"Scénarios modifiés, castings imposés" : une tribune des cinéastes français contre les dérives des diffuseurs

En grève depuis le lundi 1er mai, les scénaristes américains demandent, outre une réforme de leurs conditions de rétribution, un meilleur respect de leur travail, pointant du doigt les réécritures et corrections imposées par certains distributeurs. Ce mardi, dans une tribune publiée dans le quotidien Libération, un collectif de cinéastes français porte les mêmes revendications, prônant une défense de leur droit d'auteur et de leur droit moral. Parmi les signataires figurent notamment Cédric Klapisch, Jacques Audiard ou les frères Dardenne.

Les plateformes visées... mais pas uniquement

"C'est parce que les auteurs et les cinéastes sont libres que notre industrie est vivace", avance la tribune, qui vise à peine à demi-mot les plateformes de streaming. Elle dénonce des pratiques qui selon elle "contreviennent aux principes fondamentaux du droit d'auteur et de la liberté de création : scénarios modifiés, collaborateurs artistiques et castings imposés, films modifiés au montage par les diffuseurs, choix de musique prescrits, mutation de la fonction du réalisateur de créateur à exécutant, etc.", peut-on lire dans ce texte encadré par l'ARP et la SRF, deux sociétés de cinéastes et d'auteurs.

Les plateformes ne sont toutefois pas les seules à être visées, car le texte rappelle que ces pratiques "n'ont leur place ni dans notre cinéma, ni dans l'audiovisuel où l'on constate déjà depuis longtemps cette même tendance". Ainsi, les signataires demandent que pour que le rapport de confiance entre les auteurs et les producteurs soit rétabli, certains éléments ne doivent pas être modifiés sans accord explicite du cinéaste : "La version finale du scénario, le titre du film et la version finale du montage du film, ce qui inclut les génériques de début et de fin du film".

La question du générique semble épineuse, car le texte exige également que le nom de l'auteur apparaisse obligatoire dans le générique d'un film, mais aussi sur les supports de promotion et les canaux de distribution y compris "la page de présentation du film le cas échéant" pour les plateformes numériques. Selon le texte, les manquements à ces critères ou les pressions exercées ouvrent la porte à une transformation des contrats de cession de droits d'auteur en simples contrat de travail, "ce qui pourrait impliquer la perte des droits d'exploitation de l'œuvre".

"Si vous faites l'expérience de vous connecter sur la page d'un film Netflix..."

Au micro de France Inter, Rosalie Brun, déléguée générale de la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, s'explique sur cette tribune. "On a la chance en France d'avoir un droit d'auteur qui est très protégé mais c'est vrai que l'on observe, avec l'arrivée en France des plateformes, des pratiques qui remettent en question le droit moral des auteurs." Elle donne des détails. "Si vous faites l'expérience de vous connecter sur la page d'un film sur Netflix, le nom du réalisateur n'apparaît pas. Mais le diffuseur, en n'indiquant pas son nom, prend possession de l'œuvre et le transforme en produit."

Rosalie Brun ajoute qu'aujourd'hui, "dans les contrats qui peuvent être signés, notamment avec de jeunes cinéastes qui n'ont pas un pouvoir de négociation assez fort, face à une grande plateforme ou face à un diffuseur important, on laisse passer des clauses qui enlèvent à l'auteur la possession de son œuvre". Ainsi, "in fine", selon Rosalie Brun, "si les auteurs ne sont plus au cœur de leur œuvre, ils n'ont plus leur vue artistique et on va aller vers des films moins nouveaux, moins audacieux, on va arriver vers des choses beaucoup plus formatés et c'est un risque pour notre cinéma français qui a su se renouveler".