Retraite de Roger Federer : son élégance et sa majesté en dix coups de raquette venus d'ailleurs

La légende du tennis, Roger Federer annonce ce jeudi dans un communiqué sur Instagram qu'il va prendre sa retraite. La Laver Cup, prévue le 23-25 septembre à Londres, sera son "dernier événement ATP". "J'ai joué plus de 1.500 matchs sur les 24 dernières années. J'ai 41 ans, je dois reconnaître quand c'est le moment de stopper ma carrière sportive", écrit le joueur suisse. En raison d'une blessure au genou, le tennisman n'a plus joué depuis le tournoi de Wimbledon en 2021.

Roger Federer ne dit pas totalement adieu au monde du tennis. "Je vais continuer à jouer dans le futur, mais pas en Grand Chelem ou sur le circuit. Je t'aime [en s'adressant au tennis], et je ne te quitterai jamais", conclut-il. Roger Federer c'est un palmarès impressionnant, avec donc 20 titres du Grand Chelem, six Open d'Australie, un Roland-Garrs, Cinq US Open et huit Wimbledon, sans oublier 103 titres de plus dont 28 en Masters Series.

Roger Federer, ce sont des coups de raquettes venus d'ailleurs, un revers d'une élégance inégalable. Nous pourrions passer des heures à regarder des compilations de ces plus beaux points. En voici dix, parmi ses plus beaux, ses plus mémorables :

Le tweener légendaire contre Djokovic en 2009

Lors d'une conférence de presse à Miami en 2014, Roger Federer a dévoilé ce qu'il estime être ses trois plus beaux coups. Le premier, selon lui, est ce "tweener", ce passing réalisé contre le Serbe Novak Djokovic en demi-finales de l'US Open en 2009. Un point tout aussi sublime qu'important. Federer mène deux sets à rien et ce passing lui donne une balle de match.

2005 : un lob de génie face à Agassi

Roger Federer affronte André Agassi pour une place en finale au prestigieux tournoi de Dubaï. Le Suisse voit ce point comme l’un de ses chefs-d’œuvre : " Je ne sais toujours pas comment j’ai fait. Je ne pouvais pas y croire. J’ai regardé derrière moi et la balle était derrière lui."

Un smash incroyable contre Roddick en 2002

Le Suisse cite également son smash venu d'ailleurs en 2002, à Bâle contre Andy Roddick. Roger Federer est déjà l'un des joueurs les plus respectés du circuit, au sixième rang mondial, il a 21 ans. Son smash en fond de cours écœure le joueur américain. Ce coup est inattendu, Federer est quasiment dos au terrain de jeu. La trajectoire et l'angle trouvés sont incroyables. La balle ronge la ligne.

Un soyeux passing croisé

En janvier 2017, le Suisse n'avait plus joué une finale à l'Open d'Australie depuis sept ans. Il a passé 35 ans et défie en demi-finale son compatriote Stan Wawrinka, en cinq manches (7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3). L'un des plus beau point de la rencontre : ce passing croisé.

À Melbourne en finale en 2017

Lors de la finale de l'US Open à Melbourne en Australie, contre son rival Rafael Nadal, Federer fait finalement plier l'Espagnol. Pourtant, il était breaké d'entrée en cinquième. Il remporte son 18ème Grand Chelem.

Son centième succès à Wimbledon

Roger Federer a atteint le cap des 100 victoires à Wimbledon en s'imposant contre Kei Nishikori (4-6, 6-1, 6-4, 6-4), en juillet 2019. Ce revers croisé est une merveille.

Encore en jambe à 38 ans

En octobre 2019, Roger Federer est troisième mondial. Il affronte en quarts de finale du Masters 1000 de Shangaï, Alexander Zverev. C'était son premier tournoi officiel depuis son abandon lors des quarts de finale de l'US Open. Il sauvera cinq balles de match. Mais Federer s'inclinera contre l'Allemand.

Son dernier affrontement contre Nadal en 2019

A Wimbledon, en demi-finale en 2019, il affronte pour la dernière fois l'Espagnol. Un match marqué par ce geste magnifique. Malgré ce coup de patte, Nadal remporte le duel en trois sets.

A Dubaï, en 2011 contre Schoorel

Au Tournoi de Dubaï en 2011, contre le Néerlandais Schoorel, Roger Federer éblouit le public avec un coup d'une précision redoutable, un autre "tweener", un coup entre les jambes.

Trois sets en 2h30 à Doha l'année dernière

En mars 2021, à 39 ans, Roger Federer fait son grand retour, après plusieurs mois éloignés des courts à cause de deux opérations à un genou. Il a bientôt 40 ans et affronte au premier tour l'anglais Daniel Evans. Victoire en trois manches avec ce coup si caractéristique de "Roger", un revers long de ligne. Il s'inclinera au tour suivant contre Basilashvili.

