"Sans filtre" : un Ruben Östlund méchamment ennuyeux ou terriblement original ?

Le film résumé par Jérôme Garcin

Le film qui a obtenu la Palme d'or à Cannes en mai dernier a été l'occasion d'une bataille rangée à la tribune du Masque et la plume entre les pro et les anti. Le film, qui fait la une de la revue Positif ce mois-ci. Le film, ou devrait-on plutôt dire la satire du Suédois Ruben Ostlund, déjà palmé d'or en 2017 pour "The Square". Il réunit cette fois-ci Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson. Mannequins, influenceurs, oligarques russes, retraités botoxés de l'armement, etc. embarqués dans une croisière pour très riches sur un yacht commandé par un capitaine alcoolique jusqu'à une tempête, un naufrage qui les propulse sur une île déserte où les rapports sociaux vont être bouleversés. Un film en trois parties, dont le titre original et originel est "Triangle de la tristesse". Il faut imaginer un mixte de "Titanic" de la "Grande Bouffe" et de "Koh-Lanta" avec beaucoup de vomi et autant d'excréments.

Éric Neuhoff a méchamment adoré !

Le critique pour le Figaro magazine a été totalement séduit par une cruauté cinématographique rare, appuyée par un contraste entre l'élégance de la mise en scène et le contenu du film qui fait, selon lui, tout son prix : "C'est un vrai film anarchiste pour une fois. C'est affreux, riche et méchant, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. C'est filmé au napalm !

Il n'y a pas une seule illusion sur la nature humaine. C'est d'une misanthropie de tous les instants. C'est d'une vacherie terrible. Ce qu'on raconte sur les mannequins hommes, on ne l'avait jamais vu au cinéma.

Ensuite, la croisière et le morceau de bravoure, "La Grande Bouffe" à côté, c'est un petit film de Zlotowski, ça explose dans tous les sens, on ne pourra plus jamais regarder une huître de la même façon ! On verra que Winston et Clémentine, ce n'est pas seulement le prénom de Churchill et de sa femme, mais aussi d'un couple de milliardaires, des marchands d'armes qui vont découvrir qu'une grenade à main qui atterrit sur le pont du navire a été fabriquée par leurs soins. C'est un dîner où tout le monde est malade comme un chien.

Le film est d'une intelligence et d'un pessimisme intégral. Ça me rappelle en plus nerveux "Les Nouveaux Sauvages" de Damián Szifrón (2014), le film à sketches argentin. Si on sort de ça vivant, c'est qu'on a encore peut-être une petite confiance en l'humanité !"

"Un film lourdingue" selon Camille Nevers

Camille Nevers y est allée à reculons puisque le film comporte un peu près tout ce dont elle peut avoir peur au cinéma, dont le caractère misanthropique, sinon le fait de réaliser un film sur le dos de ceux qui sont à l'intérieur. "C'est entre "Film socialisme" de Jean-Luc Godard, "Titanic" de James Cameron et "Koh-Lanta" qui se prendrait pour "La tempête" de Shakespeare ou bien "Robinson Crusoé" de Daniel Defoe… Mais en vérité, ce n'est pas du tout un film anarchiste, c'est un film nihiliste rouge-brun, qui met tout le monde à dos : les marxistes et les capitalistes, les femmes et les hommes, le patriarcat et le matriarcat…

C'est un film tout à fait dans l'air du temps puisque totalement relativiste, où tout est inversé, où l'homme est un loup pour l'homme. Le film a pour cela un certain talent, et il faut reconnaître que la première partie est assez belle. C'est comme une dissertation : thèse, antithèse, synthèse. Mais du coup le film est assez lourdingue dans la démonstration. Et si on n'a pas compris le sujet, il nous le réexplique dix fois… C'est un peu pour les élèves de philo durant leur premier cours.

Le film a, avec un certain talent, dézingué à peu près tout le monde, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout parce que s'il y a zéro amour pour ce qu'on filme, on en retire quoi ? Juste de la merde… puisqu'il s'agit de merde et de vomi… C'est une sorte de film nihiliste qui déteste tout le monde. Forcément, comme on n'a pas envie d'être du mauvais côté du scandale, certains préfèrent l'aimer de peur d'être visé par le film. Le film est d'une misanthropie élégante, mais qui se vautre malheureusement au fur et à mesure que chaque scène passe…"

"Un film rempli de clichés" qui a profondément "ennuyé" Xavier Leherpeur…

Pour le journaliste ciné de 7e Obsession, il suffit de se repasser en boucle la défense d'Éric Neuhoff au sujet du film pour ne pas avoir envie d'aller voir ce film qui, selon lui, est rempli de clichés qui rendent le film très dérisoire : "Pour un film de 2h40, autour d'un type qui te tape sur les doigts, te dis que tu es un sale bourgeois, mais que si tu ris avec lui tu seras un moins sale bourgeois qu'un autre… ça s'appelle le poujadisme… Sa démonstration tourne complètement à vide pour se conclure par un renversement de la lutte des classes extrêmement dérangeant qui consiste à penser de ne pas donner le pouvoir aux pauvres parce qu'ils feront la même chose que les riches, mais en pire…

Comment décourager les gens d'aller voir cette horreur absolue qui commence par les clichés sur l'homosexualité masculine avec des mannequins folles, tordues qui sont en train de minauder…"

Michel Ciment admire l'originalité de Ruben Östlund !

C'est une des grandes révélations de ces 10 dernières années d'après Michel Ciment qui ne manque pas de placer l'originalité et la force cinématographique de ce cinéaste avec le génie des anciens tels que Luis Buñuel, connu lui aussi pour son sens de l'ambiguë : "Ce qui me frappe dans ce film, c'est la combinaison de deux registres qui ne sont pas habituellement voisins. La satire d'une part, et l'imaginaire d'autre part parce qu'il y a une capacité imaginaire - comme dans tous ses films précédents - à créer un monde autonome avec un extraordinaire sens plastique.

Visuellement, c'est absolument formidable ! D'autant que ce cinéaste dialogue avec le passé. À chaque fois, il renouvelle complètement ses thématiques avec des acteurs absolument fantastiques. Il ne s'intéresse pas aux héros positifs. Il s'intéresse aux gens faibles. Ce sont des films qui parlent vraiment de la crise de la masculinité et je ne vois pas du tout pourquoi on l'a ostracisé comme étant un cinéaste de droite. Au contraire, il dit lui-même que ce qui lui fait plaisir, c'est finalement d'être attaqué par ceux auxquels il appartient ! C'est un homme qui souffre de voir la nature humaine tomber aussi bas, ce n'est pas du tout scatologique".

