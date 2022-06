Les astuces de Fabien Olicard pour améliorer sa mémoire

Considéré comme un mentaliste, un humoriste et un vidéaste, nous avons essayé de comprendre pourquoi Fabien Olicard est un phénomène : sa chaîne compte 2 millions d’abonnés.

Enfant, on lui découvre grâce à un test de QI une mémoire photographique. « J'ai la même capacité d'oubli que tout le monde. Mais si je veux mémoriser quelque chose de visuel, je suis un peu aidé, on va dire. » Cette particularité va le fasciner et le pousser à vouloir en savoir plus sur la mémoire. Il se plonge alors dans les livres théoriques et dans les essais sur la mémoire.

Après le lycée, il décide de travailler, car il ne veut pas poursuivre des études dans un cursus universitaire classique. « Je disais, je ne veux pas faire d'études, je vais apprendre des choses, moi, dans ma vie. » Il commence alors les jobs alimentaires en restauration ou sur les marchés et continue en parallèlement à se former en autodidacte. « Je me bouffais des quantités de bouquins et j'allais en auditeur libre dans la fac de psychologie de La Rochelle parce que je voulais apprendre à la carte. »

En 2011, à 29 ans, il lance définitivement sa carrière de mentaliste et commence une tournée de spectacles. Depuis, il a créé sa chaîne YouTube et sa notoriété n’a cessé d’augmenter.

Fabien Olicard évoque régulièrement son rapport à la mémoire. Pour lui, c'est la seule machine qui existe pour voyager dans le temps, pour revenir dans le passé, pour imaginer le futur. C’est en fait notre bien le plus précieux et le plus intime. Il dévoile avec nous quelques astuces pour entretenir sa mémoire.

1- L’attention et la compréhension sont les premiers points d’entrée

Pour le mentaliste, si l’on veut mémoriser quelque chose, il faut y consacrer de l’attention et de l’intérêt. Il est plus difficile d’apprendre un texte par cœur sans l’avoir compris dans son ensemble. Si vous égarez quelque chose, c’est parce que vous n’avez pas fait attention à l’endroit où vous l’avez déposé. Dernier exemple, lorsque vous faites connaissance avec quelqu’un, si vous ne vous intéressez pas vraiment à la personne, vous n’arriverez jamais à retenir son prénom du premier coup. Pour faciliter la mémorisation, il est nécessaire d’accorder toute son attention à son sujet, ne serait-ce qu’un instant.

2- Les émotions construisent des souvenirs plus durables.

Fabien Olicard explique qu’il est plus facile de retenir quelque chose si on le rend drôle ou anecdotique. Beaucoup de personnes se souviennent de ce qu’ils faisaient le 11 septembre 2001, car ils ont été traumatisés par les images télévisées des attentats. Tout ce qui est lié à l'émotion va se fixer beaucoup plus et, à l'inverse, quelque chose qui est neutre sur le plan émotionnel ne va pas être fixé. Faites des associations d’idées amusantes avec les choses à retenir, pour mobiliser les émotions et donc encoder notre mémoire plus facilement.

3- Les béquilles mentales sont de bons alliés

Pour Fabien Olicard, chaque personne a des méthodes de mémorisation qui lui sont propres. Certains lisent, d’autre écrivent ou bien scandent. Même si vous ne savez peut-être pas quelles méthodes marchent le mieux pour vous, essayez de les identifier. Cela vous permettra de vous appuyer sur des « Béquilles mentales ». Un exemple : essayez de réaliser des dessins à côté d’une phrase ou d’un mot difficile. « Vous allez stimuler le visuel, il faut penser créativité. Tout ça, c'est du temps d'encodage. Lorsque vous réfléchissez au dessin que vous allez faire pour mieux comprendre, l'information est déjà en train de se retenir. »

4- Laissez-vous le temps au repos et à l’ennui

Pour que les informations à retenir se transforment en souvenirs, il faut que votre cerveau puisse encoder. Fabien Olicard explique qu’il y a trois phases dans la mémoire : l’encodage, le stockage et la récupération. L'encodage, c'est la tension, le premier point d'entrée : elle consiste à laisser votre cerveau travailler tout seul, faire des boucles de pensées et se reposer. « Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de prendre du temps pour la phase d'encodage, mais cela nous paraît complètement normal de devoir réviser dix fois la même chose parce qu'on l'a oublié alors que l’on a déjà révisé il y a deux jours. »

Laisser son cerveau vagabonder aide à encoder et à faire des boucles parce que les souvenirs tournent en boucle sans que l'on ne s'en rende compte. De la même manière que dormir permet au cerveau de se reposer, mais aussi d’analyser le flux d’information perçu durant la journée. Cela permet au cerveau de sélectionner les informations importantes à retenir et celles à oublier définitivement.

