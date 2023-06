Rock en Seine au Domaine national de Saint-Cloud du 23 au 27 Août 2023

Depuis vingt ans, Rock en Seine est l’un des plus grands rendez-vous de l’été en France et fait partie des festivals incontournables en Europe.

Rock en Seine c’est aussi la création artistique sous toutes ses formes avec un grand nombre de rendez-vous, d’expositions, de talks et même un festival jeune public : le Mini Rock en Seine !

Pour sa 20ème édition, Rock en Seine frappe fort en proposant l’unique date française en 2023 de Billie Eilish. Mais le festival ne s’arrête pas là et annonce de grands noms du rock et de la pop avec Christine and the Queens, Amyl & The Sniffers, L’Impératrice, Bonobo, The Strokes, Florence + The Machine, The Chemical Brothers, Placebo et bien d’autres !

Rock en Seine vous offre une programmation qui promet de vous faire danser sans relâche :

Le 23 août avec BILLIE EILISH, GIRL IN RED, TOVE LO, HANNAH GRAE …

… Le 24 août avec TBA

Le 25 août avec PLACEBO, BOYGENIUS, CHRISTINE AND THE QUEENS, FEVER RAY …

… Le 26 août avec FLORENCE + THE MACHINE, THE CHEMICAL BROTHERS, CHARLOTTE DE WITTE, L’IMPERATRICE …

… Le 27 août avec THE STROKES, FOALS, WET LEG, AMYL & THE SNIFFERS…

Le Mini Rock en Seine est un lieu de découvertes artistiques et culturelles pour les enfants et véritable territoire d’expression. Il entend donner aux festivalières et festivaliers de demain les bases de ce que les plus grands adorent dans la musique, la culture rock et les festivals !

Et pour les plus grands, Première Seine est une initiative culturelle à destination des lycéens amateurs de musique permettant à 6 groupes, sélectionnés par un jury de professionnels, de jouer sur scène à Rock en Seine !

Rock En Seine, c’est chaque année une affiche riche de près de soixante noms. Et peu importe le flacon, pourvu que vous ayez l’ivresse. Le rendez-vous rock de l’été à ne pas rater.