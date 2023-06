Rubygate, Mediaset, corruption : ces scandales qui ont secoué la vie de Silvio Berlusconi

Des scandales à la pelle. Silvio Berlusconi, décédé à l'âge de 86 ans , est aussi connu pour sa carrière politique que pour ses nombreux scandales sexuels et procès. Il a été accusé tour à tour de prostitution de mineure, de corruption, de liens avec la mafia... Des enquêtes et procès qui se sont quasiment tous terminés par des acquittements définitifs ou ont été prescrits. Silvio Berlusconi a d'ailleurs toujours clamé son innocence, s'estimant victime d'un acharnement judiciaire fomenté par des magistrats de gauche à des fins politiques.

Condamné pour fraude fiscale liée à son empire médiatique Mediaset

Silvio Berlusconi a été condamné de façon définitive en août 2013 dans une affaire de fraude fiscale liée à son empire médiatique Mediaset . Il a été condamné à un an de prison - effectué sous forme de travaux d'intérêt général dans une maison pour personnes âgées - six ans d'inéligibilité et l'expulsion du Sénat (il récupèrera son mandat en 2022). Il a aussi dû renoncer au titre de "chevalier de l'ordre du travail" qui lui avait valu d'être appelé "Il Cavaliere".

Publicité

L'affaire du "Rubygate" et les soirées "Bunga Bunga"

L'un des plus gros scandales ayant impliqué Silvio Berlusconi est le "Rubygate", du nom d'une mineure marocaine invitée aux soirées "Bunga Bunga", des orgies que Berlusconi a toujours qualifié de dîners élégants. Ce dernier a été accusé d'avoir eu des relations sexuelles tarifées avec la jeune femme, alors âgée de 17 ans.

Après avoir été condamné à sept ans de prison pour prostitution de mineure et abus de pouvoir, il a été définitivement acquitté en 2015 . Il a aussi été relaxé en février 2023 dans un procès annexe , où il était accusé d'avoir corrompu des témoins pour mentir sur ces sulfureuses soirées.

Selon le parquet, le silence de ces jeunes femmes a coûté entre 2011 et 2015 à Silvio Berlusconi des millions d'euros dont une part importante a été destinée à la seule Ruby : argent liquide, cadeaux, voitures, mise à disposition de logements, paiement de factures et de frais médicaux. La défense de M. Berlusconi affirmait que l'argent était une indemnisation pour l'atteinte à la réputation des personnes impliquées dans l'affaire et insistait sur le fait qu'il est jugé "pour le crime de générosité".

À réécouter : Silvio Berlusconi et le scandale du Rubygate Affaires sensibles Écouter plus tard écouter 55 min

Quelques années plus tôt, Silvio Berlusconi s'était déjà retrouvé au cœur d'un scandale similaire - l'affaire Noemi Letizia -, qui lui avait valu un divorce fracassant.

Corruption de sénateur

Silvio Berlusconi a été accusé à plusieurs reprises de corruption. L'une des affaires les plus retentissantes est celle du versement d'un pot-de-vin de trois millions d'euros à un sénateur pour qu'il quitte la fragile coalition de centre-gauche qui a dirigé l'Italie de 2006 à 2008, contribuant à la chute du gouvernement. Dans ce dossier, l'ancien Président du Conseil a été condamné en 2015, avant que cette peine soit frappée de prescription.

L'affaire David Mills

Le Cavaliere a également été accusé de corruption de témoin dans l'affaire "David Mills". Il était soupçonné d'avoir versé 600.000 dollars à son ancien avocat britannique pour obtenir de faux témoignages en sa faveur dans plusieurs procès datant des années 1990 et la destruction de documents. Il a finalement bénéficié en 2012 de la prescription. De même, les faits de corruption reprochés à David Mills, jugé dans un procès à part, ont été déclarés prescrits.

Soupçonné de liens avec la mafia

Silvio Berlusconi a longtemps été soupçonné de liens avec la mafia. Il a fait l'objet d'enquêtes sur ces allégations mais elles n'ont jamais abouti à un procès. En revanche, son ami et associé Marcello Dell'Utri, co-fondateur de son parti Forza Italia, a fait de la prison dans les années 2010 pour avoir joué le rôle d'intermédiaire entre Berlusconi et Cosa Nostra, la mafia sicilienne, dans les années 70.

Selon la Cour de cassation, Marcello Dell'Utri aurait fait embaucher à Silvio Berlusconi un membre de Cosa Nostra pour diriger les écuries de sa somptueuse villa d'Arcore près de Milan. Toujours selon la Cour, le milliardaire a versé "d'importantes sommes d'argent" sur deux décennies à la mafia pour bénéficier de sa protection.

Le scandale du "car de putes"

En décembre 2022, l'octogénaire, président du club de football de Monza, avait encore fait scandale en promettant à ses joueurs d'amener "dans le vestiaire" un "car de putes" en cas de victoire.