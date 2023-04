Enseignants : Macron annonce une revalorisation, "jusqu'à 500 euros" par mois pour les volontaires

Emmanuel Macron a annoncé une augmentation du salaire des professeurs "entre 100 et 230 euros net" par mois, dès la rentrée prochaine, lors d'un déplacement dans un collège de l'Hérault. Cette hausse inconditionnelle, pour tous les enseignants, s'accompagnera également d'une augmentation liée à de nouvelles missions basées sur le volontariat. Au total, cette hausse pourra aller "jusqu'à 500 euros par mois".

"Dès cette rentrée, on va (...) rajouter 3 milliards d'euros" en année pleine pour revaloriser les enseignants, a souligné Emmanuel Macron, reprenant un chiffre déjà donné par le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye .

Une augmentation pour tous

Cette revalorisation comportera donc d'abord "une augmentation de la rémunération socle, c'est-à-dire sans condition", a indiqué Emmanuel Macron. Cela permettra de "mettre déjà tout le monde au-dessus de 2.000 euros". "Au-delà de ça, c'est à tous les niveaux de carrière qu'il va y avoir une augmentation de rémunération, y compris pour ceux qui sont en milieu ou aux trois-quarts de carrière", et cette hausse sera "sans condition aucune, entre 100 et 230 euros par mois" net, a-t-il poursuivi.

"L'augmentation sur la partie socle concerne tout le monde, c'est une très bonne chose", a estimé Stéphane Crochet, du SE Unsa. Mais "elle ne rattrape pas les retards de pouvoir d'achat pris sous le coup de l'inflation". "Ça ne va pas régler le déclassement salarial depuis 15 ans", a renchéri Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire.

L'enveloppe budgétaire annoncée pour cette partie de la hausse des rémunérations des enseignants est de 635 millions en 2023 pour une revalorisation au 1er septembre, et 1,905 milliard d'euros en année pleine en 2024. "On a la confirmation que sur le socle, Emmanuel Macron ne tient pas la promesse de 10% d'augmentation pour tout le monde", faite pendant sa campagne, a réagi Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire (collège et lycée). "Il aurait fallu 3,6 milliards d'euros pour augmenter tout le monde de 10%", calcule-t-elle.

Une hausse supplémentaire pour les enseignants qui acceptent de nouvelles missions

Une autre partie de l'augmentation des rémunérations - un peu plus d'un milliard d'euros en année pleine - sera liée à de nouvelles missions et basée sur le volontariat, dans le cadre du "pacte" proposé par le gouvernement aux enseignants, comme cela était attendu, a indiqué Emmanuel Macron. Cette partie "va permettre de payer encore plus par mois, ce qui permettra à des enseignants de toucher jusqu'à 500 euros par mois en plus", a-t-il dit.

Parmi les missions supplémentaires qui entreront dans le cadre de ce "pacte", Emmanuel Macron a évoqué les remplacements de courte durée d'enseignants absents, la participation au dispositif "devoirs faits" (qui permet aux élèves de faire leurs devoirs au collège), ou encore la participation à des projets pédagogiques.

"Emmanuel Macron persiste et signe alors que toutes les organisations syndicales ont quitté la table des négociations début mars" sur ce sujet, a souligné Sophie Vénétitay, jugeant ces annonces "irrespectueuses et provocatrices". Pour Stéphane Crochet, "en s'obstinant sur le pacte, Emmanuel Macron atténue encore plus les mesures prises sur le socle".