Rock en Seine au Domaine de Saint-Cloud du 25 au 28 août 2022

Depuis près de vingt ans, Rock en Seine est l’un des plus grands rendez-vous de l’été en France et fait partie des festivals incontournables en Europe.

►►► France Inter, partenaire depuis de nombreuses années du festival, récidive avec gourmandise pour une soirée concert présentée par Rebecca Manzoni, vendredi 26 août, en direct de Rock en Seine.

Publicité

Tame Impala, Stromae, FKJ, Jamie XX, Kraftwerk, The Blaze, La Femme, Nick Cave and the Bad Seeds, Arctic Monkeys, Idles, Fontaine D. C., Izia, Parcels... sont à l'affiche de la programmation 2022.

Rock en Seine - Mathieu Foucher

Rock en Seine réunit le meilleur de la scène pop-rock internationale, des têtes d’affiches emblématiques et les plus belles découvertes du moment, dans un cadre idéal : le sublime Domaine de Saint-Cloud.

C’est chaque année une affiche riche de près de soixante noms. Et peu importe le flacon, pourvu que vous ayez l’ivresse.

Depuis sa création, Rock en Seine est un festival engagé et en phase avec son temps ! Que ce soit à travers ses choix de programmations artistiques, l'inclusion de tous les festivaliers par l’accessibilité de son enceinte et de ses supports de communication ou encore par son engagement envers l’environnement, la santé et la citoyenneté, Rock en Seine s'implique chaque année pour un monde meilleur.

Rock en Seine - Zelie Noreda

C’est la création artistique sous toutes ses formes avec un grand nombre de rendez-vous, d’expositions, de talks et même un festival jeune public : le Mini Rock en Seine !

Grâce au Club Avant Seine - un écosystème au service de la scène indépendante et des jeunes talents - et à Première Seine - tremplin lycéen initié en 2017 par la région Île-de-France et organisé par Rock en Seine - le festival s’engage pour la jeune création artistique.

Rock en Seine - Zelie Noreda

Rock en Seine, ce n’est pas que de la musique :

Ainsi, depuis sa deuxième édition en 2004, le festival accueille Rockfolio, une exposition de photographies : Gassian, Mondino, Lenquette, Bellia, Monfourny sont quelques-uns des grands noms ayant encadrés leurs clichés dans le domaine de Saint-Cloud.

De même, depuis dix ans, l’exposition Rock Art offre une carte blanche à plus de 400 illustrateurs et illustratrices de renom, comme Riad Sattouf, Marjane Satrapi, Bastien Vivès, etc.

Rock en Seine, ce sont aussi les installations de Landart, mais aussi chaque année la station Duroc, sur la ligne 10, qui devient Durock grâce aux créations exclusives des étudiants de la prestigieuse École supérieure des arts et industries graphiques Estienne.

Enfin, chaque année, Rock en Seine accueille la culture indépendante avec des disquaires emblématiques, des fripes, de la sérigraphie, et des talks, afin que les idées circulent, se transmettent.