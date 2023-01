RT France, branche française de Russia Today, annonce sa fermeture

Clap de fin pour RT France, et plus largement pour la chaîne russe RT dans l'Union européenne. Dernière sanction prise contre la chaîne, accusée de relayer la propagande russe en France : le gel des avoirs de la maison mère de RT France, ANO TV Novosti, décidé en décembre parmi d'autres sanctions contre le régime de Moscou, suite à la tentative d'invasion de l'Ukraine depuis près d'un an. Gel des avoirs appliqué également à la chaîne elle-même.

"Notre chaîne ne peut plus poursuivre son activité", explique sa directrice sur Twitter , qui explique que c'est la conséquence directe du gel "des fonds de RT France à la demande de la Direction Générale du Trésor, en raison du 9ème paquet de sanctions qui ne vise pas RT France", assure-t-elle. La France était le dernier État de l'Union européenne à encore héberger une filiale de RT sur son sol, après la suspension de RT en Allemagne fin 2021.

Capture d'écran du tweet de la directrice de RT France, Xenia Fedorova - Twitter

Vendredi, les syndicats de personnels de RT France craignaient déjà une telle issue : "Avec cette sanction, ce sont près de 100 salariés et environ une cinquantaine de journalistes qui basculeront probablement dans le chômage", s'émouvaient ainsi dans un communiqué les sections FO (Force ouvrière) et SNJ (Syndicat des journalistes) de RT France. Un élu précisait : "Nous avons reçu un courrier de notre banque le 18 janvier dernier qui nous informait que nos comptes en banque étaient gelés à la demande de la direction générale du Trésor."

RT France compte 123 salariés français, dont 77 titulaires de la carte de presse.

Moscou promet déjà des sanctions... contre les médias français

Cette fermeture a encore envenimé les relations entre la Russie et la France, déjà pas vraiment au beau fixe depuis le début de la guerre en Ukraine. "Le gel des comptes de RT France entraînera des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie. Elles resteront dans les mémoires si les autorités françaises ne cessent pas de terroriser les journalistes russes", avertit ainsi une source de l'AFP au sein de la diplomatie russe.

Bruno Le Maire assure de son côté que les avoirs de la chaîne ont été gelés en application des sanctions européennes, et non à l'initiative directe de l'État français.

Tout comme Sputnik, une autre chaîne russe implantée en Europe, RT France est accusée d'être une source de "désinformation" au service du Kremlin. Les deux chaînes sont interdites de diffusion dans l'Union européenne depuis le 2 mars, à la télévision comme sur Internet, mais RT France restait active et consultable via des moyens détournés (utilisation d'un VPN).