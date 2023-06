"Sans intérêt" pour de nombreux élèves, le bac philo n'est plus ce qu'il était

536 081 candidats passent le bac de philosophie ce mercredi matin. Il s'agit de la dernière épreuve écrite du baccalauréat pour la filière générale et technologique. Il ne restera plus que le grand oral à partir de la semaine prochaine. Les élèves connaissent déjà leur note à 82%, puisque la philosophie et le grand oral comptent pour un coefficient total de 18 sur 100. Peu de suspense donc. Et avec ce nouveau bac, la place de la philosophie n'est plus ce qu'elle était.

"On essaye de leur dire que tout point gagné est un plus"

Dans le bac ancienne formule, elle était LA première épreuve qui marquait le début des écrits. Désormais, c'est la dernière épreuve de dissertation, qui arrive alors que les élèves ont l'essentiel de leurs notes. Tristan, au profil plutôt scientifique l'aborde donc sans enthousiasme. "C'est sûr que quand on fait des spécialités comme mathématiques et SES, c'est compliqué derrière de nous dire que l'on a une épreuve de philosophie qui ne nous convient absolument pas. En plus, on la met fin juin, alors qu'elle n'a pas grand intérêt pour nos résultats."

Le proviseur, Philippe Beuchot, sent que les élèves sont un peu moins mobilisés mais il leur a conseillé de rester au maximum pendant les quatre heures d'épreuve. "Pour ceux qui vont avoir des profils plus scientifiques, c'était déjà le cas avant : certains feront à minima et partiront peut-être avant. On essaye bien sûr de leur dire que tout point gagné est un plus et donc de donner le meilleur d'eux-mêmes, avec un stress en moins, puisque c'est pour beaucoup déjà acquis."

Sans stress, il y a là l'occasion d'exprimer tout son talent, pour les candidats comme Constance. "Ce que je trouve agréable, pour les élèves qui aiment la philosophie, c'est que comme il n'y a plus d'enjeu et plus de pression, on peut trouver un certain plaisir à travailler cette matière." La philosophie représente un coefficient 8 sur un total de 100 pour la filière générale, et 4 sur 100 pour la voie technologique.