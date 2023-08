"Sarah, Suzanne et l’écrivain" d'Eric Reinhardt : Le Masque tire son chapeau !

Le personnage de son nouveau roman se prénomme Sarah. Elle accepte de lui raconter son calvaire, à condition qu'il en tire non pas un témoignage, mais une fiction. Sarah devient Suzanne, une femme à deux visages dont Reinhardt nous fait assister à la métamorphose. La vraie Sarah est en rémission d'un cancer, sculptrice d'œuvres en plein air assez étonnantes et qui quitte le provisoire parce qu'elle ne supporte plus que son mari la délaisse. Lui va lui faire payer son départ, et aller très loin jusqu'à attendre qu'elle ait sombré dans la folie pour exiger le divorce. C'est l'histoire et de Sarah et de Suzanne, comme si on était dans l'atelier d'écriture d'Eric Reinhardt qu'il raconte.

Pour Olivia de Lamberterie, c'est un grand livre d'évasion

La critique pour Elle a changé d'avis en cours de route, car si le début lui a semblé particulièrement long, elle a trouvé la suite totalement vertigineuse et renversante : "Malgré un début un peu longuet, d'où un procédé déjà connu dans la mise en abîme de cette femme, le fait que l'auteur raconte des œuvres d'art, eh bien tout d'un coup - et c'est là où c'est un grand écrivain - il raconte l'histoire de cette lectrice tel un pacte de l'écrivain qu'il passe avec elle. Le récit se renverse totalement puisque c'est lui qui commence à raconter son roman à la lectrice. Elle commence à être intéressée par ce qu'il en fait, et cette fois-ci, il passe un pacte avec nous, lecteurs. La vie surgit ! C'est un grand livre de voyeur parce que cette femme, qui a réchappé à un cancer, assiste soudainement à sa propre vie, à la vie de son mari et de ses enfants comme si elle était morte. Elle a disparu de leur existence, elle les regarde par la fenêtre. Honnêtement, chapeau ! Je n'ai jamais lu ça, ça devient progressivement complètement vertigineux.

L'autre chose d'une beauté absolue, ce sont les rapports de la mère et de son fils. C'est assez rare dans les livres puisque souvent, ce sont les mères et les filles dont il s'agit. Là, le fils est le seul qui prend le parti de sa mère. Sans oublier la dernière partie complètement renversante. Il a toujours une longueur d'avance sur nous. On ne cesse d'être étourdis, d'être émerveillés. J'aime le caractère de cette femme, la vraie Sarah, la manière dont elle conquiert sa liberté".

Arnaud Viviant salue un véritable tour de force littéraire

Le journaliste pour la revue Transfuge est entièrement d'accord avec Olivia de Lamberterie : "Au départ, ça peut paraître répétitif comme mécanisme d'enclenchement littéraire, comme il l'avait fait dans "L'amour et les forêts", puisque l'écrivain est contacté par une lectrice avec cette espèce de fatuité assez ironique. Mais une fois qu'on est rentré dans ce système qu'il a développé tranquillement, Sarah, Suzanne et l'écrivain, soit les trois principes essentiels de la réalité, le réel, le symbolique et l'imaginaire, ces nœuds littéraires construisent merveilleusement bien ensemble cette histoire.

Il y a le thème de la pulsion scopique, du voyeurisme. Notamment cette scène où elle regarde sa famille comme s'ils étaient dans une maison de poupée où elle est à l'extérieur, les regardant vivre sans elle, le tout écrit de deux façons par le réel et le symbolique. C'est un tour de force parfait. C'est un livre merveilleux, d'une originalité incroyable, une relation fille/fils bouleversante".

Frédéric Beigbeder déplore "un écrivain makerting pur…"

Le critique pour le Figaro-migazine déplore qu'un écrivain aussi brillant se mette autant en avant, c'en était de trop : "Il est tout le temps en train de se mettre en scène. C'est "Allo Macha ?" (émission quotidienne de radio diffusée chaque nuit sur France Inter entre 0h30 et 3h du matin entre 1977 et 2006). Eric Reinhardt, s'il était journaliste, il faudrait le nommer au courrier des lecteurs parce que maintenant, chaque livre, c'est une lectrice qui lui passe la commande de raconter sa vie, alors qu'il est bien meilleur quand il sort sa plume satirique. C'est du marketing pur, d'ailleurs, ses héroïnes ont le profil exact de ses groupies. Reinhardt a fait des études de commerce, et il fournit un service. Où est la sincérité là-dedans… ? Autant demander à ChatGPT d'écrire son bouquin, à tel point que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, j'en ai eu marre. À un moment, j'ai craqué, j'ai laissé tomber".

Nelly Kapriélan applaudit un Eric Reinhard authentique

Jamais deux sans trois, la critique pour Les Inrock a eu un peu près la même lecture qu'Olivia et qu'Arnaud, car si elle adore le style littéraire de l'auteur, elle aussi a eu un peu de mal au début, avant d'être conquise par l'arrière-fond métaphysique de l'ouvrage : "J'ai d'abord trouvé qu'il n'en faisait pas grand chose de son côté écrivain public. Je ne le sentais pas cet écrivain-là, je le trouvais un peu bon artisan et de marbre. Jusqu'à ce que ça commence à décoller et qu'il fasse ressentir deux romans. En plus de la dualité entre le réel et l'imaginaire, il y a un autre roman omniprésent, qui est le monde invisible, avec toujours cette question métaphysique sous-jacente avec cette pulsion scopique. Ce roman, c'est du Eric Reinhardt pur qui va très loin dans de ce qui nous constitue au fond : le désir, l'art et la métaphysique".

