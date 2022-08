"Génie, tu es libre !" : l'hommage de Joy Raffin à Robin Williams

Robin Williams, quel concept ! Parce que quel acteur est capable d'appeler sa fille Zelda en hommage à un jeu vidéo dont l'héroïne à des oreilles pointues ? Quel acteur est capable, dans la vraie vie, de se pointer dans un sex shop de San Francisco déguisé en Madame Doubtfire pour acheter des sex toys ? Quel acteur est capable de dire à la télé américaine qu'il se fait traiter de "petite salope" par des gamins de 10 ans quand il joue et qu'il perd à des jeux vidéo en ligne ?

Robin Wiliams, quel concept… et quel geek ! "Geek" au sens premier, au sens "fou", mais "geek" aussi, selon le sens commun : fan de jeux vidéo, de nouvelles technologies et de tout ça.

Publicité

Dans le show de télé d'Ellen DeGeneres en 2011, Robin Williams s'est lancé dans une diatribe contre Siri, ce logiciels qui se trouve dans les iPhone et qui est censé répondre à peu près toutes vos questions. Robin Williams en profitait alors pour se moquer de l'accent et du mauvais caractère français :

« - Siri, name me a fine french restaurant.

- Robin, I can't find restaurants in France.

- … At that point, I give up, ok.

I wish it had a french accent ; we would call it "Seri" :

- What do you do ?

- Why do you care ?

- I don't know.

- You 're in France ! Walk out, look around you, idiot ! Are you stupid ? Why do you ask your phone ? Live your life ! Taking pictures with your phone, pfff... Look ! Look and paint ! »s

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un concept est immortel. Alors oui, bon, il paraît que Robin Williams est mort. Il paraît que Robin est parti pendant les vacances, comme pour ne pas faire de peine aux enfants. Mais les enfants ne sont pas tristes. Je le sais, j'en fais partie. Parce qu'en fait, il n'est pas mort, Robin Williams, et toute cette émission n'est qu'une escroquerie, d'ailleurs. Ses films, ses sketches et même bientôt ses personnages de jeux vidéo : Robin Williams, le concept, sera toujours là.

Sur la tombe de Francis Scott Fitzgerald et de sa femme Zelda est inscrit l'excipit de Gatsby le Magnifique : "Car c'est ainsi que nous allons, barques luttant contre un courant qui nous ramène sans cesse vers le passé". Moi, sur celle de Robin Williams (s'il était mort, je veux dire), j'aurais juste ajouté :

Génie, tu es libre

Aller plus loin : écouter l'émission hommage " Si l'Amérique m'était contée ", avec Pierre Lescure