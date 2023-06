Science Factor : des collégiens de Martinique inventent un nouveau filtre pour dépolluer l’eau

Le schéma du filtre Madin'O est on ne peut plus simple. Depuis un premier récipient, l'eau s'écoule par gravité à travers deux couches de céramique poreuse et de charbon actif. À la sortie, l'eau ainsi filtrée est dépolluée et consommable.

Une nouvelle solution face au chlordécone

Derrière ce projet, 17 élèves de 3è du collège martiniquais de Rose Saint-Just, à la Trinité. Au sein du groupe, l’idée de ce filtre s’est imposée comme une évidence raconte Mahoré, cheffe de l'équipe. : "En Martinique et aux Antilles, on est souvent victimes de coupures du réseau d’eau, depuis qu’on est petits. Notre projet permettrait d’apporter de l’eau potable à la population et à nous-même, bien-sûr ça nous tient très à cœur."

D’autant que ce système permet aussi de filtrer le chlordécone, un pesticide à l’origine d’un nombre anormal de cancers de la prostate dans la région. Largement utilisé jusque dans les années 90 dans les bananeraies des Antilles, ce produit a contaminé durablement certaines sources d’eau, et impacte encore aujourd'hui cultures et habitants. Selon un rapport de l’Anses , 25% des Martiniquais y sont encore exposés aujourd’hui.

Du prototype à une production en série ?

En Martinique, le projet Madin’O remporte déjà un certain succès, avec deux prix locaux au compteur. Mais gagner le concours Science Factor permet de voir plus loin, estime Paul Cordeboeuf, professeur encadrant. "Il y a un tel engouement autour du projet que l’idée c’est de franchir une étape, et passer du prototype à une production en série, qui soit commercialisable."

Pour les lauréats, le concours Science Factor promet un accompagnement personnalisé avec des chercheurs, pour permettre aux différents projets de voir le jour. Une vraie aide pour Madin’O, qui voit déjà des portes s’ouvrir pour des débouchés aux Antilles. "Le but serait de vendre ce filtre à des entreprises spécialistes de l’eau, en Martinique plusieurs sont intéressées" explique Paul Cordeboeuf.

Les élèves de Madin’O et leur professeur vont également faire la présentation de leur prototype à la ministre de l’Enseignement Supérieur dans le cadre du concours Science Factor.