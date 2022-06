Santé – Sept conseils simples à respecter pour protéger votre peau

Le professeur en dermatologie, Philippe Humbert, et la dermatologue, Dermato Drey, étaient les invités de l'émission Grand bien vous fasse. Au micro d'Ali Rebeihi, ils ont donné les conseils pour préserver sa peau.

1- Privilégier l'ombre

La dermatologue Dermato Drey préconise : « Avant même de penser crème solaire ou autres, la priorité, c'est l'ombre. Nous devons tous modifier notre comportement vis-à-vis du soleil. Par exemple, choisir une table à l'ombre pour déjeuner plutôt que s'asseoir en plein soleil. Et penser à ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée. »

2- Mettre des vêtements couvrants

Ensuite, pour Dermato Drey : « On peut choisir des vêtements qui représentent déjà une protection. Typiquement, mettre un tee-shirt avec des petites manches plutôt qu'un débardeur qui va exposer les épaules, et le décolleté. Et ne pas oublier la casquette ou le chapeau. »

3 - Mettre un tee-shirt en lycra pour se baigner

La dermatologue poursuit : « C'est devenu monnaie courante de voir les enfants se baigner avec des petits vêtements en lycra. Mais ce serait bénéfique à tout âge. »

4 - Se méfier des indices et renouveler souvent la crème solaire

Philippe Humbert explique : « Pour choisir sa crème solaire, il faut se baser sur sa capacité à attraper un coup de soleil. Au bout de combien de temps d'exposition va-t-on devenir écarlate ? Si c'est au bout de quinze minutes, l'indice de protection solaire à utiliser est celui qui va faire apparaître mon coup de soleil au bout de 50 fois ce quart d'heure. Il faudra prendre un indice 50. Si je renouvelle ma crème régulièrement, un indice 20 suffit. Mais attention, le niveau de l'indice n'est pas le niveau d'intensité de protection. C'est plutôt la durée pendant laquelle je vais être protégé en imaginant que la crème reste en permanence sur la peau en quantité importante. Puisque lorsque la crème est testée, ce sont deux grammes par centimètre carré de peau qui sont appliqués, ce qui est énorme !

Et donc, une bonne photoprotection reviendrait à étaler un tube de crème par jour et par personne pour protéger nos deux mètres carrés de peau. Il faut donc se méfier de ces indices qui, en fait, ne reflètent pas vraiment la protection. »

Dermato Drey ajoute : « Les gens n'en mettent pas assez et c'est un problème ! »

5 - Utiliser la crème solaire n'est pas synonyme d'augmentation de la durée d'exposition

Dermato Drey : « La crème solaire n'est pas un écran total. Le terme était utilisé autrefois sur les tubes, mais cela donnait une fausse impression de protection complète. Mais même une bonne crème solaire, même appliquée régulièrement, ne vous protégera pas contre 100% du rayonnement. »

6 - Se protéger même quand le temps est couvert

Même sous les nuages, le soleil brûle. Dermato Drey explique : « Les nuages filtrent la lumière visible, mais pas les UVB. Notre œil voit une diminution de la luminosité. Mais les rayons solaires sont bien présents. »

7 - Ne pas utiliser de cosmétiques

Lors de l'exposition au soleil ne pas utiliser de cosmétiques, surtout s'ils sont parfumés et pas de médicaments photosensibilisants. Philippe Humbert : « Certaines familles de médicaments entraînent une photosensibilité. Et certains cosmétiques parfumés ou à base de plantes ont pour conséquence parfois une dépigmentation. »

