Sally Gabori, artiste aborigène devenue peintre à 81 ans, s’expose à la Fondation Cartier

Peu connue en France, elle est pourtant l’une des figures majeures de l’art contemporain en Océanie. Particulièrement prolifique, Sally Gabori a commencé à peindre à l'âge de 81 ans, un peu par hasard. Elle a produit plus de 2.000 tableaux en à peine huit années d’exercice. Un véritable travail à la chaine qui l'a parfois amenée à en peindre deux à trois en une seule journée. La Fondation Cartier pour l'art contemporain présente son travail dans une exposition intitulée de son nom complet : "Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori", à voir jusqu'au 6 novembre.

Dans le bâtiment blanc et transparent de la Fondation Cartier, on découvre ses toiles monumentales, souvent lumineuses composées de larges zones colorées, abstraites. "C’est avant tout une immense coloriste", explique Isabelle Gaudefroy, la directrice artistique adjointe de la Fondation Cartier. "Certains la comparent à Clyfford Still, Willem de Kooning. Pour moi ça ne ressemble à rien que j’ai pu voir auparavant. Il faut savoir que même si on ne le voit pas forcément, ce qu’elle a peint ce sont très concrètement des paysages, des choses qu’elle a vues sur son île", ajoute-t-elle.

Une passion découverte sur le tard

Au-delà de la qualité intrinsèque de l’œuvre de Sally Gabori, c’est l’histoire de l’artiste qui est particulièrement intéressante. Née vers 1924 sur l’île de Bentinck au nord-est de l’Australie, elle est contrainte de quitter les lieux avec son peuple, les Kayardilt, en 1948 après un cyclone et un raz-de-marée. Sa communauté s’installe sur l’ile voisine de Mornington, où la culture n’est pas la même.

Sweers Island (2008), Sally Gabori © Radio France - Cyrille Ardaud

Déracinée, elle vit une vie modeste avec son mari et ses onze enfants, consacrée principalement à la confection de filets de pêche. Ce n’est qu’en 2005, alors qu’elle est en maison de retraite, qu’elle rencontre la peinture dans un centre d’arts. Sur les conseils de son médecin, elle se met à peindre et attire très vite l’attention. Isabelle Gaudefroy raconte : "Elle vient d’une culture dans laquelle il n’y a quasiment pas de culturelle visuelle. Il n’y a pas de tradition de de peintures corporelles, de peintures sur des rochers ou dans des grottes. La profonde originalité de la peinture de Sally Gabori provient probablement de cette absence de références préalables."

Un travail d’archive pour compléter l’exposition

Le succès est quasiment immédiat. Plusieurs grandes expositions lui sont consacrées de son vivant, et en 2013, ses travaux sont sélectionnés pour deux grandes expositions internationales, l’exposition sur l’Australie à la Royal Academy of Arts de Londres, et une autre dans le cadre de la 55e Biennale de Venise. Les grandes institutions et musées australiens lui passent commande et l’artiste entre dans la collection du Musée du quai Branly à Paris.

Dibirdibi Country (2008), Sally Gabori © Radio France - Cyrille Ardaud

À la Fondation Cartier, cette première grande exposition consacrée uniquement à Sally Gabori en Europe permet d’appréhender l’immensité de son œuvre. C’est aussi l’occasion de se plonger dans un impressionnant travail d’archive autour de l’artiste, mais aussi de la culture et des traditions Kayardilt. L'exposition est visible tous les jours sauf le lundi à la fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris, jusqu'au 6 novembre. Elle est également à découvrir sur internet .