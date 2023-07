"Sale Menteuse, romance feel-bad" ou l'humour très beauf, pataud et ennuyeux de John Waters

L'héroïne s'appelle Marsha Sprinkle, une sale menteuse doublée d'une arnaqueuse de génie qui vole les valises sur les tapis roulants et qui est associée à un obsédé sexuel. Ses ennemis, parmi lesquels sa propre mère qui est chirurgienne plastique pour animaux et sa propre fille qui est gérante d'un club illégal de trampoline, comptent bien lui régler son compte lors d'une course-poursuite à travers le nord-est des États-Unis, à laquelle se mêlent la police et l'associé priapique. Ce roman est, selon l'éditeur "hilarant, outrancier, déjanté, pervers, choquant et tout simplement culte".

Pour Arnaud Viviant, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures

Si le critique pour la revue Transfuge avait été séduit par son autobiographie, il déplore cette fois-ci une espèce de blague un peu trop longue : "Il y a une idée de génie au départ, avec cette peur universelle, cette histoire de valises à l'aéroport qui, il faut bien l'admettre, quand elles arrivent sur le tapis roulant, on se met tous à avoir la frousse de se la faire piquer, et le livre joue sur cette idée. C'est comme ça que ce couple d'escrocs vit, en volant des valises dans les aéroports. Mais passé cela, il y a une espèce de priapisme* géant qui en vient à être très fatigant. Au bout d'un moment, on peut aimer le cinéma de John Waters, mais le cinéma, c'est une chose. Là, le livre fait 300 pages et la plaisanterie tourne vite court, car John Waters n'est pas exactement le meilleur des romanciers.

* Érection pathologique prolongée, souvent douloureuse, apparaissant sans excitation sexuelle (Le Robert).

Olivia de Lamberterie assommée d'ennui

Bien qu'elle admet avoir appris des choses quelque peu curieuses, Olivia s'est énormément ennuyée : "Au début, on a l'impression d'être au cirque ou au zoo, tellement on a les yeux écarquillés. On ne comprend pas ce qu'il veut dire, où il veut aller avec cette espèce de guide pratique pour savoir comment voler des bagages.

Aussi, je me suis demandée comment, quand on a un pénis, on pouvait lire ce livre parce que, tout même, il arrive beaucoup de mésaventures à tous les pénis de ce livre. À tel point que j'ai eu mal pour les personnes qui en avaient un pendant beaucoup de pages ! Parce que je ne savais pas qu'on pouvait se fracturer un pénis, qu'on pouvait le réparer avec un bâtonnet d'esquimau glacé. Sinon, j'ai poussé des cris d'ennui".

Pour Frédéric Beigbeder, c'est très politiquement incorrect, mais pour notre culture à nous

Pour le journaliste du Figaro-magazine, c'est minable, et ça débouche sur quelque chose d'assez médiocre, sinon beauf en raison d'un décalage culturel en termes d'humour entre les Etats-Unis et la France qui n'est absolument pas le même : "Une différence de perception des choses liée au fait que peut-être les États-Unis, qui n'ont pas connu Charlie Hebdo ou Hara-Kiri, où il n'y a pas de tradition de scatologie, de provocation et de dérision telle que chez nous en France, cultivent un autre rapport à la rigolade. Il a l'impression que c'est très politiquement incorrect, mais pour notre culture à nous, c'est plutôt éculé, très lourd, avec des jeux de mots nuls… C'est un livre de beauf et c'est très triste parce qu'on avait adoré le précédent "Monsieur je sais tout" (2021), qui était vraiment meilleur et reposait sur des shows. Là, ce n'est pas rodé sur scène, et ce n'est pas du tout digne de lui".

Si Nelly Kaprièlan adhère au style décalé du cinéaste, c'est loin d'être un livre qu'elle recommanderait

Il me semble que ça correspond au cinéma et à l'humour initial de John Waters qui étaient de très mauvais goût, très lourd, très kitsch, très underground, très punk, très trash. Il ne fait que continuer ce truc pour lequel je ressens une tendresse adolescente, car j'aime bien que ce soit totalement absurde, un peu surréaliste, dadaïste, punk. Après, bien sûr, est-ce que ça fait un livre que je recommande à tout le monde, non, car il y a des passages ennuyeux, plein de répétitions.

C'est un livre d'atmosphère typiquement John Watersienne et je pense que le film, s'il le fait, sera mieux".

