"Sauvons les Kévin" : un documentaire pour réhabiliter un prénom mal-aimé

Ils sont plusieurs dizaines de milliers en France à le porter, à l'incarner et à l'assumer, plus ou moins. Le prénom Kevin, très à la mode dans les années 1990, est devenu source de moqueries et de clichés. Pour le réhabiliter, Kevin Fafournoux, un graphiste et réalisateur parisien de 35 ans, a décidé de tourner un documentaire "sur les Kevin, pour les Kevin, par les Kevin".

14 000 bébés Kévin en 1994

C'est Bernadette, sa mère, qui a choisi ce prénom lorsqu'il né en juin 1987. "C'est surtout parce qu'elle le trouvait joli, c'est un prénom irlandais à la base qui sonnait bien", raconte-t-il. Sa mère ne se doutait pas que ce prénom allait tout exploser quelques années plus tard. En 1994, plus de 14 000 bébés garçons sont appelés Kevin à leur naissance.

La culture américaine et anglo-saxonne de l'époque, avec des films et séries devenus cultes depuis, a eu une grande influence. "Il y a eu Kevin Costner dans Danse avec les loups, Kevin McCallister dans Maman, j'ai raté l'avion, des papas étaient fans aussi de Kevin Keegan, le footballeur de Liverpool qui a reçu le Ballon d'Or. Et puis, c'est vrai, il y a eu toutes les séries comme Melrose Place, Beverly Hills ou du même genre dans lesquelles il y avait souvent un Kevin", analyse le trentenaire.

Mais la disgrâce arrive presque aussitôt, le prénom inspire des humoristes qui s'en moquent ouvertement dans leur sketches, comme Élie Semoun qui inventera même sa version féminine avec "Kevina". Les clichés autour des Kevin sont nombreux. "On pense tunning, télé-réalité et Nord Pas-de-Calais", affirme Kevin Fafournoux.

Un prénom né et mort

Selon Baptiste Coulmont, professeur de sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay, "Kevin est un prénom qui est né et qui est mort au sein des classes populaires, donné plutôt par des parents ouvriers ou employés, très rarement par des parents cadres ou aristocrates parisiens". C'est une petite révolution. "Le modèle traditionnel avant 1945 était un modèle avec une transmission très verticale de prénoms qui naissaient en haut de l'espace social pour terminer en bas de l'espace social". Les moqueries sur les Kevin proviennent d'ailleurs souvent de "la bourgeoisie intellectuelle qui trouve que ce prénom incarne le mauvais-goût".

Un mépris de classe donc, qui a des répercussions encore aujourd'hui selon Kevin Fafournoux. "J'ai reçu plus de 200 témoignages depuis le début du projet, d'hommes qui me racontent à quel point ça peut être dur. Des employeurs ne les prennent pas au sérieux lors des entretiens ou lors des rencards avec des filles, il y a parfois un a priori quand on porte ce prénom". Avec son documentaire, il espère faire évoluer les mentalités. "L'idée c'est de montrer qu'on peut très bien avoir des postes à responsabilités, réussir sa vie professionnelle, réussir ses études en s'appelant Kevin". Le tournage devrait commencer dans quelques mois et qui sait ? Le film pourrait donner des idées aux Dylan, Kelly ou Brandon qui sont des milliers aussi en France.