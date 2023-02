Saint-Jean-de-Luz : une professeure meurt, poignardée par un élève dans son lycée

Une professeure d'espagnol du collège-lycée privé catholique Saint-Thomas-d’Aquin de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) est morte après avoir été poignardée à l'arme blanche par un élève de sa classe mercredi, selon le parquet de Bayonne. L'élève, auteur présumé de l'agression, est âgé de 16 ans et a été interpellé.

La police, le préfet du département, le procureur de Bayonne et la rectrice de l'académie se rendent sur place, selon un communiqué de la préfecture. L'établissement, qui compte un peu plus d'un millier d'élèves, était, en fin de matinée, en cours d'évacuation, selon les informations de France Bleu Pays Basque après un confinement de deux heures.

Pap Ndiaye se rend sur place

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran a assuré "tout le soutien" du gouvernement "à la communauté éducative". Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, "se rendra sur place dès aujourd'hui" a-t-il indiqué en sortie du conseil des ministres. Sur Twitter, ce dernier fait part de son "immense émotion" et adresse ses pensées à "la famille" de l'enseignante, âgée de 52 ans, "ses collègues et ses élèves".

Cet établissement "est un lycée tout à fait réputé au Pays basque, tranquille", assure le sénateur des Pyrénées-Atlantiques Max Brisson. "La mort d'un professeur est un acte effroyable, quelles que soient les circonstances. Les écoles doivent être des enceintes préservées des tensions et folies de notre société", estime-t-il auprès de France Inter.

Une première depuis l'assassinat de Samuel Paty

C'est la première fois qu'un enseignant est tué dans le cadre de sa fonction en France depuis l'assassinat de Samuel Paty à l'automne 2020 dans le Val-d'Oise. Le 13 septembre, un lycéen de 15 ans avait porté un coup de couteau à la gorge à une professeur dans un lycée de Caen. La victime, âgée de 63 ans, était sortie de l'hôpital quelques jours plus tard. L'élève a été mis en examen fin septembre et incarcéré en milieu médicalisé.

En juillet 2014, une institutrice de 34 ans avait été poignardée à mort par la mère d'une élève dans une école d'Albi. En août 1996, alors qu'il se promenait à la feria de Dax, un professeur d'anglais de 51 ans avait été tué par deux jeunes, dont un de ses élèves recalé au baccalauréat. Quatre ans plus tôt, un homme de 53 ans, professeur de menuiserie et de dessin industriel dans un établissement pour jeunes en difficulté de Seine-Maritime, avait été tué par un élève de 15 ans qu'il avait giflé quelques instants plus tôt.