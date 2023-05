Saint-Brevin : comment le RN, Reconquête et Fdesouche ont méthodiquement fait monter la polémique

Le maire de Saint-Brevin, en Loire-Atlantique, a annoncé ce mercredi soir avoir adressé sa démission au préfet . "J'ai pris cette décision pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel perpétré à mon domicile et au manque de soutien de l'État et après une longue réflexion menée avec ma famille", a expliqué Yannick Morez sur la page Facebook de sa commune.

Depuis plusieurs mois, le maire est la cible de violentes critiques en raison du projet de déplacer près d'une école élémentaire le Centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada), qui avait ouvert en 2016 sur la commune. Quatre manifestations ont eu lieu, à l'appel notamment de militants d'extrême droite. Le 22 mars, le domicile et les voitures du maire ont été incendiés. Une enquête criminelle est en cours pour déterminer, notamment, s'il y a un lien avec la polémique.

Comment en est-on arrivé là ? France Inter a remonté le fil des évènements, des premiers messages sur les réseaux sociaux jusqu'aux députés RN qui restent assis lors de l'hommage au maire démissionnaire à l'Assemblée nationale.

Octobre 2021, l'Etat choisit Saint-Brevin

Tout commence en octobre 2021, quand l'État choisit Saint-Brevin pour accueillir un nouveau centre d'accueil pour les personnes en attente d'asile. Le premier centre d'accueil, créé sur la commune en 2016, doit, lui, fermer ses portes, rapporte alors Ouest-France . Mais l'emplacement du nouveau Cada inquiète les riverains et les parents d'élèves de l'école de la Pierre-Attelée, située à proximité.

Mars 2022, "la grogne monte", selon la presse locale

"La grogne monte", raconte en mars 2022 Le Courrier du Pays de Retz . Le collectif "Préservation de l’école de la Pierre Attelée" se forme. Il est composé d'une quarantaine de membres, des familles avec enfants scolarisés à l’école, mais aussi des retraités, indique la presse locale. Ce collectif proteste contre l'emplacement du Cada : "Il y aura un vis-à-vis et une vue plongeante sur la cour de l’école. Le Cada ne sera séparé des enfants que par un simple grillage et un peu de végétation", explique un membre au Pays de Retz.

28 septembre 2022 : Éric Zemmour s'empare de l'affaire

Cette "grogne" se transforme en violente polémique lorsque débutent les travaux, en septembre, et que l'extrême droite s'empare de l'histoire. Valeurs Actuelles publie le 28 septembre un article sur la "vive colère des habitants". Un article aussitôt partagé sur Twitter par Éric Zemmour, qui voit dans ce récit "le projet de 'répartition de l'immigration' souhaité par Emmanuel Macron" et qui s'oppose à ce que "nos villages et nos enfants subissent le même sort que la Seine-Saint-Denis".

Le délégué départemental de la fédération RN de la Mayenne, Jean-Michel Cadenas, y va lui aussi de son commentaire : "Saint-Brévin-les-Pins (44) : les habitants vent debout contre un centre de migrants qui sera situé sur la même parcelle qu’une école maternelle et primaire. Ils ont voté pour qui aux présidentielles ? Macron à 66,6 % et aux législatives, LREM à 56,55 %, alors tant pis pour eux !"

Les sites d'extrême droite Fdesouche et Boulevard Voltaire embrayent en publiant des articles. Sur Twitter, la fachosphère commence à s'agiter : "Le grand remplacement s’installe tranquillement", écrit @veritebeaute, "Nous ne serons tranquille nulle part Macron va mettre le chaos dans toute la France avant de quitter le pouvoir", commente @Sbjlf, "Total soutien : STOP Reconquête doit intervenir", estime pour sa part le compte @voiedelaliberte.

29 septembre 2022 : les sections locales de Reconquête et du RN suivent le mouvement

Le 29 septembre, Laurent Chomard, candidat aux dernières élections législatives pour Reconquête! en Loire-Atlantique rebondit sur le tweet de son chef de file. Il publie sur Twitter une vidéo le montrant devant le portail de l'école de la Pierre-Attelée. L'arrivée des demandeurs d'asile "est inadmissible" et "je ferai tout pour qu'on assure la tranquillité dans le Pays de Retz", dit-il. Sa vidéo est relayée par Élisabeth Louvel, ancienne frontiste, investie par le mouvement d'Éric Zemmour dans la deuxième circonscription du Finistère pour les législatives 2022.

Interrogé par l'Agence France presse fin mars, Fabrice Merrachi, un représentant du collectif de riverains hostiles au Cada, a reconnu avoir fait appel au parti Reconquête d'Éric Zemmour, faute d'avoir pu fédérer plus de trente riverains. "Aux beaux jours, on ne pourra même plus laisser nos filles aller à la plage. Ils (les migrants) seront en groupe et on sait qu'ils ont des instincts. On ne veut pas de faits divers", assume-t-il auprès de l'AFP.

La section du RN en Loire-Atlantique suit aussi le mouvement et, le 29 octobre, publie sur sa page Facebook un communiqué , qui commence ainsi : "Saint-Brevin-les-Pins, commune de la Loire-Atlantique habituellement connue pour sa plage et le tourisme, s’apprête à être submergée par les désordres de l'immigration anarchique."

Les jours suivants, la polémique continue d'enfler. Elle est relayée notamment par Jean-Yves Le Gallou, ancien frontiste et ancien député européen, actuellement animateur sur TV Libertés, web TV "d'information alternative", aux relents extrémistes et complotistes. "Le grand remplacement n’est pas 'une théorie complotiste' c’est une volonté politique sous le nom de 'transition démographique'", écrit-il à ses 45.000 abonnés sur Twitter au sujet de Saint-Brevin.

15 octobre 2022 : une première manifestation

Le 15 octobre, un rassemblement est organisé par le "Collectif de la préservation de la Pierre-Attelée", opposé à l'installation du Cada à côté de l'école. Des membres du RN ont fait le déplacement, comme Bryan Pecqueur et Gauthier Bouchet, tous deux candidats aux dernières législatives en Loire-Atlantique.

Du côté de Reconquête!, il y a Laurent Chomard mais aussi Cécile Scheffen, ancienne candidate aux législatives en Loire-Atlantique pour le mouvement d'Éric Zemmour. En tout, "une cinquantaine de personnes" sont présentes, indique Ouest-France . Le même jour, une contre-manifestation d'habitants favorables à l'implantation du centre est organisée.

La manifestation est relayée par des "gros" comptes sur Twitter : Boulevard Voltaire et ses 82.000 abonnés ou encore @QueenZ0Z7, un compte zemmouriste aux 14.000 abonnés. Des articles sont publiés par Boulevard Voltaire, fdesouche, Riposte Laïque.

Fin novembre : la polémique est relayée au niveau national

Fin novembre, la polémique prend de l'ampleur, relayée par des médias nationaux. La porte-parole du collectif opposé au Cada est notamment invitée de l'émission d'André Bercoff sur Sud Radio, le 30 novembre. "Monsieur le maire dit tout et n'importe quoi. On a fait beaucoup de demandes pour le rencontrer mais il ne daigne pas nous rencontrer. Mais il nous a traité de racistes !", raconte-t-elle. "Nous ne sommes ni racistes, ni xénophobes. Nous sommes des parents d'élèves qui s'inquiètent pour nos enfants et pour notre ville!" La vidéo est relayée par Fdesouche et vue plus de 12.000 fois.

11 décembre 2022 : une deuxième manifestation

Une nouvelle manifestation a lieu le 11 décembre. Environ 150 personnes se rassemblent contre le Cada. Des membres de Reconquête!, du RN ou encore de partis indépendantistes bretons sont présents, rapporte France Bleu Loire-Océan . En face, environ 250 soutiennent les demandeurs d'asile.

25 février : une troisième manifestation

Une troisième manifestation est organisée le 25 février , à l'appel de Reconquête! et de l'association de catholiques traditionnalistes Civitas notamment. Les opposants au Cada sont de plus en plus nombreux, près de 400 personnes sont présentes ce jour-là. Parmi eux, Damien Rieu, cadre de Reconquête et ancien de Génération identitaire.

Les adversaires du projet de Cada scandent notamment "La France aux Français", arborent des drapeaux du parti Reconquête! ainsi qu'une pancarte sur laquelle on pouvait lire : "Oui à l'immigration contrôlée, non Mr Macron, pas n'importe comment !". "Notre démarche n'est pas du tout raciste, mais vise au contraire à montrer, aussi bien aux Français qu'aux migrants, que l'immigration est néfaste pour eux, comme pour nous", affirme Alain Escada, président de l'organisation catholique traditionaliste Civitas. Le RN ne participe pas à cette manifestation.

En face, 900 partisans de l'accueil des migrants se sont aussi rassemblés.

22 mars : le domicile du maire est incendié

Au fil des semaines, le maire est critiqué dans des articles, des tweets, des pétitions et menacé, à tel point que le conseil municipal doit adopter une motion de soutien face à ces "actes d'intimidation de la part des opposants au projet et leurs soutiens extrémistes".

Le 22 mars, le domicile et les véhicules du maire de Saint-Brevin sont incendiés, vers 5 heures. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins et son épouse dorment dans leur maison mais personne n'est blessé. Sur place, un expert incendie explique que ses premières conclusions conduisent "à écarter la piste accidentelle et à privilégier l'intervention de tiers et la piste criminelle". Le parquet de Saint-Nazaire ouvre "une enquête criminelle en flagrance du chef de destruction volontaire par incendie sur personne dépositaire de l'autorité publique".

Après cet incendie, le maire écrit au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, pour lui expliquer que cette attaque contre lui "s'inscrit dans un climat tendu fait de menaces et d'intimidations, dans le cadre notamment d'un Cada (centre d'accueil des demandeurs d'asile) décidé par l'Etat, à Saint-Brevin". Yannick Morez insiste sur le manque de réaction de l'État qui a "imposé" ce projet de Cada et "ne le défend pas, et laisse les maires en subir les retours".

29 avril : une quatrième manifestation

Le 29 avril, quelque 250 personnes manifestent une nouvelle fois contre le Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Des politiques sont présents, comme Bernard Germain, candidat de Reconquête dans les Côtes d'Armor aux dernières législatives. Il y a aussi des organisations d'extrême droite telles qu'Action française, Le Rassemblement vendéen, Riposte laïque, la Division Martel ou La Cocarde.

En revanche, les banderoles Reconquête sont absentes. "On s'est éloigné de Saint-Brevin, même avant l'incendie", assure un cadre zemmouriste, car "ça sentait le souffre, on voyait les affrontements arriver". Éric Mauvoisin, responsable du parti en Vendée, est évincé car il refusait la décision de Paris de ne plus défiler aux côtés des intégristes de Civitas et autres groupuscules. Mais le parti d'Éric Zemmour a bien distribué le 30 mars dans les boîtes aux lettres de Saint-Brevin un courrier alertant contre "la dissémination de migrants", soit huit jours après l'incendie. Reconquête se défend d'avoir envenimé la situation "c'est comme les syndicats avec les casseurs, il y a toujours des gens qui cherchent des sensations fortes", justifie un responsable.

Côté RN, là aussi le parti s'est officiellement désolidarisé. "Le mouvement est influencé par des groupes radicaux", expliquait dans un communiqué le responsable local. Mais mercredi soir à l'Assemblée, alors que les députés applaudissaient debout Yannick Morez, les élus rassemblement national sont restés assis. "Nous n'avons pas à répondre aux injonctions de la Nupes", justifie le député Sébastien Chenu. Marine Le Pen, elle, a publié deux tweets, l'un pour condamner les agressions d'élus, l'autre pour rappeler une lettre écrite en décembre, alertant sur les dangers des groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche. À l'époque déjà, une parade, après les violences de militants d'extrême droite après la demi-finale France-Maroc.