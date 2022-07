Télescope James Webb : "Un bond énorme", aux yeux de l'astrophysicien Pierre-Olivier Lagage

Après un suspens entretenu de main de maître et une première révélation par Joe Biden hier soir , la Nasa a publié ce mardi après midi la totalité des premiers clichés pris par le télescope James Webb. Mais pourquoi ce télescope et ses photographies fascinent tant ? Pierre-Olivier Lagage, astrophysicien français au CEA qui a participé à la conception de certains équipements du télescope, décrypte pour France Inter cette avancée majeure dans l'étude de l'univers.

FRANCE INTER : Comment analysez-vous la première image révélée lundi soir ?

PIERRE-OLIVIER LAGAGE : C'est une image très différente de celles qu'on va voir plus tard, puisqu'on voit beaucoup d'étoiles, beaucoup de galaxies qui sont un peu allongées et on voit aussi l'effet des amas de galaxies sur les galaxies qui sont derrières. On voit des arcs, ce sont des arcs gravitationnels, on en voit une série. Donc ce sont des choses "petites", alors que les autres images que vous verrez seront des images de nébulosités, qui sont beaucoup plus grandes.

La nébuleuse de la Carène vue par James Webb - Nasa

Cette image a-t-elle été traitée pour donner le résultat que l'on voit ?

Il faut bien voir que le télescope observe dans l'infrarouge, et nos yeux ne voient pas l'infrarouge. Donc ce sont des "fausses couleurs", c'est-à-dire qu'on est obligés de transcrire des données qu'on ne voit pas avec nos yeux en couleurs qu'on peut voir. Mais ces fausses couleurs ont une signification, ce n'est pas la même chose si c'est jaune ou bleu, car on observe chaque galaxie avec différent filtres. Et selon l'intensité de leur lumière, au final les galaxies n'ont pas les même couleurs, et ça nous donne une information sur leur contenu.

Qu'est ce que cette image peut déjà nous apprendre ?

C’est une image très intéressante, car c’est ce qu’on appelle une image "champ profond". L'amas de galaxies fait quasiment office de loupe, il permet de voir ce qui est derrière de façon beaucoup plus intense. On peut voir beaucoup plus loin grâce à cette loupe, et on pense que grâce à Webb on a déjà pu voir plus loin qu'avec le télescope Hubble [le précédent télescope spatial de la NASA, ndlr]. Et justement, on pense que Webb révèle certainement des galaxies très lointaines, peut-être la galaxie la plus lointaine jamais détectée. Mais il n’y a pas encore eu toute l’analyse scientifique derrière.

Quelles sont les avancées du télescope James Webb par rapport à d’autres déjà envoyés dans l’espace, comme le télescope Hubble ?

C’est vrai que souvent, on compare James Webb au télescope Hubble. Et dans un sens, Webb représente vraiment la suite de Hubble, car il permet d’aller voir plus loin, ce qui veut aussi dire voire plus tôt dans l’univers. Mais la grande différence c’est que Webb fonctionne en infrarouge, et ça c’est un bond énorme. Ce télescope va balayer un large champ de thématique en astrophysiques, des exoplanètes à la formation des étoiles. Ça nous donne un fort potentiel de découvertes, beaucoup plus que Hubble. Webb a été conçu pour aller plus loin que ce qu'a fait Hubble.

La nébuleuse de la lyre, deuxième photo du télescope dévoilée par la Nasa - NASA

Connait-on déjà la pleine portée des données apportées par Webb ?

Notre but, c’est bien sûr d’avoir des résultats scientifiques, et tout a tellement bien marché jusqu’ici que nous sommes sûrs de les avoir. Aujourd’hui, on ne peut pas encore saisir tout le potentiel, mais ce télescope représente un tel bond en avant que nous sommes aussi certains de faire de vraies découvertes, et des découvertes que l’on n’imagine même pas pour l’instant. Je pense que ce sera d’ailleurs la partie la plus intéressante, et c’est tout l’intérêt de la science : chaque fois que l’on avance on voit qu’il y a toujours plus à comprendre.