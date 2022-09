Russie : une star de la chanson des années 80 prend position contre la guerre en Ukraine

C'est l'idole de plusieurs générations, l'une des chanteuses les plus célèbres d'ex-URSS : Alla Pougatcheva, suivie par plus de 3,5 millions de personnes sur Instagram, a officiellement dénoncé ce dimanche sur le réseau social le conflit en Ukraine. Via un post, elle a évoqué "la mort de soldats pour des objectifs illusoires". À titre de comparaison, Alla Pougacheva occupe la place qu'occupait Johnny Hallyday en France. Ses chansons appartiennent au patrimoine populaire. Sa vie privée est abondamment commentée, notamment lorsqu'elle a décidé de se marier avec un comédien de 27 ans son cadet en 2011. La chanteuse, aujourd'hui âgée de 73 ans, a eu deux filles avec lui en 2013 grâce a une mère porteuse ; Elle avait fait cryogéniser ses propres ovocytes.

"Je vous demande de me classer parmi les agents de l'étranger"

Le message de la superstar fait suite au placement de son mari, sur la liste "infâmante" des "agents de l'étranger", utilisée par le pouvoir russe pour designer les opposants et entraver leur action. Son époux, Maxime Galkine, un comédien et humoriste célèbre lui aussi, même si moins que son épouse, a en effet critiqué ouvertement la campagne militaire en Ukraine. Il se trouve à l'étranger, en Israël avec les deux enfants du couple.

"Je suis solidaire avec mon mari, une personne honnête, intègre et sincère, un véritable patriote russe, incorruptible, qui souhaite que sa patrie prospère et vive en paix", écrit-elle, demandant au ministère de la Justice russe de la placer elle aussi sur cette liste. "Je vous demande de me classer parmi les agents de l'étranger".

Elle ajoute, que tout ce que son mari souhaite, c'est la "fin de la mort de nos garçons pour des objectifs illusoires qui font de notre pays un paria et pèsent sur la vie de nos citoyens". Un message retentissant au vu de la popularité de la chanteuse, connue notamment pour son interprétation de ce tube, "Un million de roses écarlates". Alla Pougatcheva règne depuis des années sur la pop russophone : elle est toujours considérée comme l'une des chanteuses les plus célèbres d'ex-URSS.

Elle n'a jamais soutenu Vladimir Poutine mais l'a rencontré plusieurs fois

Jusqu'ici, la chanteuse n'avait jamais évoqué l'invasion russe en Ukraine. Les médias supposaient qu'elle était partie à l'étranger, mais elle a été aperçue le 3 septembre dernier aux funérailles du dernier dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. À cette occasion, elle avait déjà dans un post critique de façon a peine voilée le pouvoir en place en comparant l'ancien dirigeant soviétique aux hommes politiques modernes. Si elle a plusieurs fois rencontré Vladimir Poutine, elle ne l'a jamais soutenu publiquement.

Les autorités russes ont puni avec des milliers d'amendes, mais aussi des peines de prison, toute critique de l'intervention en Ukraine. Plusieurs artistes russes ayant dénoncé le conflit ont vu leurs concerts annulés dans le pays. Interrogée sur cette sortie de la chanteuse, le porte-parole de Vladimir Poutine a botté en touche et s'est declaré "non compétent" pour commenter cette sortie. Dimitri Peskov avait pourtant auparavant critiqué les positions du mari d'Alla Pougacheva.

Sur les réseaux sociaux russes, le post de la chanteuse a provoqué des milliers de réactions, de soutien ou de rejet, mais n'est évidemment pas passe inaperçu, au point que la presse russe en a fait état. Mais les médias gouvernementaux ou pro-Kremlin n'ont repris qu'une partie de son message diffusé sur les réseaux sociaux : ils n'ont pas évoqué la partie où elle fait part de son opposition à la guerre en Ukraine.