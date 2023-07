Rose Valland : une biographie sur une résistante à la vie extraordinaire, selon Le Masque

Présentation de Jérôme Garcin : "C'est la biographie que consacre Jennifer Lesieur , qui avait obtenu le Goncourt de la biographie pour un très bon livre sur Jack London, à l'héroïne beaucoup trop mal connue qu'est Rose Valland , qui a été, pendant l'occupation, conservatrice au musée du Jeu de Paume, où l'armée allemande stockait les tableaux pillés dans les musées et chez les collectionneurs juifs. C'est là que, par exemple, le maréchal Göring venait faire très régulièrement son marché de chefs-d'œuvre.

Rose Valland, sans se faire remarquer bien sûr, notait l'origine des tableaux volés et leur destination outre-Rhin. Et surtout elle informait la résistance et les alliés des trains qui convoyaient ses œuvres, c'est-à-dire ces Vélasquez, ces Rubens, ces Courbet, ces Ingres, afin qu'ils ne soient pas bombardés. Et après la Libération, elle a été nommée capitaine beaux-arts de la Première armée française et envoyée en Allemagne pour localiser, pour inventorier toutes les œuvres d'art spoliées. Grâce à elle, plus de 60 000 œuvres ont pu être rapatriées en France. Alors, les cinéphiles se souviennent évidemment du film Le Train de John Frankenheimer, sur l'épisode tout à fait authentique des cheminots d'Aulnay-sous-Bois qui ont empêché en août 1944 un convoi d'œuvres d'art de rouler vers l'Allemagne. Dans ce film, Rose Valland était incarnée par Suzanne Flon et je trouve que c'est très ressemblant.

Publicité

Mais j'adore cette Rose Valland, évidemment, avec une très bonne postface d'Emmanuelle Polack. Ce livre m'a évidemment beaucoup touché."

Olivia de Lamberterie a adoré

La critique littéraire connaît cette résistante depuis très longtemps, parce qu'elle habitait rue de Navarre, dans le 5e arrondissement de Paris. Et quand Olivia de Lamberterie est arrivée dans le quartier, il y avait une maison de la presse, et les dames qui la tenaient se souvenaient bien de Rose Valland et c'est comme ça qu'elle l'a découverte. Il y avait aussi eu une très belle bande dessinée sur Rose Valland, par Catel. Pour Olivia de Lamberterie, cette femme est le comble de la civilisation dans un monde où c'était le comble de la barbarie.

Elle explique : "Elle [Rose Valland] n'est pas du tout flamboyante et ce qu'elle a fait était vraiment extraordinaire de courage. Elle était très intelligente, elle notait tout. Elle vidait les poubelles le soir du musée du Jeu de paume, et elle recopiait tout. À l'époque, évidemment, il n'y avait rien, pas d'ordinateur, rien du tout. Et elle remettait tout le lendemain dans les poubelles. C'est extraordinaire. Alors après, le livre est peut-être un tout petit peu décevant au sens où moi, j'aurais aimé en connaître presque plus sur cette femme. [...] Après, tout est vraiment génial, c'est-à-dire la manière dont il y a des centaines de vendeuses de la Samaritaine qui, pendant des jours et des jours, ont emballé tous les tableaux du Louvre pour les protéger. C'est extraordinaire."

On apprend beaucoup de choses et notamment des anecdotes sur comment les œuvres ont été protégées, cachées, transportées. La critique regrette seulement qu'on n'en ait pas su plus sur elle et sa vie privée. À la rentrée, un autre livre sur Rose Valland va paraître, signé Emmanuelle Favier, qu'elle lira.

Arnaud Viviant n'a pas apprécié l'écriture

Selon le critique pour la revue Transfuge, le livre ne serait pas très bien écrit : "Il est écrit par une historienne qui hésite tout le temps à devenir romancière. Il y a des passés simples, etc. Il y a une volonté de faire roman, mais en même temps, en fait, l'historienne revient à grands pas et donne beaucoup d'informations qui sont extrêmement intéressantes, évidemment. Mais voilà, je suis désolé, il y a une malfaçon dans l'écriture de ce livre qui fait qu'il est moins intéressant qu'il ne devrait l'être. En revanche, la postface d'Emmanuelle Polack est tout à fait passionnante sur ce problème de restitution des œuvres d'art."

Frédéric Beigbeder, c'est une biographie à lire

L'histoire est tellement extraordinaire qu'il faut la conseiller à tout le monde, selon le journaliste du Figaro-magazine. Il rappelle aussi le film de George Clooney, Monuments Men, où Rose Valland est jouée par Cate Blanchett.

On apprend dans ce livre des choses incroyables. Il ignorait par exemple qu'on avait brûlé des Picasso dans la cour carrée du Louvre en 1943.

Frédéric Beigbeder explique pourquoi cette biographie a un côté un peu romanesque : "Comme Emmanuelle Polack est la spécialiste "sérieuse", entre guillemets, de Rose Valland - elle a écrit 4 livres sur elle - du coup, probablement que cette madame Lesieur a voulu être plus pédagogique en faisant un roman un peu plus accessible."

Il note le courage de Rose Valland : "Elle avait tout archivé au péril de sa vie, notait la place de chaque tableau, parce qu'elle comprenait l'allemand. Et elle a réussi pendant des années à faire croire aux Allemands qu'elle ne parlait pas allemand."

Nelly Kaprièlian a trouvé ce livre passionnant

Contrairement aux critiques présents, elle ne connaissait pas vraiment Rose Valland. Elle connaissait cette histoire, mais pas dans les détails. Elle a trouvé ce livre honnête et tient à le saluer : "Je trouve que ce qui est honnête avec Jennifer Lesieur, c'est qu'à la fin, elle demande une postface à une historienne qui a travaillé là-dessus alors que beaucoup se seraient approprié cette histoire en faisant un roman justement, en jouant à l'écrivain et en évacuant le travail d'une historienne dont c'est la spécialité."

Rose Valland a été la femme qui a reçu le plus de décorations, après la Libération, mais elle a été effacée de l'histoire. Pour Nelly : "Elle m'a complètement embarquée dans cette histoire. C'est un style assez sobre, assez simple. Elle ne fait pas des claquettes sur ce qui se passe. Je trouve qu'à la fin, c'est très beau aussi quand elle dit qu'en fait quasiment tout est effacé."

Écoutez les critiques sur le livre Rose Valland, l'espionne à l'œuvre, de Jennifer Lesieur 8 min France Inter

🎧 LIVRE OUVERT | Toutes les autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume à retrouver sur le site et l'app Radio France.

À réécouter : Rose Valland, la Résistante du Jeu de Paume Autant en emporte l’Histoire Écouter plus tard écouter 54 min