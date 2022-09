"Saoulé", Pesquet obligé de confirmer, à cause d'une vidéo complotiste, que l'homme a bien été sur la Lune

Attention, l'histoire est complètement lunaire. À l'occasion du départ de la mission Artémis 1 et d'une interview de l'astronaute français Thomas Pesquet sur le sujet, une fausse information a fait son retour sur les réseaux sociaux, affirmant que l'homme ne serait jamais allé sur la Lune. Thomas Pesquet, agacé, a tenu à rappeler sur Twitter que c'était faux, s'inquiétant surtout de la propagation de ces fausses infos, partagées des milliers de fois.

C'est d'un montage de l'interview donnée dimanche par le Français au 20 heures de France 2 que tout est parti. La vidéo, vue plus de 800.000 fois sur Twitter et partagée des milliers de fois, reprend des extraits, tronqués, de l'interview, menée par Thomas Sotto. La vidéo montée laisse ainsi entendre que, d'après Thomas Pesquet, l'Homme ne s'est jamais rendu sur le satellite :

"Ça me soûle d'avoir à écrire tout ça", dit Pesquet

Face au nombre massif de partages, Thomas Pesquet, très agacé, a partagé sur son compte Twitter, un "thread" (fil de discussion) d'une douzaine de messages, expliquant dans un premier temps que "bien sûr que oui, l’humain est allé sur la Lune pendant les missions Apollo. Et on va y retourner". Il poursuit : "Non, on ne va pas démontrer ici que les alunissages ont bien eu lieu, parce que ça a déjà été fait des MILLIONS de fois, c’est partout sur le web."

Thomas Pesquet se dit soucieux de voir de telles informations circuler : "Ça m’inquiète aussi énormément de voir à quel point certains s’amusent à brouiller la vérité et d’autres se font avoir. Sérieux posez-vous la question : qui y gagne à tout ça ? Pas la NASA non, mais les manipulateurs qui vous racontent que tout est faux. (...) En vrai, ça me saoule d'écrire tout ça."

L'astronaute salue au passage "tout le (vrai) boulot incroyable que des milliers de gens font dans le monde pour les missions spatiales (entre autres)". "Il n’y a rien de plus facile pour un type que d’arriver planqué derrière son clavier et de raconter des trucs parce que ça l’arrange que vous l’écoutiez. Ça ne demande pas vraiment d’effort."

Des propos coupés et mis dans le désordre

La vidéo publiée sur les réseaux sociaux par "V", n'est pas (du tout) l'extrait original de l'interview diffusée sur France 2. Ce compte Twitter publie en effet une vidéo de 1 minute 30, quand l'interview originale est longue de plus de cinq minutes, comme France Inter a pu le vérifier (à 5'55''). L'auteur du montage coupe notamment les questions que pose le présentateur, Thomas Sotto. Et surtout, les réponses apportées par l'astronaute français sont assemblées dans le désordre et parfois, elles aussi, tronquées.

Le montage joue également sur l'ambiguïté de cette phrase prononcée par Thomas Pesquet : "Là on va vraiment aller très loin très loin très loin, aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre." Elle est diffusée plusieurs fois à la fin de la vidéo, et même en version ralentie, pour insister sur le doute autour de cette phrase.

Or, si Thomas Pesquet parle du caractère lointain de cette mission, c'est que le vol d'essai sans équipage ira, en effet, "très loin", car le vaisseau spatial, lancé à l'occasion de cette mission par "la fusée la plus puissante du monde", ira à plus de 70.000 km de la Lune, quand Apollo "orbitait à 200km de la Lune", comme l'explique le compte Defakator, sur Twitter.

La toute fin de la vidéo se termine avec une citation de Mark Twain qui ne laisse aucun doute sur le caractère complotiste du message : "Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés."

Le "moon hoax" régulièrement de retour

Ce n'est évidemment pas la première fois que le "moon hoax" , théorie niant la réalité des expéditions lunaires, très populaire dans les années 70, refait surface. Encore aujourd'hui, certains sites internet ou comptes sur les réseaux sociaux entretiennent l'idée que le programme Apollo n'a été qu'une fiction montée de toutes pièces par les Etats-Unis en pleine la course à l'espace contre l'Union soviétique.