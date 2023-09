Rugby : on vous résume la polémique autour de Bastien Chalureau si vous n'avez rien suivi

À la veille de l'ouverture de la Coupe du monde de Rugby, le cas Chalureau continue de faire débat. Dans une interview accordée au journal l'Équipe et publiée mercredi soir, Emmanuel Macron a pris position, estimant qu'il serait "préférable" que le deuxième ligne ne joue plus sous les couleurs du XV de France si sa condamnation "pour des faits graves, établis, qui touchent la cohésion de la Nation", était confirmée en appel. De quoi parle-t-on exactement ? Explications.

Condamné en première instance pour des violences à caractère raciste en 2020

Fin janvier 2020, Bastien Chalureau, 27 ans, joue alors au Stade Toulousain, le club qui l'a formé. Il est accusé par deux anciens joueurs de rugby de les avoir agressés après une soirée. "On allait descendre dans le parking. J'ai entendu une personne qui criait 'ça va les bougnoules ?' Je me suis retourné, j'ai aperçu un gars costaud. Il continuait sans cesse ses insultes racistes. J'ai voulu me retourner et il m'a décroché un coup de poing de toutes ses forces dans la mâchoire", a raconté l'un deux, Yann Larguet dans les colonnes du Journal du Midi . "J'ai reculé, j'étais dans le brouillard. Pendant ce temps-là, il a frappé mon copain. Il était hystérique, enragé. Je ne savais pas qui m'avait agressé, mais ses amis l'appelaient 'Chalu'. Je l'ai reconnu (ensuite) sur le site internet du Stade Toulousain."

Le rugbyman, qui reconnaît les coups, mais pas les injures, a été condamné en novembre 2020 par le tribunal de Toulouse à six mois de prison avec sursis. Il a fait appel.

Des démêlés judiciaires qui ont refait surface la semaine dernière

Le passé judiciaire de Bastien Chalureau a été remis sur le devant de la scène vendredi dernier. Le rugbyman montpelliérain a été appelé dans le groupe des 33 joueurs français qui s'apprêtent à démarrer la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, ce vendredi. Boucherie Ovalie , compte humoristique consacré au rugby rappelle alors la condamnation du deuxième ligne. La polémique est lancée. "La sélection de B. Chalureau est une erreur au vu de sa condamnation", estime samedi le député LFI François Piquemal. "Le racisme ne doit avoir sa place nulle part, y compris au rugby. Le lendemain, l'élu insoumis Thomas Portes annonce vouloir saisir la ministre des Sports.

Celle-ci réagit dans la soirée, via un communiqué. Amélie Oudéa-Castéra affirme s'être assurée que "le joueur, qui a fait appel de sa condamnation en première instance, maintient sa version des faits et nie toujours formellement avoir tenu des propos racistes". "Attendons la condamnation définitive. Ne nous érigeons pas en procureur à la place de la justice", renchérit le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Même posture pour le président de la fédération française de rugby, Florian Grill, qui fait le distinguo avec le cas de Mohamed Haouas, écarté après une condamnation pour violences conjugales. "Dans [son] cas, il y a une condamnation ferme et confirmée puisqu'il n'a pas fait appel", a-t-il souligné. Dans le cas de Bastien Chalureau, il nie les faits de racisme et fait appel. Nous laissons donc faire la justice." Tonalité similaire du côté du sélectionneur Fabien Galthié, qui met en avant la "procédure en cours" et "l'attitude exemplaire" de Bastien Chalureau depuis son arrivée dans le groupe.

"Je ne suis pas raciste"

En pleine polémique, le joueur a pris la parole lundi 4 septembre. "Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai avoué mes erreurs, que j'ai payé mes dettes et que je nie tout propos raciste", a-t-il déclaré, avant de fondre en larmes.

Quelques heures avant, le sélectionneur Fabien Galthié avait dit au président de la République que le joueur allait prendre la parole, pour "dire les choses". "Qu'il soit lui-même. S'il doit pleurer, il doit pleurer", avait dit le sélectionneur dans un aparté capté par les caméras.

D'après son avocat, le procès en appel se tiendra en novembre à Toulouse.