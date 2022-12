Salaire, logement : ce que nous apprend le bulletin de paie d’Emmanuel Macron

Même les présidents de la République ont un bulletin de salaire. Et ce mardi, le journal l’Opinion révèle des éléments contenus sur celui d’Emmanuel Macron. À commencer par sa rémunération, confirmée par ce document : depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, on sait que le salaire mensuel du chef de l’État s’élève à 14 000 euros net – c’est-à-dire avant le prélèvement de l’impôt à la source.

Un logement à un peu plus de 2000 euros par mois

Mais dans ce document, "assez sommaire" selon l’Opinion, une autre ligne est riche en enseignements : on y découvre la mention d’un "avantage en nature logement", correspondant au logement que le Président et son épouse occupent à l’Élysée. Sa valeur locative s’élève à 2 153,58 euros par mois. Cette mention signifie qu’Emmanuel Macron ne paie pas de loyer pour ce logement, mais qu’en revanche cet avantage en nature n’est pas exempté d’impôt.

"C'est un exercice de transparence et d'exemplarité qu'il faut saluer, je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous les ministres qui sont logés, ni même des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, donc c'est un pas supplémentaire", note l'ancien député René Dozière, président de l'Observatoire de l'éthique publique. "Cela montre de la part du président de la République une volonté d'être exemplaire en ce qui concerne son train de vie, donc c'est plutôt une bonne chose".

"Base forfaitaire"

Impôt toutefois calculé sur une valeur locative plus faible que la moyenne. Mais "dans le cas où les fonctionnaires sont amenés à déclarer comme avantage en nature le loyer quand ils sont logés, généralement, cela se fait sur la base d'éléments forfaitaires", explique René Dozière.

Selon le journal, le mètre carré s’élève à 35 euros à la location dans ce quartier de Paris. Ce loyer correspondrait donc à un appartement de 60m², un peu moins que la taille réelle du logement à l'Élysée. "Au demeurant, le logement privé du chef de l'État n'est pas très grand", affirme René Dozière. Selon les sources, ces appartements privés mesurent tout de même entre 140m2 et 300m2.

En revanche, les résidences secondaires de la présidence, à savoir la Lanterne près du château de Versailles, et le fort de Brégançon dans le Var, ne sont elles pas mentionnées. Et si les frais de bouche sont à la charge du couple présidentiel, précise l’Opinion – conformément à une promesse du Président au début de son premier mandat – on ne sait pas si les frais d’énergie sont à la charge d’Emmanuel et Brigitte Macron ou de l’Élysée.

La justice a dû intervenir pour la publication de ce document

Ce nouvel élément pour la transparence de la vie politique a été obtenu par voie de justice : il a été transmis à l’Opinion par l’Observatoire de l’éthique publique, un think-tank qui avait demandé dès septembre 2020 à l’Élysée d’avoir connaissance de la feuille de paie d’Emmanuel Macron.

La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) avait donné son accord, mais le cabinet du président n’a jamais transmis le document. C’est donc le tribunal administratif qui a obligé l’Élysée à transmettre ces documents en septembre dernier.