Sacrée Taylor Swift : la chanteuse américaine bat le record du plus grand nombre d’albums en tête des ventes

Elle craque tous les records. Âgée de 33 ans, dont la moitié passée à bâtir sa carrière dans la musique, elle goûte une fois de plus le fruit de ses efforts. La chanteuse Taylor Swift, megastar de la pop américaine, vient de placer la barre encore plus haut avec la sortie, hier, d'un nouveau disque "Speak Now (Taylor's version)", arrivé directement en tête des ventes du Billboard. Avec ce douzième opus, elle est devenue la première chanteuse à avoir placé le plus grand nombre d'albums en tête des ventes de ce classement américain depuis sa création en 1963. Elle ravit ainsi la couronne à Barbra Streisand, autre icône de la musique populaire américaine, qui détenait le titre jusque-là.

Artiste multiprimée

Taylor Swift bat dans le même temps un autre record : celui d'artiste solo qui a réussi, de son vivant, à placer 11 albums en même temps dans le top des 200 premières ventes du même classement . Seul Prince avait réussi à faire mieux…trois semaines seulement après sa mort en 2016, avec 19 albums. Avec Speak Now (Taylor's Version), Taylor Swift est non seulement en tête du Billboard 200, mais elle a également six albums dans le top 20, neuf dans le Top 40 et 10 dans le top 100.

Depuis ses débuts à l'âge de 17 ans, la chanteuse a consciencieusement enchaîné les performances : 11 Grammy Awards, une cinquantaine de millions d'albums vendus sur la planète, le titre de "Célébrité la mieux payée de l'année" décerné déjà deux fois par le magazine Forbes, qui la fait entrer dès 2015 dans sa liste des 100 femmes les plus puissantes de la planète. Aujourd'hui, le même magazine évalue sa fortune à 740 millions de dollars .

Taylor vs. le business de la musique

Pourtant, ce nouveau carton de vente n'a même pas eu besoin de titres inédits de la chanteuse : les derniers chiffres de vente ont explosé lundi avec un disque qui n'est autre que sa réinterprétation de "Speak Now", troisième album de sa carrière. Depuis 2019, la star pop a en effet décidé de réenregistrer ses six premiers albums, sous de nouvelles versions qui restent le seul moyen pour elle de récupérer les droits des chansons qui les composent, et qui sont aujourd'hui détenues par un géant de l'industrie musicale, après qu'il a racheté l'ancien label de la chanteuse.

Depuis son apparition en 2006, celle qui produit un lucratif mélange de pop bon ton et de musique country revisitée a eu l'occasion de montrer, sous sa frange blonde et son sourire de petite fiancée de l'Amérique, sa volonté de s'imposer face aux pratiques d'une industrie musicale pas toujours tendre avec ses artistes. Pour preuve, son dernier coup de gueule auprès du géant de la billetterie Ticketmaster , qui a fait s'envoler en novembre dernier le prix les billets de sa nouvelle tournée à des niveaux jamais atteints, entrainant carrément un blocage du site de préventes. Un épisode qui avait même contraint Ticketmaster à présenter des excuses devant le congrès américain et devant les fans de la chanteuse.

Démarré au printemps, ce "Eras Tour", avec ses 106 dates prévues jusqu'en août 2024, pourrait atteindre le milliard de dollars de recettes, un niveau jamais atteint même par Elton John et son très lucratif "Farewell Yellow Brick Road", qui vient de se clôturer sur près de 900 millions de dollars de recettes.