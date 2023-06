Sans congélateur, Louis XIV pouvait-il manger des glaces ?

Est-ce que Louis XIV pouvait se manger une petite glace ? C'est la question posée à l'équipe des P'tits Bateaux par Capucine.

Pour lui répondre : Olivier Jandot, docteur en histoire, spécialiste de la sensibilité au froid et à la chaleur, chercheur associé à l'Université d'Artois.

Louis XIV, fan de sorbets de fruits

Louis XIV adorait les glaces. Il était très friand de sorbets. Pour comprendre comment cela est possible, il faut refaire une petite histoire des crèmes glacées et des sorbets. En fait, la glace apparaît sur les tables au moment de la Renaissance. C'est quelque chose qui vient d'Italie et donc on ramène cette habitude de mélanger de la glace pilée avec des sirops, du sucre ou des fruits écrasés. Et en malaxant tout ça, on arrive à obtenir un sorbet.

L'invention de la glacière

En même temps qu'arrive l'habitude de manger des glaces, on va prendre l'habitude de produire de la glace. Alors produire, ce n'est pas exactement en fabriquer, c'est plutôt en stocker. Puisqu'en fait, ce qui permet d'avoir de la glace, avant l'invention du congélateur, c'est ce qu'on appelle une glacière.

La glacière est une construction qui apparaît en France à la Renaissance et qui va beaucoup se développer au XVIIᵉ et au XVIIIᵉ siècle, généralement dans les châteaux, mais on en trouve aussi dans les remparts de certaines villes. C'est une construction qu'on trouve autour du bassin méditerranéen de façon très ancienne et qui va migrer, car elle vient aussi d'Orient.

On récupère la glace l'hiver

La glacière, c'est une gigantesque cuve, une fosse, qui est creusée dans la terre, maçonnée avec des pierres de taille, généralement. Le fond ressemble un peu à un obus pour que l'eau puisse s'écouler par le fond avec une sorte de grille d'évacuation.

Et puis cette glacière, qui est généralement couverte d'un toit de chaume ou alors carrément enfouie sous une butte de terre, ne possède qu'une petite porte, qui est toujours tournée vers le nord, c'est-à-dire l'endroit où il fait le plus froid. On ouvre la glacière pendant l'hiver. C'est en fait un gros trou et il faut faire attention de ne pas tomber. On va jeter ou déposer de la glace qu'on récupère sur les plans d'eau gelés, sur les étangs ou sur les lacs, là où gèle l'eau douce lors des hivers rigoureux. On casse régulièrement la plaque de glace qui peut faire quelques centimètres ou plus, parfois huit ou dix centimètres, et on récupère cette glace les jours très froids. Et puis on attend qu'il regèle le lendemain, etc. On stocke ces plaques de glace et on vient les déposer dans cette espèce de silo enterré.

Après, on recouvre le tout de paille avec des grosses planches pour vraiment préserver le froid. On peut mélanger la glace et la neige. Les deux vont se tasser en fondant un peu, et ça va se solidifier. Ça va former un ensemble assez compact. Et puis on va venir pendant l'été prélever de la glace morceau par morceau pour pouvoir fabriquer des crèmes glacées. Et on sait qu'une glace bien stockée dans une glacière de ce type-là peut être conservée pendant trois ans parce qu'en fait l'intérieur de la glacière ne voit jamais le jour. Donc il n'y a pas de réchauffement par les rayons du soleil. C'est en pierre, donc très fraîche, et l'humidité s'évacue par le fond. La porte est ouverte le moins possible et elle est tournée vers le nord, le côté où il fait le plus froid. Il y a aussi une intelligence dans la conception et dans l'architecture qui permet de conserver de la glace sans avoir de moyens techniques sophistiqués.

Des glacières dans les châteaux

Les glacières sont forcément juste à côté des lieux de consommation. À partir du moment où on prend l'habitude de manger de la glace, on va construire des glacières dans les châteaux. Et on sait par exemple qu'à l'époque de Louis XIV, à la fin du XVIIᵉ siècle, il y a une dizaine de glacières dans le domaine de Versailles, il en existe encore aujourd'hui trois qui sont identifiées.

Il y a plein de châteaux qui possèdent encore aujourd'hui des glacières. Il y en a par exemple une superbe au château de Drée, en Saône-et-Loire.

Pour en savoir plus, écoutez Les P'tits Bateaux. ..