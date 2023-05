Ron Mueck, une exposition à la Fondation Cartier du 8 juin au 5 novembre 2023

Du 8 juin au 5 novembre 2023, la Fondation Cartier pour l’art contemporain invite le sculpteur australien Ron Mueck à exposer un ensemble d’œuvres jamais montrées en France aux côtés d’œuvres emblématiques de sa carrière.

Avec cette troisième exposition témoignant de l’évolution récente de la pratique de Ron Mueck, la Fondation Cartier poursuit un dialogue au long cours avec cet artiste qu'elle a révélé au public français en 2005 et dont les œuvres sont aussi rares qu’attendues.

Atelier de Ron Mueck, Ventnor, île de Wight, Royaume-Uni, 2023 Ron Mueck’s studio, Ventnor, Wight Island, United-Kingdom, 2023 - Gautier Deblonde

Né en 1958 à Melbourne (Australie), Ron Mueck vit et travaille au Royaume-Uni depuis 1986. Sa carrière artistique débute véritablement en 1996 lorsqu’il réalise une sculpture de Pinocchio à la demande de l’artiste Paula Rego. Dans les années 2000, trois œuvres emblématiques vont le propulser sur le devant de la scène :

Baby en 2000, une minuscule sculpture d'un petit garçon qui vient de naître, un bébé tenu en l’air par les pieds quelques minutes seulement après l’accouchement. En inversant l’image originale et en accrochant la sculpture au mur à la manière d’un crucifix, l’artiste présente tout d’abord son œuvre telle une icône religieuse. Mais en l’observant de plus près, le visiteur est transpercé par le regard presque insolent du bébé.

Man in a boat (2002), un homme dont les bras cachent la nudité est assis à la proue d’une longue barque et se penche en avant, le regard interrogatif ou scrutateur.

A Girl (2006), un gigantesque nouveau-né, qui porte son premier regard sur le monde. Maculé de traces de sang, le cordon ombilical toujours présent, son corps est encore marqué par l’expérience de l’accouchement

Ron Mueck, Man in a Boat (2002) © Ron Mueck Collection privée Private Collection - Thomas Salva Lumento

Les œuvres de Ron Mueck, à la fois profondément mystérieuses et réalistes à l’extrême, font surgir le rêve dans le réel et invitent à se confronter à notre rapport au corps et à l’existence.

Ron Mueck crée des œuvres aux dimensions surprenantes et empreintes d’une inquiétante étrangeté. De nombreux mois, et parfois plusieurs années, lui sont nécessaires pour produire chacune de ses sculptures. Il a réalisé, en un peu plus de 25 ans, un corpus de quarante-huit créations, dont les dernières sont achevées au printemps 2023 pour l’ouverture de l’exposition.

Atelier de Ron Mueck, Ventnor, île de Wight, Royaume-Uni, 2023 Ron Mueck’s studio, Ventnor, Wight Island, United-Kingdom, 2023 - Gautier Deblonde

Atelier de Ron Mueck, Ventnor, île de Wight, Royaume-Uni, 2023 Ron Mueck’s studio, Ventnor, Wight Island, United-Kingdom, 2023 - Gautier Deblonde

Atelier de Ron Mueck, Ventnor, île de Wight, Royaume-Uni, 2023 Ron Mueck’s studio, Ventnor, Wight Island, United-Kingdom, 2023 - Gautier Deblonde.

Un court film réalisé par le photographe français Gautier Deblonde dans l’atelier de l’artiste documente la création de ses deux œuvres les plus récentes et sera diffusé sur les plateformes digitales de la Fondation Cartier.

Il faut revenir en 2017, année qui marque un nouveau jalon dans la carrière de Ron Mueck, pour comprendre le cheminement de sa création. Alors qu’il s’attache à reproduire sur ses sculptures le grain de la peau, l’implantation des cheveux, les détails des vêtements, agençant les matériaux pour obtenir un effet de réel saisissant, il s’ouvre à de nouvelle manière de sculpter avec l’installation monumentale Mass.

Ron Mueck, Mass 2017 Dimensions variables, Fibre de verre Variable dimensions, Fiberglass Collection National Gallery of Victoria (NGV), Melbourne, Australie - Tom Ross

Cette œuvre commandée par la National Gallery of Victoria (Melbourne, Australie) est la plus grande qu’il ait jamais réalisée. Composée de cent gigantesques crânes humains, Mass est reconfigurée par l’artiste en fonction de l’espace pour chaque présentation. Elle offre une expérience physique et psychique fascinante qui nous amène à contempler les notions fondamentales de l'existence humaine.

Les crânes se présentent comme un groupe, une somme d’individus qui s’impose au visiteur. En cela, Mass se distingue des précédentes œuvres de Ron Mueck qui avait, jusqu’alors, toujours représenté l’être humain dans son individualité.

Également exposé pour la première fois en France, Dead Weight (2021), un crâne en fonte de près de deux tonnes, contraste avec ses œuvres habituellement naturalistes. Les traces du moulage de cette sculpture demeurent, l’artiste ayant volontairement laissé les marques de sa fabrication et la nature brute du matériau parler d’elles-mêmes.

En se focalisant désormais sur la forme, la composition et le mouvement, Ron Mueck souhaite amener le visiteur au plus près de ses intentions et de l'essence de son travail.

Ce nouveau procédé lui permet également de raconter de nouvelles histoires, de traiter des sujets différents, tels que des personnages en groupes et même en action. En les libérant d’une abondance de détails réalistes, Ron Mueck traduit d’une manière plus directe la dynamique qui les anime.

Commissaire d’exposition : Hervé Chandès

Commissaire associé : Charlie Clarke

Chargée du projet d’exposition : Aby Gaye