Sans surprise, l'Assemblée nationale rejette la motion de censure déposée par la gauche

La majorité absolue de 289 voix était nécessaire pour faire tomber le gouvernement. Mais la motion de censure déposée par l’alliance de gauche n’a recueillie que 146 voix. C'est cinq de moins que les 151 élus recensés chez la Nupes. C’était attendu, elle n’avait que très peu de chance d’aboutir, non soutenue par Les Républicains et le Rassemblement national. Attaquée par l'Insoumise Mathilde Panot et le socialiste Olivier Faure, la Première ministre Elisabeth Borne a déploré une "motion de posture" qui a "remplacé la motion de censure". "Chacun a pu se compter" et "nous allons désormais pouvoir travailler", réagit le porte-parole du gouvernement Olivier Véran devant la presse, soulignant que "le congrès de la Nupes est terminé" et que "le travail parlementaire va pouvoir commencer".

"Lune de miel" entre la majorité et le RN

La député LFI Mathilde Panot a ouvert le bal à la tribune et plaidé : "Voici venu le moment de vérité. Cette motion de défiance tiendra lieu de clarification politique." Dans une ambiance houleuse, devant un hémicycle clairsemé, mise à part sur son flanc gauche, la députée Mathilde Panot a dénoncé le "programme de malfaisance sociale et écologique" et expliqué la démarche de son camp : "Ceux qui ne voteront pas cette motion de défiance seront les partisans de votre politique", de la réforme des retraites à "la politique de casse et d'injustice sociale". Elle a accusé la majorité et le Rassemblement national de "vivre une lune de miel".

Une motion "cousue de procès d'intention"

Après une dizaine de minutes de discours, Elisabeth Borne a succédé à Mathilde Panot, quelques jours après son discours de politique général : "Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les députés, nous pourrions être en train d'agir pour les Français. Au lieu de cela, nous débattons d'une motion de censure cousue de procès d'intention, qui fait obstacle au travail parlementaire et de ce fait à la volonté des Français", a affirmé la Première ministre. "L'avenir en commun a été remplacé par l'invective en commun. La motion de posture a remplacé la motion de censure."

LR et le RN votent contre la motion

L’alliance de gauche n’a pas pu compter sur les voix des Républicains. "Nous ne joindrons pas nos voix à celles de l'extrême gauche avec laquelle nous n'avons aucun point commun" avait prévenu la députée des Alpes-Maritimes Michèle Tabarot. Ni celle du Rassemblement national. Le député de Moselle Alexandre Loubet a critiqué le "projet de déconstruction" de la Nupes.

La "pièce de théâtre ridicule" de LFI

La présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée Aurore Bergé a attaqué Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis. "En bon démocrate, le tribun du peuple n'accepte le résultat des urnes que s'il lui est favorable." Dans son discours, la députée a rappelé que l’Assemblée n’était "ni un campus ni une ZAD et nous ne laisserons pas le devenir", reprenant des éléments de langage déjà employé par le Rassemblement national. Elle a défendu le programme du gouvernement, et fustigé celui la coalition de gauche, comme sur l’agriculture et l’éducation. S’il est appliqué, elle prédit une "démocratie à la cubaine, un scénario économique à la grecque, la transition écologique du Sri Lanka et la diplomatie russe."

Christophe Naegelen, pour le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoire (Liot), a lui dénoncé "une pièce de théâtre ridicule". Il juge le programme de la gauche "inapplicable" et qui "serait la ruine de la France".

Olivier Faure dépasse son temps de parole

Finalement, seulement les représentants des groupes de gauche ont soutenu la motion de censure. Cyrielle Chatelain, pour les écologistes, et Pierre Dharréville, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine ont suivi la ligne de Mathilde Panot et du socialiste Olivier Faure. Le premier secrétaire du PS a vivement attaqué la majorité, qu’il accuse de banaliser l’extrême droite, et de lui "ouvrir les portes du pouvoir". "Cela fait cinq ans, cinq ans que l’eau entre goutte à goutte – et vous pouvez crier oui, vous pouvez crier –, mais regardez les deux cents voix que vous avez apportées à l’extrême droite la semaine passée". Le député socialiste a usé de tout son temps de parole et a même dû être coupé par la présidente de l’Assemblée.

Après ce débat, les députés vont s’emparer d’un premier texte de loi, sur la situation sanitaire . Ce projet prévoit notamment le recours possible au pass sanitaire aux frontières si la situation l’exige et le maintien du dispositif de collecte de données de santé.