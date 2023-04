Salon Livre Paris 2023 – Quelles bandes dessinée(s) italienne(s) lire ?

"Madones et putains" par Nine Antico

À travers trois femmes aux prénoms de saintes et au destin tragique, la dessinatrice donne à voir des vies féminines d’Italie du Sud, et de Naples en particulier, qui subirent la guerre, la domination des hommes, et la pression de la société. Nine Antico tisse un récit teinté de macabre et composé de souterrain, de fantômes, et de secrets.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

ECOUTER | Madones et putains dans Bulles de BD

Publicité

"Celestia" de Manuel Fior

En 2020, l'auteur italien (5000 kilomètres par seconde, Les Variations d'Orsay, Hypericon) publiait Célestia. Une bande dessinée de science-fiction située dans une ville qui rappelle Venise : des canaux, des ponts, des eaux stagnantes… Une cité que les habitants hésitent à quitter…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

ECOUTER | Manuel Fior, un Italien à Orsay

"Fable de Venise" par Hugo Pratt

Une aventure de 1921 située à Venise, où Corto Maltese est à la recherche d'une émeraude aux pouvoirs mystérieux. Mais le marin n'est pas seul dans cette quête, le bijou suscitant également la convoitise des fascistes et, même, de certains francs-maçons... Une aventure sur fond de la Sérénissime.

"Dieu vagabond" de Fabrizio dori

En bordure de route, bouteille de bière à la main, Eustis est connu pour raconter des histoires bizarres. Celles d’une époque bénie, où il avait des amis haut placés. Et pour cause, Eustis était un satyre. Il faisait partie de la cour errante de Dionysos, le dieu de l’ivresse. Mais il a été banni de l’Olympe pour avoir dragué une nymphe. Eustis, à l’allure de dandy SDF se sent un peu seul rescapé de cette époque. Il aimerait retrouver des amis, comme Pan... Après Gauguin l’autre monde, l' Italien Fabrizio Dori raconte la quête d’un satyre perdu dans notre monde contemporain. Une balade féérique antique et allumée. Une balade féérique antique et allumée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Terre des fils" de Gipi

En 2017, Gipi publie La Terre des fils chez Futuropolis : un dessin à la plume au service d’un propos presque brutal. L'histoire de deux fils qui cherchent l'amour de leur père dans une époque post-apocalyptique… Ce récit puissant a été couronné du Grand Prix de la critique (ACBD) en 2018.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Come prima" d’Alfred

Ce road-movie aux couleurs pastels met en scène deux frères dont le père vient de mourir dans l' Italie du début des années 1960. La bande dessinée d' Alfred publiée en 2013 par Delcourt a obtenu le Fauve d'or du festival d'Angoulême en 2014… Une récompense méritée. En 2019, le dessinateur nous a pareillement enchanté avec Senso, dont l’intrigue se déroule dans un jardin italien…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

LIRE | Come prima m'a redonné l'envie de dessiner et rencontre avec Alfred

"Aldobrando" par Luigi critone avec gipi

Luigi Critone a dessiné une histoire de Gipi, un superbe récit initiatique au Moyen-Âge. Il met en scène un jeune ado envoyé chercher une herbe improbable. Grâce à son périple et à ses rencontres, il va pouvoir mûrir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L’œuvre de Manara

L’exceptionnel dessinateur italien de la BD érotique Le déclic (1984) a aussi publié des bandes dessinées où les décors peuvent être incroyables. Le trait de Manara, qui doit beaucoup au cinéma (il était ami avec Fellini) a fait l’objet d’une exposition à Angoulême en 2019. Elle mettait en lumière l’incroyable diversité de son travail.

ECOUTER | Boomerang "Le pape Manara"

LIRE | Milo Manara pape subversif de l'érotisme

"No sleep till Shengal" par Zerocalcare

Le dessinateur de Kobane Calling (reportage en 2014 chez les kurdes de Syrie) se l’était juré : plus jamais, il ne partirait sur un coup de tête en zone dangereuse… Jusqu’à ce qu’en 2021 on lui propose l’Irak ! C’est accompagné d’un groupe de bénévoles qu’il tente d’accéder au village de Shengal qui doit les accueillir. A chaque refus de passage de check point tenu par l’une ou l’autre des factions qui s’oppose, on voit son angoisse grandir. L’occasion de raconter la situation absurde et dangereuse des Kurdes dans ce pays. Avec beaucoup de dérision et un trait très dynamique, ce livre donne à voir et à comprendre l’incroyable complexité de la situation de ces peuples dont personne ne veut.

ECOUTER | No sleep till Shengal dans Bulles de BD

No sleep till Shengal par Zerocalcare est paru chez Cambourakis

L’œuvre de Lorenzo Mattoti

L'illustrateur et auteur de BD a d'abord étudié l'architecture à Venise, avant de s'orienter vers le graphisme. Il a intégré le collectif d'artistes Valvoline, qui voulait renouveler l'esthétique et la linguistique de la bande dessinée. Son trait empreint de poésie, et de fantaisie a un pouvoir onirique et fantastique incroyable.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

ECOUTER | La Venise de Lorenzo Mattotti

Et aussi…

La nouvelle garde italienne est trans : Fumettibrutti. Elle le raconte sur Instagram et en BD avec La mia adolescenza trans, ou l'adolescence d'une femme trans.

Plus d'informations sur la bande dessinée à Livre Paris 2023