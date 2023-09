Salaires, lycée professionnel, bourses : le détail du budget de l'Éducation, en forte hausse

"Historique." Voici comment Gabriel Attal qualifie le budget du ministère de l'Éducation nationale, présenté ce mercredi. Avec 3,9 milliards d'euros supplémentaires, c'est le poste budgétaire qui augmente le plus. Cette augmentation s'explique essentiellement par les hausses de salaires pour les enseignants, qui s'appliqueront pour la première fois sur une année complète en 2024.

Plus de 2,5 milliards d'euros pour les hausses de salaires

Dans le détail, 1,3 milliard sera consacré en 2024 aux revalorisations salariales pour tous les enseignants, sans condition. Un milliard est destiné aux signataires du "pacte enseignant", ces professeurs qui s'engagent à effectuer des missions supplémentaires, notamment les remplacements de courte durée.

Les AESH, qui accompagnent les élèves en situation de handicap, voient également leurs salaires augmenter. Au total, 240 millions d'euros en plus. Les AESH sont désormais le deuxième métier du ministère de l'Éducation nationale en nombre de postes après les enseignants : ils seront plus de 140.000 à la rentrée 2024, c'est-à-dire 4800 accompagnants de plus par rapport à cette année.

1 milliard d'euros pour la réforme de la voie professionnelle

La hausse du budget permettra aussi de financer la réforme de la voie professionnelle à hauteur d'un milliard d'euros. Elle prévoit notamment la rémunération des lycéens lors des périodes de stages en entreprises, nouvelle mesure qui représentera un effort de 468 millions d'euros pour l'État.

"La réforme de la voie professionnelle mobilisera à terme un milliard d'euros d'investissements budgétaires supplémentaires par an, pour financer des missions nouvelles telles que les enseignements fondamentaux en petits groupes, les options offertes aux élèves", qui dépendent de l'adhésion au pacte enseignant, "les bureaux des entreprises ou encore la gratification des stages", a détaillé Gabriel Attal.

819 millions d'euros pour les bourses

Dans le budget, 819 millions d'euros sont aussi destinés à alimenter les bourses sur critères sociaux attribuées à 1,5 million d'élèves. Elles seront versées automatiquement à la rentrée 2024 car beaucoup de parents ne les demandent pas. L'enveloppe dédiée aux fonds sociaux pour les familles qui rencontrent des difficultés financières est quant à elle stable : 54 millions d'euros. Les petits déjeuners gratuits qui ont bénéficié l'an dernier à 300.000 élèves sont par ailleurs reconduits.

Toute une série de dispositifs sont par ailleurs maintenus ou étendus. Par exemple le pass culture collectif pour tous les collégiens : leurs professeurs peuvent choisir des sorties au théâtre ou encore au musée. À Marseille, les écoles primaires pourront également en bénéficier.

500 millions pour la rénovation des bâtiments

Gabriel Attal a insisté aussi sur la rénovation du bâti scolaire. Dans le cadre du fonds vert, 500 millions d'euros seront attribués à la rénovation de 4000 écoles.

83.000 élèves en moins en 2024

L'Éducation nationale va néanmoins perdre 2500 postes. Mais cela aurait dû être le double si le ministre avait tenu compte de la baisse démographique, a-t-il précisé. Cet arbitrage va permettre de faire légèrement diminuer le nombre d'élèves par classe en moyenne, puisqu'on comptera 83.000 élèves de moins à la rentrée 2024.