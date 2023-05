"Sauver la santé à l'école" : trois infirmières scolaires dénoncent leurs conditions de travail

Elles veulent "sauver la santé à l'école". Les infirmières de l'Éducation nationale se donnent rendez-vous ce mardi à Paris pour une marche blanche, à l'appel des syndicats majoritaires, le Snics-FSU et le Snies-Unsa, organisateurs de ce rassemblement. Ils dénoncent les conditions de travail, un manque d'effectifs et des missions qui s'accumulent alors que la santé des élèves s'est dégradée depuis la crise sanitaire.

"Quand je suis en collège, je fais de l'accueil, du soin, de l'écoute, du suivi et les dépistages infirmiers de 12 ans qui est une mission prioritaire. Et lorsque je suis en école primaire ou maternelle, je fais du dépistage de troubles éventuels visuels ou auditifs", explique l'une de ces infirmières, Hélène Lauzière, qui manifestera aujourd'hui, pour illustrer la multiplicité de ses tâches. Elle partage son temps de travail entre deux collèges, 10 écoles maternelles et 11 écoles primaires à Marseille et suit au total 4 à 5 000 élèves.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Ces dernières années, les missions se sont multipliées, notamment sur l'éducation à la santé. "Ce qu'on me demande le plus", explique l'infirmière de 51 ans, "c'est l'éducation à l'usage des écrans. On a vraiment une grosse problématique, qui s'accélère, avec un suréquipement des enfants en écrans et un usage abusif sur des contenus qui sont inappropriés, de la violence, de la pornographie... Désormais, je suis appelée en maternelle pour faire de l'éducation à la santé chez des enfants qui, depuis le Covid, ont été placés sur des écrans de plus en plus jeunes et qui ont pris cette habitude." Hélène Lauzière enchaîne donc les séances dans ses différentes écoles, à un rythme effréné.

"On ne peut pas se dédoubler"

Chez les élèves plus âgés, dans les lycées, les infirmières observent un mal-être croissant depuis la crise sanitaire. Violaine Mengin exerce dans un lycée, dans les Vosges, depuis 2015. "Depuis le Covid, les conditions de travail sont plus compliquées", affirme la jeune femme de 29 ans. "Les élèves vont de plus en plus mal et on est toujours à moyens constants. On voit une nette augmentation du besoin d'écoute des élèves. Les crises d'angoisse, les phobies scolaires, les scarifications, les tentatives de suicide augmentent. De plus en plus d'élèves ont des traitements anxiolytiques ou antidépresseurs."

Dans un lycée de Toulouse, Anne de la Vallée confirme : "C'est vrai que depuis la crise sanitaire, la santé mentale des jeunes s'est beaucoup dégradée avec de plus en plus de phobies scolaires, de crises d'angoisse, un nombre incalculable de tentatives de suicide au domicile, mais aussi dans les établissements scolaires. Donc j'assure des entretiens qui peuvent parfois durer jusqu'à une heure. Il faut prendre le temps d'être là, à l'écoute et d'être disponible." Or, "la question de la disponibilité est très compliquée", souligne-t-elle. "On est constamment sollicité par la porte qui toque, le téléphone qui sonne, les appels en urgence pour une crise d'angoisse. Mais quand on est face à quelqu'un qui parle de ses idées suicidaires, c'est compliqué, on ne peut pas se dédoubler et on est seul parce qu'on n'a pas de psy qui puisse recevoir les élèves dans le contexte du mal-être. Nous avons bien des psychologues de l'Éducation nationale, mais ils travaillent essentiellement sur l'orientation. Et les professionnels de santé, tels que les psychiatres et les psychologues, sont complètement saturés."

"Il y a aussi toutes les problématiques adolescentes", ajoute cette ancienne infirmière libérale de 42 ans. "Cette année, j'ai eu une élève enceinte qui a poursuivi sa grossesse jusqu'à la naissance. J'ai eu des révélations de viol. Ces élèves-là nous ont identifiées comme étant des personnes de confiance. Or une seule infirmière pour 2000 élèves, c'est insuffisant. J'ai l'impression vraiment de colmater des fuites. On devrait avoir un nombre d'infirmières en fonction du nombre d'élèves."

Un besoin de 15.000 infirmières supplémentaires, selon les syndicats

Les infirmières ne sont pas assez nombreuses pour répondre à toutes les demandes, il en faudrait 15.000 de plus selon les syndicats qui organisent cette marche blanche. Gwenaelle Durand, secrétaire générale du Snies-Unsa, tire la sonnette d'alarme : "On est en poste dans les établissements pour la réussite des élèves. Un élève qui est en mauvaise santé, qui ne va pas bien psychiquement ou physiquement ne peut pas être dans la réussite scolaire. Les infirmières de l'Éducation nationale, c'est le premier référent santé que l'élève peut consulter gratuitement, sans délai, et sous le secret professionnel. Donc il faut préserver cela, coûte que coûte. Or, nous sommes submergées par de multiples tâches, c'est-à-dire qu'on nous en demande de plus en plus et avec de moins en moins de moyens. On a de plus en plus de collègues en burn-out qui en ont marre et qui veulent quitter l'Éducation nationale."

Les salaires ne sont pas suffisamment attractifs. Selon Saphia Guereschi, secrétaire générale du Snics-FSU, "les infirmières n'en peuvent plus, on voit une dégradation des conditions de travail depuis le Covid, pour des salaires insuffisants. Le salaire médian est à 1780 euros, c'est-à-dire que la moitié des infirmières touchent moins de 1700 euros. C'est un non-sens. On sait que quand on investit un euro dans la prévention, c'est 14 euros d'économie en termes de santé", conclut-elle.