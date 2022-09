Rock, art contemporain et ours en peluche : Elizabeth II, icône de la pop culture

Elle a été la reine d’Angleterre qui a connu l’avènement de la télévision, de l’informatique, d’Internet, des plateformes de streaming… Née en 1926, Elizabeth II a traversé le XXe siècle et toutes les évolutions, techniques et culturelles, que celui-ci a connues. Et dans cette histoire-là, la reine d’Angleterre est elle-même devenue une figure récurrente de cette culture populaire, dont l’image a été utilisée, parfois à l’excès, dans des œuvres d'art.

Dans la grande tradition des portraits royaux, la reine a mis son image à disposition de plusieurs artistes. En 70 ans, plus de 175 portraits, peints ou photographiques, ont été réalisés. Elle a ainsi posé pour les photographes les plus réputés, comme Annie Leibowitz, qui l’avait immortalisée avec ses chiens préférés, ses corgis. Elle a même posé pour le peintre Lucian Freud, au style brut.

Et parce qu’elle est une figure populaire, c’est le pape du pop art qui a réalisé l’un de ses portraits les plus célèbres : en 1985, Andy Warhol réalise une série sur les monarques de l’époque. Elizabeth II est évidemment l’une des reines représentées par l’artiste – qui peint, comme la plupart du temps, à partir d’une photo sérigraphiée.

Mais le portrait de la reine avait déjà été détourné quelques années plus tôt par un autre artiste, Jamie Reid, qui écrit "God Save The Queen" en lettres découpées recouvrant le visage de la reine. Un visuel mondialement connu : en 1977, c’est la pochette du single des Sex Pistols reprenant l’hymne anglais en version punk.

Des Beatles à Philippe Katerine

Ce "God save the queen" résolument rock est l’une des occurrences évidentes de la reine Elizabeth II dans la musique pop et rock, mais pas la seule : huit ans plus tôt, les Beatles avaient dédié à la monarque une toute petite chanson "Her Majesty", de 26 secondes seulement, dernière piste du dernier titre du dernier album qu’ils ont enregistré, "Abbey Road" - le grand public n’en a découvert une version plus longue qu’il y a deux ans à l’occasion d’une réédition.

D’autres artistes et groupes ont consacré des chansons à la reine, comme The Smiths avec "The Queen is Dead" en 1986 – mais Morrissey assurait que ce n’était pas une référence directe à la reine. Ou, en France, le facétieux Philippe Katerine qui a pris les traits de la reine pour "chier à la raie" de ses auditeurs.

Avec un règne profondément lié à la télévision, elle y est beaucoup apparue, et y a beaucoup été parodiée : "les Simpson", "South Park" ou même "Peppa Pig" en ont fait un personnage qui… saute dans la boue, dans les aventures du petit cochon rose.

Cinéma, parodie, et auto-parodie

Pour les plus grands, on ne compte plus les apparitions télévisées ou cinématographiques du personnage de la reine, campée par d’autres artistes. Sur Netflix, la série "The Crown", en six saisons, retrace tout son règne, là où le film "The Queen" avec Helen Mirren en 2006 se focalisait sur une période restreinte, les suites de la mort de Diana.

Plus étonnant, on la voit aussi dans "Les Minions" avec un kidnapping qui tourne mal, ou parodiée dans "Austin Powers dans Goldmember" et "Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?"

Très parodiée, Elizabeth II a fini, à la fin de son règne et de sa vie, par s’auto-parodier dans des séquences où elle acceptait d’apparaître aux côtés de personnages de fiction . Si sa "cup of tea" partagée avec l’ours Paddington reste son seul rôle au cinéma, elle a surtout marqué les mémoires en 2012, pour l’ouverture des Jeux Olympiques de Londres, en partageant l’affiche avec un certain… James Bond.

