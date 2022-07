"Salam", le documentaire de Diam's : Qu'est-ce qui n'a pas marché selon le Masque ?

Le film présenté par Jérôme Garcin

Le documentaire était présenté au Festival de Cannes en séance spéciale. Produit par "Brut", le média partenaire du festival. Une production coréalisée avec Houda Benyamina et Anne Cissé. C'est la première fois que la rappeuse s'expose, elle qui s'est éloignée des micros depuis que, en 2010, elle a embrassé la religion musulmane et a décidé de porter le voile. Ce n'est pas Diam's qui témoigne, mais Mélanie. Elle parle de tout, de la gloire, de sa tentative de suicide, de son internement psychiatrique, du diagnostic de bipolarité, de l'enfer des médicaments et de sa conversion à l'islam. "J'étais vraiment heureuse et je n'ai plus cessé d'être heureuse". Elle ajoute : "J'ai l'espoir que ce film fasse du bien. C'est pour ça qu'il s'appelle "Salam" (la paix).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Le documentaire a aussi bien intéressé que dérangé", dit Charlotte Lipinska

Si la journaliste de Vogue salue un documentaire intéressant et la sincérité qu'exprime l'ex-rappeuse, elle regrette toutefois un manque de spontanéité et un film dont les intentions et les enjeux questionnent.

Publicité

Charlotte Lipinska : "D'abord, il m'intéresse parce que je trouve que la parole de Mélanie, qui s'était faite rare depuis qu'elle s'était retirée de la scène musicale, est extrêmement intéressante. Je la trouve très sincère quand elle parle de son mal-être, de ses tentatives de suicide, de sa dépression qui l'a menée à quitter la musique.

Mais, en même temps, il n'y a aucune spontanéité. Elle est dans un contrôle total de parole. Il y a un parti pris artistique qui me trouble, me questionne. Le film est ponctué de témoignages - de sa mère, de son ancienne productrice, de sa meilleure amie - qui sont filmés de manière très esthétisante. On voit leurs visages sortir de l'ombre, du noir sans que l'on voit un seul centimètre carré de leur peau autre que le visage, ni un seul cheveu. Ça me questionne un peu parce que je me demande si c'est un pur parti pris artistique ou si ce n'est pas pour rendre le documentaire un peu compatible avec les règles du salafisme auquel elle s'est convertie ? D'ailleurs, le mot n'est jamais prononcé une seule fois dans le documentaire.

À l'arrivée, j'ai eu l'impression d'être un peu manipulée, tant les enjeux et les intentions du film arrivent comme camouflés. Finalement, on peut se demander si ce n'est pas qu'une opération de communication et d'appel aux dons pour l'orphelinat dont elle s'occupe au Mali.

Si sa parole est très forte et que le documentaire n'est pas du tout inintéressant, ça m'a un peu dérangée et mis mal à l'aise".

"Cinématographiquement, c'est très mauvais", selon Pierre Murat

Pierre Murat et Nicolas Schaller considèrent que le documentaire est loin d'être au niveau du talent qui fut autrefois celui de la chanteuse et s'interrogent également sur le message qu'elle a voulu transmettre.

Pour Pierre Murat : "Ce n'est pas intéressant du tout, mais ce n'est pas un objet cinéma. Le documentaire est co-réalisé par Houda Benyamina qu'une hallucination collective avait fait remporter trois Césars et la Caméra d'or il y a quelques années.

On constate qu'elle n'a pas beaucoup de talent dans ce documentaire, qui n'est qu'une pub pour son association.

Quant à son message autobiographique, Diam's a tout à fait le droit de dire ce qu'elle veut ; qu'elle a trouvé le bonheur dans la foi. C'est la transverbération de Diam's.

La seule chose qui me gêne, c'est le message qu'elle sous-entend : voilez-vous et vous serez libres. Elle a tout à fait le droit de le penser, mais ce message-là, pour moi personnellement, non".

Nicolas Schaller regrette "un documentaire d'un niveau très faible mais victime de sa portée médiatique"

Nicolas Schaller : "Il y a un vrai problème sur le fond. Si par moments, ce qu'elle raconte a l'air franc et assez touchant, c'est très embarrassant dans d'autres où ça patine un peu, ou quand les intermèdes où elle slam sur des chœurs synthétiques sont très peu inspirés. C'est un niveau très, très faible et on cherche encore le talent qu'elle pouvait avoir à l'époque.

Quant à la forme, s'il y a des partis pris qui, esthétiquement, sont assez beaux, ils posent vraiment problème quand on réalise qu'on n'a pas vu un cheveu, un corps de femme. Au-delà de cela, on n'a pas vraiment entendu de musique. Est-ce que c'est anodin ? Je ne suis pas sûr.

Si sur le fond, on ne peut pas l'accuser de prosélytisme, sur la forme, c'est plus douteux. Ça pose vraiment question. Au départ, c'est surtout un film qui s'adresse à ses fans, mais qui a malheureusement été un peu trop porté médiatiquement, ce qui est le vrai problème du film".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Salam" de Diam’s 6 min France Inter

🎧 Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume , réunis autour de Jérôme Garcin, pour parler cinéma, littérature ou théâtre.