Sapiens et Néandertal se seraient croisés il y a 45 000 ans en France dans la Drôme

C'est l'histoire d'une dent de lait (d'un enfant) qui a bouleversé le récit autour de notre espèce Homo sapiens. Retrouvée dans la grotte Mandrin, dans la Drôme, elle a permis de situer l'apparition en Europe continentale de nos ancêtres il y a 54 000 ans, beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, soit 10 millénaires avant la date qui était acceptée jusque-là. Homo sapiens va également occuper ce site (entre 6 mois et un an) colonisé très peu de temps avant lui par Néandertal. Et il est tout à fait possible, selon les archéologues Ludovic Slimak et Laure Metz d'envisager qu'un contact ait eu lieu entre les deux groupes il y a 45 000 ans, soit juste avant la disparition de Néandertal.

Néandertaliens et Sapiens dans une même grotte dans la Drôme

Cette grotte est une petite bulle dans le rocher qui surplombe la vallée du Rhône. Vallée qui n'était autre que le grand axe migratoire de l'Europe occidentale rejoignant la Méditerranée à l'Europe continentale. Des enregistrements tout à fait exceptionnels ont été retrouvés par l'archéologie grâce aux variations du vent. En effet, le mistral souffle très fort dans la vallée, c'est un vent du nord, froid qui a recueilli les limons et les sables sur les berges du Rhône.

Cette grotte fut occupée pour la première fois à un moment où il faisait très chaud (une époque interglaciaire) il y a 125 000 ans. Ce qui n'est plus du tout le cas 85 000 ans plus tard, à l'époque qui nous intéresse puisque le climat est extrêmement froid au point d'équivaloir celui de la Sibérie. Les deux archéologues nous apprennent que c'est durant cette époque, il y a donc 45 000 ans, que cette grotte a la particularité d'avoir été fréquentée et par Néandertal et par l'ancien Homo Sapiens archaïque, au point qu'ils s'y seraient même très possiblement rencontrés.

Une interrogation tout à fait fondamentale sur les relations que connurent réellement ces deux populations hominidées à un moment où Néandertal s'est éteint. Laure Metz souligne au micro de Matthieu Vidard que "cette grotte était plutôt une halte de chasse plus qu'un habitat. Les populations étaient nomades et vivaient en suivant les déplacements des troupeaux, ils y passaient de manière saisonnière, parfois deux fois dans l'année dans un temps limité. Ce groupe de Sapiens, que l'on retrouve à la grotte il y a 45 000 ans, intégrait un terrain complètement nouveau et totalement occupé par des peuples néandertaliens à cette époque. Quand ils arrivent, ces Homo Sapiens restent environ une quarantaine d'années avant de repartir et de disparaître sans laisser aucune trace".

Un possible contact juste avant que Néandertal ne disparaisse

C'est une question qui n'est pas si évidente qu'on le pense tient à préciser Ludovic Slimak, car "génétiquement si chez tous les Homo sapiens d'Eurasie, on observe un fuitage génétique néandertalien, on n'observe pas de fuitage équivalent chez Néandertal, ce qui interroge profondément sur la nature des relations entre ces deux humanités alors même qu'ils ont fréquenté cette même grotte Mandrin".

Pour autant, il souligne aussi qu'il est tout à fait probable qu'ils se soient croisés et qu'ils aient même échangé un certain nombre d'informations : "ces populations d'Homo sapiens du 54ᵉ millénaire auraient même pu avoir des guides néandertaliens pour leur indiquer les ressources de ce territoire très particulier dans lequel ils allaient vivre pendant toute une génération (soit 40 ans)". Laure Metz parle même de "transfert de connaissances depuis Néandertal jusqu'à Sapiens dans un laps de temps entre la dernière occupation de Néandertal dans cette grotte et l'arrivée des premiers Sapiens, puisqu'il se passe entre six mois et une année seulement (d'après notamment les travaux de Ségolène Vandevelde). Ces Sapiens anciens auraient très certainement confectionné leurs outils en silex avec des matières premières utilisées avant eux par Néandertal qu'ils ont pu suivre ou rencontrer".

