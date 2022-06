S'il le souhaitait, Emmanuel Macron aurait-il le droit de dissoudre l'Assemblée nationale ?

Confronté au risque de blocage du pays, quelle carte Emmanuel Macron jouera-t-il ? Les élections législatives de dimanche ont placé le président de la République dans une situation inédite. Avec 245 députés, le camp présidentiel est loin des 289 sièges qui constituent la majorité absolue. Impossible dès lors de faire passer des réformes sans alliances préalables.

Pour autant, la dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas à l'ordre du jour, selon la porte-parole du gouvernement. "Ce n'est pas prévu au moment où je vous parle", a assuré Olivia Grégoire ce lundi sur France Inter. Une dissolution aujourd'hui "aurait quelque chose d'iconoclaste", a estimé de son côté le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. "Les électeurs ont tranché" et "ils sont souverains", a-t-il poursuivi.

Mais la réalité politique du jour n'est pas forcément celle qui sera de mise dans deux mois. A ce moment là, le président, s'il le voulait, pourrait-il dissoudre ? Quelles règles au juste encadrent la dissolution de l'Assemblée ? De quelle marge de manœuvre dispose le président de la République pour y avoir recours ? On fait le point.

Article 12

La dissolution de l'Assemblée nationale est un pouvoir conféré au président de la République par l'article 12 de la Constitution :

"Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution (...). Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections."

Ce qu'en disent des spécialistes du droit constitutionnel

Un article de CheckNews , publié le 15 juin, a semble-t-il semé une certaine confusion. En citant le Conseil constitutionnel, il affirmait qu'un délai d'un an était nécessaire entre le second tour des législatives et une éventuelle dissolution. Mais le Conseil constitutionnel a "finalement amendé sa réponse, faisant état d'une mauvaise compréhension de la question posée", peut-on lire désormais sur une version actualisée. Depuis, l'institution fait savoir à la presse qu'elle "ne souhaite pas s'exprimer sur l'article 12".

Alors Emmanuel Macron pourrait-il décider de dissoudre immédiatement l'Assemblée ? "Constitutionnellement oui", répond sans hésiter sur France Inter le spécialiste en droit constitutionnel Dominique Rousseau. "Cet article 12 donne au président de la République un pouvoir discrétionnaire pour pouvoir dissoudre l'Assemblée quand il le veut", poursuit-il.

Même réponse de la part de Didier Maus, conseiller d'État et expert en droit constitutionnel, joint par France Inter. "Il n'y a pas de débat, l'interprétation est constante depuis 60 ans". La dernière phrase ("il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections"), fait référence aux élections précédemment citées dans le texte, autrement dit celles qui ont suivi une première dissolution, explique-t-il. En d'autres termes : le président de la République n'a pas le droit de procéder à plusieurs dissolutions dans l'année. Mais n'est pas tenu de respecter un délai minimal après des élections générales.

Risque politique

Si Emmanuel Macron n'opte pas pour la dissolution, ce sera pour des raisons d'ordre politique : le signal envoyé aux électeurs qui viennent tout juste de voter serait dévastateur, et la situation pourrait se retourner contre lui. C'est ainsi qu'en 1997, Jacques Chirac s'était retrouvé à cohabiter avec la gauche. Pour Dominique Rousseau, le chef de l'État a tout intérêt à attendre : "Si, dans quelques mois, l'Assemblée nationale apparaît ingouvernable car il est impossible de construire des majorités, des alliances, à ce moment-là la question de la dissolution pourra être reposée... disons début 2023".

À ce moment là, Emmanuel Macron devrait alors consulter le Premier ministre ainsi que les présidents de l'Assemblée et du Sénat. "Mais il n'a pas à tenir compte de ces avis", précise Dominique Rousseau. "Ces consultations sont purement formelles", abonde Didier Maus. "En mai 1968, quand de Gaulle prononce la dissolution, ses relations avec le président du Sénat Gaston Monnerville ne sont pas bonnes. Il lui envoie alors une simple lettre "J'ai l'honneur de vous consulter". Et Gaston Monnerville lui répond 'M. le Président, vous avez bien voulu me consulter', mais sans même lui donner son avis !"

Sous la Ve République, l'Assemblée a été dissoute à cinq reprises : en 1962 et 1968 par de Gaulle, en 1981 et 1988 par François Mitterrand et en 1997 par Jacques Chirac.