Salto pourrait (déjà) s'arrêter : retour sur l'ambition puis la chute du "Netflix à la française"

Deux ans seulement après sa création, Salto risque déjà de disparaître. La plateforme de streaming qui se voulait le "Netflix à la française", en rassemblant trois groupes audiovisuels majeurs (TF1, M6 et France Télévisions), se voit ballottée entre deux options : trouver un nouvel actionnaire pour subsister ou mettre la clé sous la porte. En sursis, le service de streaming, lancé en octobre 2020 par les chaînes privées et le service public, "a un avenir, mais pas avec l'actionnariat tel qu'il est aujourd'hui", a résumé la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte. Retour en sept grandes dates sur le début de la presque fin de Salto.

Juin 2018 : début du projet d'un "Netflix à la française"

Les premiers balbutiements du projet Salto débutent en 2015, mais c'est en juin 2018 qu'il prend forme. Les trois groupes audiovisuels annoncent alors qu'ils s'allient pour lancer leur propre plateforme dédiée à la création française, avec les chaînes en direct, leurs programmes en replay et des programmes inédits.

Publicité

"Il a donc fallu plus de deux ans pour que Salto arrive enfin pour de bon... avec des ambitions que le service a dû revoir à la baisse, à cause notamment de l'Autorité de la concurrence qui a par exemple largement limité la possibilité pour les chaînes de partager leurs programmes exclusifs avec la plateforme", note alors Julien Baldacchino dans Net Plus Ultra.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Octobre 2020 : lancement officiel de la plateforme

Le mardi 20 octobre 2020, la plateforme de streaming par abonnement de TF1, France Télévisions et M6, fait son entrée sur le marché . Elle est détenue à parts égales par les deux chaînes privées et le groupe de service public. Un abonnement payant à 6,99 euros par mois est proposé. L'interface ressemble à celle de Netflix, avec des catégories réparties entre les séries, les films mais aussi les téléréalités disponibles. Ainsi que de nombreux programmes cultes.

Septembre 2021 : des inquiétudes après seulement un an d'existence

Après un an et deux mois d'existence et malgré ses ambitions, Salto peine à se faire une place sur le marché ultra-concurrentiel de la vidéo à la demande sur abonnement (SVOD). La plateforme enregistre alors, en septembre 2021, un niveau de pénétration de 2,4%, loin derrière les 16,3% affichés par Disney+, 24,9% par Amazon Prime Video et 38% pour Netflix. Même si Philippe Bailly, président du cabinet de conseil NPA et expert du secteur, notait une progression : "En décembre dernier, il y avait 0,7 % des Français qui disaient être abonnés", contre "2,4% en septembre". Pas assez pour rassurer les différentes parties prenantes de la plateforme.

Elle n'est alors pas encore rentable, mais surtout, le déficit se creuse depuis sa création. La faute notamment au ralentissement des services de vidéo à la demande à ce moment-là, "en termes de conquête de nouveaux abonnés, mais aussi d'habitudes de visionnage", constate toujours Philippe Bailly.

Décembre 2021 : France Télévisions envisage de vendre ses parts

Face à cette situation morose, avec beaucoup d'inconnues quant à son avenir et la fusion envisagée de TF1 et M6, France Télévisions commence à émettre quelques doutes sur sa suite dans l'aventure de la vidéo à la demande. En effet, la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte indique dans le courant du mois de décembre 2021 que son groupe n'exclue pas de vendre ses parts dans Salto, "dans le contexte de fusion de TF1 - M6".

Mars 2022 : TF1 et M6 proposent de racheter s'ils fusionnent

En mars 2022, TF1 et M6 s'engagent, en cas de fusion entre les deux groupes, à racheter la participation de 33,33% de France Télévisions dans la plateforme de streaming Salto. Pour un total de 45 millions d'euros, toujours selon les deux groupes, soit la somme qu'il manque à France Télévisions pour boucler son budget 2023 et "absorber totalement l'inflation", comme l'avait rappelé Delphine Ernotte au Figaro . "L'accord étant conditionné par la réalisation de la fusion des groupes M6 et TF1, Salto restera contrôlée conjointement par ses trois actionnaires tout au long de l'exercice 2022 pour poursuivre le développement de la plateforme", ajoutent-ils.

Un possible départ de France Télévisions évoqué par le groupe au moment du projet de rapprochement entre TF1 et M6. Bien qu'à l'origine, la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte ait très largement porté le projet Salto.

Septembre 2022 : pas de fusion, France Télévisions s'en va quand même

Le mariage n'aura finalement pas lieu : TF1 et M6 annoncent en septembre 2022 l'abandon de leur projet de fusion, jugeant qu'il ne présentait "plus aucune logique industrielle". Un coup de théâtre après des mois d'incertitude.

L'union entre la première et la troisième chaîne du paysage audiovisuel français aurait pu faire émerger un mastodonte avec plus de 30% de part d'audience. Mais ça ne se fera pas, et le rachat des parts de France Télévisions dans Salto non plus. TF1 et M6 en ont profité pour confirmer leur volonté de quitter le capital de Salto, comme le révélait la Lettre A .

Novembre 2022 : un nouvel actionnaire ou la fermeture

Pour subsister, Salto va donc devoir trouver un nouvel "actionnariat", indique au Figaro Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, deux ans après le lancement de la plateforme. En sursis, le service de streaming, lancé en octobre 2020 par le service public avec les deux chaînes privées TF1 et M6 pour concurrencer Netflix, "a un avenir, mais pas avec l'actionnariat tel qu'il est aujourd'hui", a-t-elle déclaré.

"Si demain, il trouve un acquéreur, je n'aurai aucun problème à y laisser nos contenus", a-t-elle ajouté, sans préciser si France Télé souhaite également sortir du capital de Salto. Mais c'est bien l'hypothèse la plus probable, puisqu'il manque toujours 45 millions d'euros au groupe pour boucler son budget. La plateforme, qui prévoit d'atteindre un million d'abonnés d'ici à la fin de l'année, pâtit de l'annulation du mariage entre TF1 et M6. D'après La Lettre A et le Figaro, des discussions pour la reprise de Salto "devraient s'ouvrir" avec Canal+, déjà en pole position pour racheter OCS, la filiale de télévision d'Orange. Contacté par l'AFP, Salto n'a pas commenté. En l'absence de repreneur, l'entreprise serait contrainte de mettre la clé sous la porte. Elle compte 70 salariés ainsi qu'une trentaine de prestataires internalisés, faisant intervenir 250 personnes au total.