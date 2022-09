Sail GP : ce sport où les navigatrices s'imposent de plus en plus dans les équipages

Elles participent à toutes les tâches : aucune différence entre hommes et femmes quand il s’agit de tracter le bateau ou de le nettoyer. Dans l’énorme hangar des Français, posé au bord du Golfe de Saint-Tropez, c’est le cas chaque matin et chaque soir après un entraînement ou une régate. A bord en revanche, les trois femmes de l’équipe de France ont un rôle bien défini : elles sont stratégistes, en quelque sorte les yeux du bateau. "Je suis à l’arrière du barreur en sixième position, raconte Amélie Riou qui a intégré l’équipe française la saison passée. Mon rôle est de donner des informations par rapport au vent et aux adversaires. Il y a une grande appréciation des vitesses à avoir."

Amélie Riou, l'une des 3 femmes en équipe de France, est tacticienne et elle située derrière le pilote, Quentin Delapierre © Radio France - Jérôme Val

Si elles sont cantonnées à ce rôle pour l’instant, c’est un bon début, se félicite Manon Audinet. La Rochelaise de 30 ans a découvert cet univers du Sail GP au printemps dernier. "Ce qui est intéressant, c’est que tous les postes ne sont pas physiques. C’est ça qui nous limite : on ne peut pas faire 100 kilos et avoir autant de force qu’un garçon. C’est à nous de faire nos preuves sur des postes où il y a juste besoin de faire nos preuves et où il n’y a besoin d’être super costaud."

Publicité

Les quotas, "une porte ouverte" pour les femmes

Ce petit monde du Sail GP a fait de l’accès des femmes une priorité en partant d’un constat. A son lancement en 2019, il n’y avait qu’une seule femme sur l’ensemble des équipes (une Française, Marie Riou). Il fallait donc en passer par la contrainte pour faire évoluer les mentalités dans un milieu où les places sont chères et très prisées. "Je vais être honnête, s’il n’y avait pas de règle pour faire rentrer des femmes au sein de ces équipes, ce serait compliqué pour nous d’avoir notre place, assure Amélie Riou. Le fait d’instaurer des quotas, même si je n’aime pas ce mot, ça nous laisse une porte ouverte et c’est une chance de pouvoir s’exprimer à notre niveau. Et je pense que ça apporte aussi un état d’esprit et un regard différents."

Pour Manon Audinet, la prochaine étape est d'avoir une femme à la barre de ces Formules 1 des mers © Radio France - Jérôme Val

Pour l’instant, aucune femme n’est encore à la barre d’un des neufs bateaux qui participent au championnat. Par exemple les trois navigatrices au sein de l’équipe de France (avec Aloïse Retornaz), toutes issues de la voile olympique (elles préparent en parallèle Paris 2024), sont tacticiennes. Mais à terme, il faut qu’une femme pilote soit possible, espère Manon Audinet. "Ça fait rêver de pouvoir avoir des manettes. C’est déjà génial d’être sur le bateau et d’apporter son aide en termes de tactique et de stratégie. Mais à la base, je sais aussi faire du bateau et on a aussi envie d’être moteur."

Les promoteurs de ce circuit privé, porté par un milliardaire américain, réfléchissent à aller plus loin : créer un équipage 100% féminin par exemple. En attendant, hommes ou femmes, tous sont dingues des sensations que procurent ces bolides. « Ce sont des sensations incroyables, développe Amélie Riou. Au début, en montant sur le bateau, j’étais presque malade tellement les vitesses sont importantes. Il faut bien s’accrocher quand il y a du vent. Mais c’est comme tout, on s’habitue à ces vitesses. » L’adrénaline n’est pas une question de sexe !