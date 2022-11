Sciences Po Paris étend ses ateliers de préparation au concours d'entrée aux zones rurales

Depuis la rentrée de septembre, 30 nouveaux lycées, éloignés des grandes centres urbains, proposent des ateliers de préparation à Sciences Po Paris. L'institution a élargi son dispositif de conventions "éducation prioritaire", qui s'adresse désormais aussi aux zones rurales, comme à Doullens, petite ville de 6000 habitants, à 30 kms d’Amiens, dans la Somme.

Tous les vendredis après-midi pendant deux heures, une dizaine d'élèves du lycée de l'Authie suivent un atelier pour préparer Sciences Po Paris. "J'ai appris comment reformuler un texte, être à l'aise à l'oral, pouvoir prendre la parole", raconte une lycéenne, encore timide. Tous sont volontaires, mais il a fallu parfois aller les chercher, comme l’explique leur professeur, Bertrand Normand, en charge de cet atelier : "Les élèves sont tentés de s'autocensurer et de poser des limites à leurs ambitions. En général, les parents sont un peu plus ambitieux pour leurs enfants qu’eux-mêmes ne peuvent l'être."

C'est le cas de Lilou et Liam, inscrits à l’atelier, qui n'y croyaient pas au départ. "Déjà, je manquais cruellement de confiance en moi", confie Lilou. "Je suis extrêmement stressée tout le temps. Et du fait que Monsieur Normand est venu me chercher, en me disant de faire partie de l’atelier parce que j'avais les capacités, cela m'a beaucoup valorisée et je me suis dit que peut-être, j'avais mes chances." Pour Liam, même hésitation : "Au début, je me suis dit que je n’allais peut-être pas y arriver. Dans ma famille, je n’avais jamais entendu de parler de Sciences Po. Ma mère est aide-soignante et mon père est ouvrier."

"On ne se sent pas forcément légitime"

Dans ce lycée, 46% des élèves sont issus de catégories défavorisées et 42% ont au moins un de leurs parents au chômage. "On a des parents qui n'ont pas le bac et des parents qui sont dans des situations économiques et sociales très détériorées", précise Nathalie Prost, la proviseure du lycée de l'Authie. Selon elle, les freins sont avant tout financiers. "Quand on envisage de faire une grande école, par exemple Sciences-Po Paris, cela veut dire un logement à Paris, cela veut dire un niveau de vie démultiplié par rapport au niveau de vie sur Doullens. La majorité de la population ici sur le territoire ne peut pas se l'offrir et ne peut même pas l'envisager !"

Axelle, en terminale, s’intéresse à cette filière de sciences politiques mais ne se voit pas partir loin de Doullens : "J'appréhende", dit-elle. "Dans ma famille, on n'a pas l'habitude d'aller ailleurs, mes parents ont toujours vécu ici. Mon père est chaudronnier-soudeur, donc ouvrier en entreprise, et ma mère est aide-soignante en EHPAD." Le lycée débloque des fonds sociaux pour aider les familles. Mais cela ne suffit pas toujours. Doriane, en classe de première, reconnaît : "Dans les secteurs en zone rurale, on entend très peu parler d'élèves qui vont faire des études dans les grandes villes, donc il n’y a pas beaucoup d'exemples sur lesquels on peut se baser. Cela nous paraît difficile. Et aussi l'école est très prestigieuse, alors on ne se sent pas forcément légitime après un parcours comme le nôtre."

Au lycée de l’Authie à Doullens, dans la Somme, Donia, Lilou et Liam (de gauche à droite) participent à l’atelier de préparation à Sciences Po Paris. © Radio France - Sonia Princet

"Je n'étais pas du tout programmé pour faire Sciences Po"

Pour faire tomber ces barrières, le directeur de Sciences-Po Paris, Mathias Vicherat, est venu lui-même parler aux élèves et leur a raconté son parcours. "Moi, je n’étais pas du tout programmé pour faire Sciences Po. Mon père n'avait pas son bac, ma mère était assistante sociale et j'ai fait ma scolarité dans un établissement classé en ZEP", a-t-il expliqué. "Le dispositif des Conventions éducation prioritaire n'existait pas quand j'ai fait Sciences Po. Et je sais ce que c'est le sentiment de se dire je ne suis pas légitime, je ne vais pas y arriver, vu qu'il n’y a quasiment personne avant dans mon établissement qui y est rentré, ça ne va pas être possible."

Le directeur de Sciences Po Paris est aussi venu délivrer un message aux lycéens : "C’est vous qui allez déterminer ce que vous allez faire plus tard. Personne d'autre. Évidemment, vous allez être aidés. Vous avez des professeurs, vous avez cet atelier, vous avez tout cet environnement qui est là pour vous, mais c'est d'abord vous qui devez trouver le ressort, qui devez trouver l'énergie, qui devez trouver les moyens d'avancer et d'avoir une ambition. Si vous êtes là, c'est que vous avez le potentiel. Vous l'avez, c'est sûr. Après, c'est du travail, du travail, encore du travail ! Ce n’est pas Walt Disney, je ne vais pas vous dire c'est super, il suffit d'avoir l'envie et c'est tout et tout va marcher. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste qu’il faut vraiment vous mobiliser, savoir ce que vous voulez faire. Et après beaucoup de portes vont s'ouvrir à vous, vraiment."

Doubler l'effectif de l'atelier l'année prochaine

La visite de Mathias Vicherat a suscité des espoirs. Elvis, qui pense à se lancer dans des études de médecine, pourrait bien se laisser tenter. "Ça me plairait de partir dans une autre ville", s’enthousiasme le jeune homme, "et de ne pas rester seulement sur Amiens ou Doullens. Paris, c'est bien, c'est une grande ville, la capitale de la France ! Ce serait une nouvelle expérience."

Lui et ses camarades commencent peu à peu à y croire. Les professeurs aussi. "Il y a déjà quelques progrès", dit Bertrand Normand. "Il y a des profils d'élèves qui se dégagent en termes de motivation, en termes d'implication et qui nous laissent espérer, effectivement, qu'on puisse amener des élèves à les faire réussir." L’enseignant espère doubler l’effectif de l’atelier l'année prochaine, en insistant sur la communication, dès le collège, et en sensibilisant les parents. À Doullens, Sciences Po Paris n’est plus tout à fait un rêve inaccessible.