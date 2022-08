Risque de coupures électriques, plan de sobriété, super-profits : ce qu'a dit Élisabeth Borne au Medef

Face au réchauffement climatique, qui "pèse sur notre économie, notre santé, notre quotidien", et à la guerre en Ukraine, qui "a des conséquences lourdes, durables", la Première ministre Élisabeth Borne a appelé chacun à faire plus d'efforts pour consommer moins d'énergie, et en premier lieu les entreprises. La Première ministre évoque un risque de "pénurie" de gaz : "L'heure n'est plus aux querelles entre les partisans d'une écologie des petits pas et les partisans de la décroissance", a lancé la Première ministre.

Chaque entreprise appelée à réaliser un plan de sobriété

Devant les membres du Medef, réunis en universités d'été à Paris, la Première ministre a donc invité chacune des entreprises "à établir en septembre son propre plan de sobriété", consistant à réduire les consommations de 10% sur deux ans.

Publicité

Élisabeth Borne fera un premier point début octobre : "Nous disposerons d’un premier bilan des plans de sobriété engagés et des dernières prévisions des experts. Je présenterai alors les différents scénarios et nous aurons une vision plus claire du risque de rationnement" , a-t-elle indiqué.

Le risque de rationnement

La Première ministre prévient : "Si nous agissons collectivement, nous pouvons surmonter ce risque de pénurie mais si chacun ne prend pas sa part ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amener à imposer des baisses de consommation", a-t-elle déclaré. Les entreprises seraient alors les "premières touchées" par des mesures de "rationnement" dans les prochains mois. "Nous devons malheureusement nous y préparer."

La cheffe de gouvernement a également annoncé réfléchir "à un marché d'échange de droits à consommer". La question d'imposer un "ambassadeur de la sobriété" énergétique dans chaque entreprise - mesure proposée par le Medef - est aussi en discussion.

Une campagne sur les "éco-gestes"

Élisabeth Borne a appelé "à faire bloc" pour plus de sobriété. "Notre première urgence est d'arrêter dès maintenant les consommations d'énergie qui ne sont pas indispensables", indique-t-elle. Des "mesures de sobriété" ont d'ores et déjà été prises dans les ministères, "dès cet été", a assuré la Première ministre, qui a annoncé vouloir "réduire de 10% la consommation des ministères dans les deux prochaines années".

"Chacun doit s'interroger sur ce qu'il peut faire pour consommer moins, à son niveau et compte tenu de ses moyens", a rappelé Élisabeth Borne, en soulignant que "les Français en précarité énergétique ne sont pas ceux qui devront encore faire des efforts". Une vaste campagne d'information sera lancée dans les prochaines semaines sur les "éco-gestes".

"Il n'y a pas de surprofit du côté de l'État"

La Première ministre a aussi profité de son intervention devant le Medef pour revenir sur une déclaration de son président au sujet d'une taxe sur les super-profits. Ce lundi matin sur France Inter , Geoffroy Roux de Bézieux a déclaré que l'État est "le plus grand super-profiteurs". "Non monsieur le président, il n'y a pas de surprofit du côté de l'État", a répondu Élisabeth Borne.