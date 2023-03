Salon de l'agriculture : cinq technologies vertes qui aident les agriculteurs à être plus écologiques

Gérer l'ensemble de ses parcelles directement depuis son smartphone, détecter en quelques clics les ruches en mauvaise santé ou utiliser comme engrais pour ses parcelles de l'urine humaine... Les innovations des jeunes entreprises présentes au Salon de l'agriculture 2023 ont pour préoccupation majeure l'environnement. Grâce à des applications mobiles ou des techniques de recyclage nouvelles, les entrepreneurs donnent aux agriculteurs de nombreuses solutions pour limiter la pollution, gérer la biodiversité mais aussi économiser les ressources en eau.

Cette année, une soixantaine de startups participent au salon sur le pôle AGRI’TECH, au sein de la Ferme Digitale. Une association qui a pour objectif de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture durable. "Il y a une vraie dynamique d'investissement", estime Florian Breton, co fondateur de la Ferme Digitale. "Les grands sujets abordés aujourd'hui sont le climat, l'environnement et l'accès aux ressources naturelles. Il y a plusieurs entreprises qui abordent ces sujets de compensation carbone, il y a des entreprises qui produisent des alternatives aux pesticides chimiques par des biostimulants (...) des entreprises permettent aussi de diminuer l'utilisation de l'eau", explique-t-il. Autant d'enjeux qui séduisent de plus en plus d'agriculteurs : "Plus d'un tiers des exploitations françaises sont clientes d'au moins une des solutions de la ferme digitale. Cela prouve que nos innovations sont vraiment adoptées."

Weenat : des capteurs pour utiliser moins d'eau

Pour répondre à la sécheresse qui inquiète de plus en plus d'agriculteurs, l'entreprise Weenat , spécialisée dans l'agro-météo, propose des capteurs à planter dans le sol pour mesurer notamment l'humidité de chaque parcelle. L'agriculteur peut voir en temps réel l'état de son sol. "On va de la parcelle jusqu'au conseil en positionnant des capteurs connectés à une application mobile", explique Emmanuel Buisson, directeur recherche et innovation de Weenat. "On a des capteurs qui permettent de suivre soit l'humidité dans le sol, soit le stress hydrique", poursuit-il. Des technologiques qui permettent d'économiser selon lui, "au moins 20% de l'eau qui va être amenée au champ par irrigation."

TOOPI transforme de l’urine humaine en engrais organique

Pour limiter l'utilisation des engrais chimiques, Toopi Organics propose un engrais à base d'urine humaine . "Pour fertiliser nos champs on a besoin d'engrais : azote, phosphore et potassium, et on va retrouver 70% des nutriments qui ont été mis dans le champ et absorbés par la plante dans les urines humaines en bout de chaîne agroalimentaire. On se rend donc bien compte que si on veut se passer de ressources fossiles et minières et qu'on veut continuer à avoir des engrais, il va falloir recycler les urines", explique Michael Roes fondateur et président de la société. L'urine humaine est donc collectée, dans des collèges, des lycées ou des aires d'autoroutes, puis elle est utilisée comme milieu de culture pour faire pousser des bactéries ou des micro-organismes qui ont la capacité de remplacer certains engrais.

Beeguard : des ruches connectées pour mieux connaître la santé des abeilles

Pour défendre la biodiversité et lutter contre la diminution du nombre d'abeilles, la startup Beeguard propose des ruches connectées. La jeune entreprise parvient à suivre les mouvements des insectes grâce à des capteurs. "On équipe des ruches avec des capteurs qui vont mesurer l'activité et la santé des abeilles en continu. On va mesurer par exemple le rendement de butinage, ce qui nous permet d'avoir, sur toute l'année, la disponibilité alimentaire pour les pollinisateurs", détaille Christian Lubat, le président de Beeguard.

Une autre fonctionnalité de la technologie permet de "compter toutes les abeilles une par une sur la planche d'envol ce qui nous permet d'avoir la force de la colonie, l'activité de butinage. A la fin de la journée, les abeilles sorties moins les abeilles rentrées, cela nous permet de connaitre la mortalité de la ruche. On a une mesure en continu, journalière. Cela nous permet de détecter si il y a collision avec de la pollution urbaine, industrielle ou des pratiques agricoles", détaille Christian Lubat. L'apiculteur reçoit directement ces informations sur son smartphone.

Ombrea : des panneaux solaires pour protéger les cultures des aléas climatiques

Face à la multiplication des épisodes de canicules, la startup Ombrea a eu l'idée d'installer des panneaux solaires au dessus des cultures pour les protéger des aléas climatiques comme la sécheresse, la grêle ou les vagues de chaleur. Cette technologie d'agrivoltaïque fait bouger les panneaux photovoltaïques selon un pilotage adapté à la culture. "L'idée est de recréer un microclimat adapté à la culture via un jeu d'ombrage. On va jouer sur la température au sol, sur le taux d'humidité, la luminosité pour par exemple protéger les feuilles ou les fruits de brûlures ou venir limiter les besoins en irrigation", explique une salariée d'Ombrea. Une innovation qui s'adapte aussi bien aux vignes qu'à l'arboriculture. L'énergie solaire permet de faire fonctionner le système.

Vinea Energie : recycler les pieds de vignes plutôt que de les brûler

Spécialisée dans le recyclage des vignes, l'entreprise Vinea Energie propose aux viticulteurs de récupérer les ceps de vigne arrachés pour leur donner une seconde vie. "Aujourd'hui quand les viticulteurs arrachent une parcelle de vigne, entre 3 et 5% du vignoble est arraché chaque année, ils n'ont pas d'autres alternatives que de le brûler à l'air libre", explique Alice Shaw cofondatrice et directrice générale de Vinea Energie. "Un hectare de vigne brûlé à l'air libre va émettre entre 27 et 47 tonnes d'équivalent CO2, c'est une voiture qui parcourrait 170.000 kilomètres", poursuit-elle. Dans les vignobles de Bordeaux et Cognac où la startup est implantée, "5.500 hectares sont arrachés chaque année, c'est les mêmes émissions que celles des incendies en Gironde l'été dernier chaque année". Pour trouver une solution, Vinea Energie propose une solution de recyclage en trois étapes : la collecte directement chez les viticulteurs pour récupérer les pieds de vigne arrachés, la transformation puis la revente sous forme de bois énergie ou en paillage pour les paysagistes. Une manière de décarboner entre 80 et 90%.