Santé publique France actualise son guide de l’allaitement pour accompagner les femmes

"Mais pourquoi tu t'acharnes ?", "Tu serais beaucoup moins fatiguée si tu arrêtais de l'allaiter..." Voilà les petites phrases que Jennifer a entendues juste après la naissance de son premier enfant. Elle était persuadée des bienfaits de l'allaitement . Mais son entourage et certains professionnels de santé ne l'ont pas incitée à continuer. Jennifer a donc fini par arrêter précocement d'allaiter son enfant, avec beaucoup de regrets.

Jennifer n'est pas la seule dans ce cas. Un peu plus de la moitié (56%) des femmes françaises allaitent exclusivement leur enfant à la maternité, selon la dernière enquête périnatale, et le taux d'allaitement à deux mois est très bas : 34% seulement. C'est beaucoup moins que la moyenne européenne. C'est souvent un manque d'informations qui est pointé du doigt. Alors, pour répondre aux interrogations, Santé publique France vient d'actualiser son "guide de l'allaitement maternel" . L'établissement public y propose toutes "les recommandations les plus récentes sur le sujet", des conseils pratiques, des astuces, rédigés par des spécialistes.

"Pour qu'elles prennent confiance en elles, les mères ont besoin de se sentir épaulées par une communauté de pairs qui pourront partager leur expérience et les soutenir", assure Carole Hervé, consultante en lactation qui reçoit régulièrement des mamans qui éprouvent de grosses difficultés à poursuivre leur allaitement. "Dans ce cas, elles peuvent se rapprocher d'associations de soutien de mère à mère. S'il n'en existe pas localement, elles trouveront leur bonheur sur les réseaux sociaux". Et de poursuivre : "allaiter son bébé demande une certaine détermination dans un pays où la culture est davantage orientée vers le biberon de lait artificiel. Des études ont démontré que le soutien du ou de la partenaire de vie est l'un des principaux facteurs de réussite de l'allaitement".

Informer davantage sur les bienfaits de l'allaitement

Ces informations très concrètes sont précieuses car il y a souvent une sorte de pudeur mal placée des soignants auprès des mamans, explique Nicolas Falaise, pédiatre à Marseille et spécialiste de l’allaitement. "On a peur de leur délivrer des informations autour de l'allaitement, en particulier sur les avantages santé pour le bébé et pour elle-même, de peur que ce soit une incitation à allaiter", explique-t-il. "Mais il ne faut pas mélanger information et incitation. Faisons confiance aux parents pour lire ou entendre des informations claires autour de la façon dont ils ont envie de nourrir leur bébé."

Il rappelle que l’allaitement change la trajectoire santé de la mère. De nombreuses études ont en effet montré la diminution des risques de cancer, mais aussi des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension. Les bienfaits sont aussi prouvés pour l’enfant car l'allaitement renforce son immunité et limite les risques de maladies sur le long terme. "L’allaitement maternel est l’un des premiers facteurs de protection durable de la santé de l’enfant", précise Santé publique France dans son guide.