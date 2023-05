Rima Abdul Malak : "Le gouvernement n'a jamais autant fait pour sauvegarder notre exception culturelle"

Elle avait déjà réagi rapidement sur Twitter , se disant "estomaquée par le discours si injuste" de Justine Triet. La réalisatrice a en effet tiré à boulets rouges sur le gouvernement et la répression du mouvement contre la réforme des retraites, avant de s'alarmer de "la marchandisation de la culture que le gouvernement néo-libéral défend". "Elle est en train de casser l'exception culturelle française", expliquait sur scène la réalisatrice.

La ministre de la Culture Rima Abdul Malak précise sa réponse à cette attaque à France Inter.

Publicité

FRANCE INTER : Qu'avez-vous pensé du discours de Justine Triet, qui n'a pas été tendre envers la politique du gouvernement ?

RIMA ABDUL MALAK : "J'étais en train de regarder la cérémonie et j'ai eu le sentiment d'une attaque totalement injuste sur le fond. Encore une fois, le principe de l'expression de Justine Triet, je le respecte totalement. On est en France, grand pays de liberté d'expression, et elle a tout à fait le droit de s'exprimer et de dire ce qu'elle pense de la réforme des retraites, de la politique du gouvernement, ce n'est pas ça que je conteste. Ce que je conteste, c'est le fond de ce qu'elle a dit : quand elle parle d'un gouvernement qui défend la marchandisation de la culture, et qui casse l'exception culturelle française, c'est complètement faux.

En quoi sommes-nous en train de marchandiser la culture ? Le gouvernement n'a jamais autant fait, depuis qu'Emmanuel Macron est président, pour sauvegarder au contraire notre exception culturelle. Nous avons porté au niveau européen une directive qui a obligé les plateformes Netflix, Amazon, Disney à financer la production de films et de séries français. Quand on était en pleine crise sanitaire, il y a eu sur la totalité de la période de la pandémie 400 millions d'aides au secteur, on a mis en place un fonds de soutien aux tournages de 50 millions. La France a été le premier pays à reprendre les tournages pendant le Covid, dès le 1er juin 2020."

Justine Triet explique sur France Inter que beaucoup de professionnels du cinéma ont le même sentiment qu'elle...

"C'est une déclaration, d'une réalisatrice. Le festival a au contraire montré à quel point il est le réceptacle de la diversité, de la richesse du cinéma, avec des films très singuliers, très engagés. C'est toute la force du festival de Cannes d'être la caisse de résonance de la société, à l'écran comme dans les rues de Cannes ou dans les débats autour des films. Encore une fois, je n'ai pas l'impression que l'ensemble du festival ait été tourné vers le dénigrement de la politique du gouvernement, bien au contraire : qu'une Palme d'Or comme celle-ci soit possible, c'est bien parce qu'on a ce système de financement du cinéma, de la diversité, qui rend un film comme celui de Justine Triet possible."

Vous réjouissez-vous de la victoire de "Anatomie d'une Chute" à Cannes (Justine Triet est la deuxième réalisatrice française à obtenir la Palme d'Or) ?

"Bien sûr que je félicite ce film, que je n'ai pas vu mais qui a l'air formidable. Et je félicite le parcours [de Justine Triet]. En revanche, je reste totalement en désaccord avec sa position, visiblement très idéologique, qui caricature la politique culturelle menée par Emmanuel Macron depuis 2017, alors même que j'étais la semaine dernière à Cannes pour annoncer un nouveau plan de soutien au cinéma et à l'audiovisuel, avec 350 millions d'euros pour soutenir les studios de tournage, et pour doubler nos capacités de formation. Nous continuerons à nous battre pour défendre la force du cinéma français, et ce n'est en rien une marchandisation de la culture."