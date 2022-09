Sans filtre de Ruben Östlund, sortie en salles le 28 septembre 2022

Résumé : Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ruben Östlund, le réalisateur, explique :

Publicité

« Notre apparence physique est l’un des sujets fondamentaux auxquels nous sommes tous confrontés en tant qu’êtres humains. Le physique influe sur toutes les interactions sociales. Son importance aussi cruciale dans la société est une inégalité universelle, mais d’un autre côté, on peut naître beau, quel que soit l’endroit d’où l’on vient, et cette beauté peut servir à se hisser en haut de l’échelle socio-économique dans une société de classes….

Comme pour tous mes films, mon point de départ est l’observation du comportement humain. Beaucoup de scènes dans Sans filtre renvoient à une étude sociologique ou à une anecdote qui, selon moi, sont révélatrices d’un point de vue comportemental. »

Sans filtre - Plattform Produktion_Coproduction Office

L’une de ces scènes montre l’attitude du commandant lors d’un dîner. Ruben Östlund renchérit :

« Mon idée était que le commandant organise le dîner de gala, en sept plats, le soir où la tempête approche. Les passagers ont le mal de mer et le commandant est tellement soûl qu’il commence à lire des extraits du Manifeste du Parti communiste au micro pendant que les passagers vomissent. Il fallait que le commandant soit idéaliste, alcoolique et marxiste pour que cela soit possible. »

Sans filtre - Plattform Produktion_Coproduction Office

Les autres personnages se déclinent en un couple de mannequins, des milliardaires, une femme de ménage…

« Je savais que je voulais que la dernière partie du film se passe sur une île déserte, donc le yacht était un moyen d’y arriver et d’introduire des personnages intéressants au passage… Sur l’île, lorsqu’il s’avère que la femme de ménage sait pêcher et faire du feu, les hiérarchies classiques sont renversées. »

Ruben Östlund développe :

« La légende selon laquelle les gens qui ont du succès et de l’argent sont des monstres est très réductrice. Je voulais que l’adorable couple de petits vieux anglais soit les personnages les plus sympathiques du film. Ils sont gentils et respectueux avec tout le monde, il se trouve simplement qu’ils ont fait fortune en vendant des mines antipersonnel et des grenades. C’est sans doute un portrait plus juste du monde tel qu’il est.

Je m’intéresse à nos réactions lorsque nous sommes gâtés. »

Extrait de l’entretien du réalisateur Ruben Östlund pour BAC Films

Sans filtre - Plattform Produktion_Coproduction Office

►►► Distribution

Réalisation et Scénario : Ruben Östlund

Avec : Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Zlatko Burić, Jean-Christophe Folly, Iris Berben, Dolly De Leon, Sunnyi Melles, Amanda Walker, Oliver Ford Davies, Arvin Kananian, Carolina Gynning, Ralph Schicha