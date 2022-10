Route du Rhum : Philippe Poupon prendra le départ avec "Flo", le bateau de Florence Arthaud

L’image est restée iconique : Florence Arthaud, débardeur blanc, debout sur l’un de ses flotteurs, le relief de la Guadeloupe derrière elle. En 1990, elle devient la première femme à remporter la Route du Rhum sur son trimaran, "Pierre 1er". Cette année, ce bateau retrouve Saint-Malo. Même silhouette, mêmes couleurs mais un nouveau skipper. À la barre pour la 12e édition de la Route du Rhum : Philippe Poupon, l’ami de Florence Arthaud disparue dans un accident d’hélicoptère en Argentine en 2015. Il s’est confié à France Inter à Lorient avant de renouer avec la course au large.

FRANCE INTER : Est-ce que vous vous imaginiez, il y a quelques mois encore, au départ d'une nouvelle Route du Rhum ?

Philippe Poupon : "Non, ce n'était pas prévu. Pas du tout dans mes objectifs, ni dans mes envies. C’est parti du scénario qu'a écrit mon épouse Géraldine (Danon) sur la vie de Florence, pour faire un biopic. Et lors de l'écriture de ce scénario, tous les deux, on s'est dit : s’il y en a bien un qui devrait être dans ce film, c'est quand même le bateau avec lequel elle a gagné la Route du Rhum. Je ne savais pas du tout si le bateau existait encore et finalement, on l'a trouvé. Il était en vente aux Philippines. On a réussi à en faire l'acquisition avec l'aide de son nouveau propriétaire. Il a réussi à le ramener en France avec quelques péripéties sur le chemin. Le bateau était en état, mais il y avait des plus petites faiblesses électriques et mécaniques. Il a subi une attaque de pirates en Mer Rouge. Ça n’a pas été un long fleuve tranquille. Finalement, je l’ai pris en main à Cannes."

Quand vous avez revu ce bateau à Cannes, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous ?

"Je suis insensible à pas mal de choses. J'étais juste content que le bateau arrive et c’est vrai que c’était beau. Ce bateau a quitté la France assez rapidement après la victoire de Florence et il est parti hors de notre territoire national. C'était aussi un petit clin d'œil de ramener en France un bateau mythique avec lequel une femme non moins mythique a réussi à gagner une transatlantique en solitaire. La Route du Rhum, c'était tout ça. Ça se rassemble dans une belle histoire, avec un film qui est en cours de réalisation."

En 1990, Florence Arthaud entrait dans la légende de la course au large en devenant la 1ère femme à s'imposer dans la Route du Rhum - DR

Après le chantier, vous avez repris la navigation. Ce bateau est-il encore performant ?

"Il a la même chose dans le vent. Il a rien perdu de sa jeunesse malgré ses 32 ans. Rien n'a changé sur le bateau, il a le même potentiel. Aujourd'hui, ce sont les autres bateaux qui ont évolué. Évidemment, en 30 ans, la navigation à voile a gagné en vitesse parce qu'on a amélioré la construction. On a rajouté des foils qui sont devenus très performants. On ne va pas se mesurer à cette catégorie-là. Ce ne sont pas des bateaux de tout repos. Je veux naviguer avec mon expérience, comme je le fais d'habitude"

Cette couleur dorée, c'est évidemment un rappel de l’histoire.

"C’est Florence qui avait voulu cette couleur dorée. C'était même un astrologue qui lui avait dit : 'ton prochain bateau, il faudra qu'il soit doré'. Un designer de l'époque avait rendu ce bateau doré avec une décoration spéciale. Ce bateau, tout le monde le trouve très beau et moi aussi, donc ça fait plaisir. Je crois que tout le monde est content de le voir renaître."

Vous n'avez jamais cessé de naviguer, même si ce n'était plus de la compétition. Vous avez 68 ans (depuis le 24 octobre). Comment vous sentez-vous en mer ?

"J'ai eu la chance, en tout cas la volonté, de faire des navigations différemment depuis plus de quinze ans. On est toujours sur la mer, en expédition. En famille, on a parcouru le monde d'un pôle à l'autre, mais en passant par d'autres pays asiatiques, hors des sentiers battus. J'arrive encore à manœuvre, je crois que je n'ai pas perdu la main. Je passe la moitié de l'année sur l'eau, donc ça devrait aller."

Votre bateau est très peu protégé, comme à d’autres marins qui ont des cockpits à l’abri de l’eau.

"J'ai horreur de me faire mouiller. J'aime nager dans la mer mais pas de recevoir des paquets de mer. Mais il n’est pas question d’aller me protéger à l’intérieur et faire un gros roupillon de plusieurs heures."

"Je n'ai pas perdu la main"

Philippe Poupon n'a jamais arrêté de naviguer en privilégiant les expéditions en famille dans les zones australes - Laura Poupon

Vous et la Route du Rhum, c'est une grande histoire : votre victoire en 1986 évidemment. Il y a un lien particulier avec cette course.

"J'en ai fait quatre. J'en ai gagné une, c'est pas mal. La dernière, quand Florence a gagné, j'étais derrière elle, j’ai fini second. J’ai fini toutes mes Routes du Rhum. Ce n'est pas une fierté, c'est une chance parce que la mer peut en décider autrement. On est quelques-uns à avoir gravé notre nom sur la coupe. C'est assez sympa parce que ce sont quand même des gens connus."

Avez-vous toujours eu un œil avisé sur les évolutions des bateaux, l’évolution de votre sport ?

"Je regarde ce qui se passe, ça m'intéresse. Quand on est compétiteur, on ne monte pas sur le cheval au dernier moment. On participe au dessin, à la construction. On est très partie prenante dans le choix technique de beaucoup de choses sur les bateaux. Donc évidemment, ça m'intéresse toujours de voir ce qui se fait de neuf."

Le 6 novembre, au moment du départ avec "Flo", quelles seront vos pensées ?

"Je n’aurai pas de penser particulière. Notre pensée, c’est de naviguer et d'être très attentif. On sait quels sont les dangers, les premières heures. Il ne faut penser qu'à ça. Le reste, rien de particulier : je regarde les mouettes, les albatros et c‘est tout."