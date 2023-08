Russie : condamné à 19 ans de prison, Alexeï Navalny appelle les Russes à continuer de "résister"

Empoisonné, emprisonné, condamné mais déterminé. Malgré la prison et une santé vacillante, Alexeï Navalny continue sa lutte contre Vladimir Poutine dénonçant sans relâche la répression et la corruption régnant sous son pouvoir, tout comme l'assaut qu'il a déclenché contre l'Ukraine. Incarcéré depuis janvier 2021, purgeant déjà neuf ans de détention à la suite de deux condamnations, ce militant anticorruption de 47 ans s'est vu infliger ce vendredi une troisième peine : 19 années pour "extrémisme" à passer dans l'un des établissements les plus rudes du système carcéral russe, d'ordinaire destiné aux criminels les plus dangereux et aux condamnés à perpétuité.

Quelques heures après la lecture du verdict, Alexeï Navalny a appelé les Russes à continuer à "résister" au Kremlin. Il dit considérer sa peine comme une "condamnation à perpétuité". "On vous force à abandonner votre Russie sans combattre la bande de traîtres, de voleurs et de crapules qui ont pris le pouvoir. (Vladimir) Poutine ne doit pas atteindre son objectif. Ne perdez pas la volonté de résister", a écrit l'opposant selon un message diffusé sur sa page Facebook par son équipe.

La France dénonce un "acharnement judiciaire"

L'ONU a aussitôt après appelé à la "libération immédiate" de l'opposant et l'Union européenne a jugé "inacceptable" cette condamnation "arbitraire". L'Allemagne a dénoncé une "injustice flagrante" et la France, un "acharnement judiciaire". Les Etats-Unis ont dénoncé un jugement basé "sur des accusations infondées", "conclusion injuste d'un procès injuste" et Londres a estimé qu'elle témoignait d'un "mépris" pour les droits humains.

A l'extérieur de la la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à 250 kilomètres à l'est de Moscou, où Alexeï Navalny purge sa précédente peine et où le procès s'est tenu, quelques uns de ses partisans ont fait le déplacement pour le soutenir.

"Un sinistre acte de vengeance politique" selon Amnesty International

Au 18e mois de l'assaut contre l'Ukraine, la Russie est confrontée à une vague de répression visant tant les opposants d'envergure, emprisonnés ou poussés à l'exil, que des milliers de Russes ordinaires ayant critiqué l'offensive. Détracteur de longue date du président russe, Alexeï Navalny a vu la justice s'acharner sur lui avant le conflit en Ukraine mais son sort s'est aggravé depuis. Il a été emprisonné à son retour en Russie, début 2021, après avoir survécu in extremis à un empoisonnement qu'il impute aux services de sécurité russes ayant agi sur ordre du Kremlin. Le voilà désormais condamné pour la troisième fois.

Alexeï Navalny, déjà condamné en juin 2022 pour "fraude", régulièrement placé à l'isolement et confronté à des problèmes de santé, avait dit ce jeudi s'attendre à une "peine longue, stalinienne". Celui qui s'est notamment fait connaître par ses enquêtes sur la corruption du système de Vladimir Poutine et les manifestations qu'il a organisées est accusé d'avoir créé une "organisation extrémiste". Sa condamnation "est un sinistre acte de vengeance politique qui ne vise pas seulement Navalny personnellement mais qui sert d'avertissement aux détracteurs de l'Etat dans tout le pays", a réagi dans un communiqué l'ONG Amnesty International.

Envoyé 17 fois en cellule disciplinaire

De sa prison, l'opposant s'est mué aussi en critique féroce du conflit en Ukraine. Pendant son procès, il a ainsi dénoncé les "dizaines de milliers de morts dans la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle". "Tôt ou tard (la Russie) se relèvera. Et il dépend de nous de savoir sur quoi elle s'appuiera à l'avenir", a-t-il ajouté. Le Kremlin présente l'opposant en simple criminel, assurant que les poursuites à son encontre n'ont rien de politique.

Toujours combatif, Alexeï Navalny raconte sur les réseaux sociaux, par le biais des messages transmis par ses avocats, sa vie carcérale et dénonce, souvent avec ironie, le harcèlement qu'il y subit. Il a ainsi été envoyé 17 fois en cellule disciplinaire, où on l'oblige à écouter des discours de Vladimir Poutine. Et son marathon judiciaire risque de ne pas s'arrêter là. Il dit être également poursuivi pour une affaire de "terrorisme" dans une autre procédure, dont peu de détails sont pour le moment connus.