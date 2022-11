Aiguilles à brocher, cannes à dard et poinçons… Les "piqueurs" sévissaient déjà il y a 200 ans

Paris et les Parisiennes plongées dans une terreur panique

Les journaux rapportent plusieurs récits et témoignages de personnes, et essentiellement des jeunes femmes, attaquées à divers endroits du corps, dans la rue en plein Paris par des hommes armés d’instruments à pointes, des aiguilles à brocher, divers poinçons, cannes à dard. Des délits commis dans l’ombre et par derrière par plusieurs piqueurs qui sévissent dans plusieurs endroits de Paris.

Cela vous rappelle sans doute cette vague de piqûres à la seringue dont furent victimes, au printemps et à l'été dernier, de nombreuses jeunes femmes en soirée. Le ministère de l’Intérieur en avait d'ailleurs recensé plus de 2 100 fin septembre.

Publicité

Et pourtant, cette histoire de "piqueurs" va nous plonger il y a 200 ans, à l'époque de la Restauration ! Les faits se déroulent pour la plupart dans des espaces publics, dans la rue et dans les endroits les plus divers qui soient, dans les promenades publiques, dans le quartier du Palais-Royal, autour de la Cité et des Halles. Les victimes ne parviennent jamais à identifier précisément leur agresseur. Si un peu plus d’une trentaine d’attaques sont attestées dans la capitale, essentiellement auprès de la Presse, le Journal de Paris et des départements du 29 février 1820 rapporte, dans le cadre de l'ultime procès de l'affaire, que près de 400 victimes de piqûres auraient été signalées.

Les agresseurs prennent un plaisir pervers à attenter à leur pudeur puisque comme en avise la préfecture de police dans la Presse, « ils s’en prennent essentiellement aux jeunes personnes que les principes d’une éducation soignée, une timidité naturelle, ou la crainte d’occasionner un éclat ou du scandale, empêchent de se plaindre aussitôt qu’elles se sentent blessées » ( Le Moniteur universel, 4 décembre 1819 ). Une série d’agressions sexistes dans une société patriarcale normalisée où les agressions de rue, y compris sexuelles, étaient courantes et surtout peu réprimées. Les femmes se retrouvent doublement victimes, car une fois agressées, la plupart angoissent à l’idée de témoigner autour d’agressions qui portent atteinte aux bonnes mœurs.

Peur dans la ville

Un fait divers qui semble profondément mettre à mal l’ordre public, diffusant une peur urbaine qui n’arrange en rien la crise politique et sociale en cours qui fait suite à la disparition de l’Empire et la Restauration monarchique depuis 1815. L’affaire suscite d’ailleurs un tel effroi que les activités marchandes essuient un sacré revers.

Si les premiers témoignages et les premières plaintes adressées à la police sont connus dans la Presse à partir du mois de novembre 1819, L’Indépendant du 13 décembre nous apprend que les premières attaques de piqûres remonteraient à l’été 1819. Grâce au Constitutionnel du 16 décembre 1819 , on apprend qu’à la mi-décembre, environ 80 personnes ont déjà été entendues, soit comme plaignantes, soit comme témoins, dans l’instruction de l’affaire. Si dans l’ensemble, les blessures restent superficielles, certaines se généralisent et dérivent vers une inflammation importante. On rapporte même que certaines piqûres sont parfois trempées dans des substances délétères ou vénéneuses ( Journal des débats politiques et littéraires du 14 décembre 1819 ).

Dans La Quotidienne du 13 décembre 1819 , un médecin, Edme-Pierre Chauvot de Beauchêne, chef de l’hôpital Saint-Antoine de Paris, dénonce « un crime d’un nouveau genre dont on ne peut comprendre ni le principe ni la fin, dont la bassesse ne révèle qu’un sentiment de dépravation sociale ». On considère que c’est le fruit d’une dépravation des mœurs, d’une perversion morale, d’un caprice pervers. Dans la presse, les journalistes parlent d’« assassins », de « monstres », « de vampires invisibles ». Lors du procès censé clôturer la responsabilité de l’affaire en février 1820, l’avocat du roi parle d’un « attentat nouveau […] délit effrayant et lâche, jusque-là inconnu, plus criminel que les blessures ordinaires prévues par le Code (pénal) […] un incroyable attentat fondé sur le plaisir gratuit de faire le mal".

Cette peur, attisée par une presse politique en plein essor qui se délecte des moindres rumeurs publiques pour remettre en question les rouages institutionnels du régime, fait également l’objet d’un certain nombre de caricatures qui tournent notamment en dérision la dimension sexiste des attaques. Par exemple celle d’un commerçant en train de confectionner une espèce de « préservatif anti-piqûre » pour les fêtes de fin d’année, (Etrenne pour le Jour de l'An 1820 - Préservatif contre la Piqûre, Collection de Vinck, 8752, BNF)

"Etrenne pour le Jour de l'An 1820. Préservatif contre la Piqûre", Estampe, gravure Collection de Vinck, 8752 - Bibliothèque Nationale de France (Gallica)

Une Presse qui se saisit de l’Affaire pour contester le régime et l’ordre social

Cette surmédiatisation d’un fait divers est une première dans l’histoire de France. Elle s’inscrit dans un contexte de libéralisation de la Presse consacrée par le gouvernement libéral du roi Louis XVIII en mai-juin 1819, qui abolit la censure. L’espace public est en pleine recomposition depuis la chute de Napoléon et on compose avec l’héritage des acquis de la Révolution française et de la France impériale. À tel point qu’en scrutant les lignes des différents journaux de l’époque, on croirait plonger dans les Illusions perdues de Balzac. Roman où il raconte l’ascension puis la dégénérescence d’un jeune écrivain provincial qui s’engouffre dans cette presse effervescente du début du XIXe siècle, où s’affrontent les plumes libérales et Ultras-monarchistes les plus acerbes.

Sauf que la Presse est elle-même animée par les tensions politiques palpables qui caractérisent les premières années de la Restauration. On constate qu’elle récupère l’affaire des piqueurs pour en faire un objet politique de contestation du régime et de l’ordre en place. La plupart des journaux alimentent sciemment des thèses complotistes à l’endroit de la police et du régime, contribuant de surcroît à la panique collective. Au point qu’on en vient à oublier qui sont les vraies victimes de ces attaques. Une affaire vidée de son propre drame et réduite à une polémique politique qui ne révèle ni plus ni moins la crise sociale qui bouleverse la France de la Restauration.

En effet, les ultra-royalistes tentent par tous les moyens de réviser les projets libéraux d’une monarchie qui se veut plus souple sous Louis XVIII, et qu’ils jugent beaucoup trop compromise aux principes de la Révolution. Les journaux qui lui sont affiliés idéologiquement voient dans ces piqûres une nouvelle Terreur jacobine ou l’instrumentalisation d’un désordre qui aurait vocation à provoquer un soulèvement. La Gazette de France du 16 décembre 1819 n’hésite pas à faire de l’affaire le produit d’une conspiration fomentée par des révolutionnaires. Ils accusent les libéraux « de répandre la terreur et la consternation […] que la terreur et le jacobin vont très bien ensemble, surtout quand il s’agit de se venger des partisans de la légitimité ». Quand Le journal des débats du 14 décembre quant à lui suggère que « ce sont les premiers évènements de la Révolution qui reviennent en mémoire, dans un moment où les hommes et les principes de cette révolution osent reparaître, et tentent tout pour s'assurer un exécrable triomphe, ou pour se venger de leur défaite ».

D’un autre côté, la gauche libérale, voit dans cette affaire le spectre des royalistes les plus conservateurs, une nouvelle Terreur royaliste menée par des violences politiques ciblées censées déstabiliser le régime. Deux presses idéologiquement opposées qui usent d’interprétations complotistes pour se nuire l’une et l’autre, mais qui se rapprochent lorsqu’il s’agit parallèlement de poindre du doigt un arbitraire d’État traditionnel. Autant de rumeurs contradictoires instrumentalisées par une presse qui cherche à infléchir les rapports de force politiques du moment.

La crainte d'un complot policier

Il faut attendre le 4 décembre 1819 pour que la préfecture rende officiellement publiques, dans Le Moniteur universel , ces attaques répétées, mais elle regrette toutefois « qu’aucune attaque n’ait fait jusque-là l’objet d’une plainte déposée directement auprès des forces de l’ordre ». Une instruction judiciaire est rapidement ouverte, mais la police ne parvient pas à arrêter les responsables de ces attaques à la piqûre, au mieux de simples suspects aussitôt relâchés par manque de preuves.

C’est pourquoi, l’affaire conduit rapidement la Presse à incriminer l’institution policière, et à travers elle le gouvernement libéral de Louis XVIII. Elle s’en prend à un complot policier qui viserait à détourner l’attention de l’opinion publique vis-à-vis des débats parlementaires autour d'une réorganisation des modalités du vote. Les piqueurs ne seraient que des mouchards chargés de distraire le peuple des vrais enjeux politiques et qui expliquerait, selon beaucoup de quotidiens, l’inaction de la police dans l’affaire. C’est ce que rapporte Le Drapeau blanc du 13 décembre 1819 en affirmant que « ces piqueurs, favorisés par l’impunité étaient des instruments employés par la police elle-même, qui a reçu d’en haut la mission de détourner l’attention publique des délibérations parlementaires ». Le Constitutionnel du 16 décembre 1819 fustige quant à lui "une police d’une impuissance qui ne peut se prolonger sans devenir suspecte […] Les plus ombrageux veulent reconnaître, à ces coups invisibles, la main même d’une police plus secrète encore".

Mais la police admet n’avoir saisi qu’un très petit nombre de plaintes, et propose de recevoir les différents éditeurs de journaux pour qu’ils partagent directement leurs informations avec les agents de police. Pour mieux départager ce qui relève de la véracité des faits et des rumeurs. Mais, après enquête, elle constate que bon nombre de faits qu’ils rapportent manquent d’indications suffisantes pour pouvoir être vérifiées, et porter des accusations. La préfecture accuse à son tour la presse d’exagérer et de dénaturer des faits qu’elle aurait elle-même épluchés avec le plus grand soin. Selon elle, les réponses étaient trop évasives et dilatoires considérant que beaucoup de témoignages n’étaient que des bruits répandus de bouche en bouche, dénués de désignations précises et d’exactitude dans les détails. La Gazette nationale du 12 décembre , organe de presse officiel du gouvernement, rapporte que « La vérité est que la plupart des rapports sur les femmes attaquées ou blessées ont été reconnus faux [...] Les personnes qui ont été réellement attaquées ou blessées n’ont donné que des signalements vagues et incertains, et qui ne pouvaient en aucune manière servir à diriger les recherches ordonnées par les magistrats ».

Le spectre d’une police arbitraire héritée de l’Empire

Il faut rappeler qu’avant le retour de la monarchie en 1815, le gouvernement napoléonien contrôlait la presse via un ministère de la Police générale. La presse fut entièrement asservie au régime, soumise à Paris par une préfecture de police qui assurait arbitrairement l’ordre public, via les brigades de sûreté, conduites par l’ex-bagnard Eugène-François Vidocq. À l’époque des piqueurs, on craint toujours cet usage politique de la police hérité du temps de Napoléon où les agents sont encore connus pour employer des méthodes peu enviables pour réprimer les opposants et manipuler l’opinion publique. De nouveau libre depuis l’abolition de la censure en mai-juin 1819, la presse en profite pour contester ces méthodes arbitraires qu’elle soupçonne de se perpétuer.

Auguste-Marie Bizeul, ce garçon tailleur de 35 ans qui sera finalement incriminé et accusé à cinq ans de prison pour être reconnu coupable de cette série d'attaques, accuse Vidocq d’avoir monté les charges qui pèsent contre lui. Tout semble en faire le parfait bouc-émissaire. La Gazette de France, 26 janvier 1820 rapporte que l'accusé considère qu'il a été placé là opportunément par l'agent, qui aurait vraisemblablement suborné un certain nombre de témoins contre lui. Ce tailleur récidiviste avait tout pour être le coupable idéal, de par son métier. Mais peut-être que l'accusé clame son innocence en se servant de la réputation sulfureuse de Vidocq pour chercher un moyen de se disculper. Qu'il soit coupable ou non, les faits semblent dans tous les cas indiquer qu'il y avait plusieurs agresseurs, comme l'atteste d'ailleurs une résurgence éphémère de piqueurs en fin d'année 1822 et 1823.

▶︎ Nous nous sommes appuyés sur les archives des journaux de l'époque, fournies par le site de presse de la BNF "Retronews" cataloguant tous les journaux imprimés depuis le XIXe siècle.

Aller plus loin

►►► Dans Une semaine en France, Claire Servajean interviewait l’historienne Danielle Tartakowsky sur le nouvel ouvrage collectif qu’elle a dirigé sur l’histoire de la rue de l’Antiquité à nos jours (Tallandier). Au cours de l’émission, elle rappelait comment, au cours de l’histoire, la rue a toujours représenté un certain danger dans la vie des femmes. Dans son livre, elle évoque notamment ces piqueurs de rue qui agressaient les femmes en 1819 à Paris. L’occasion de retracer ici cette curieuse affaire.

🎧 RÉÉCOUTER - Une Semaine en France : Une “Histoire de la rue” avec Danielle Tartakowsky

🎧 RÉÉCOUTER - Le Vif de l'histoire : La France de la Restauration