Scorsese, Di Caprio et De Niro seront à Cannes, leur film produit par Apple en sélection officielle

Martin Scorsese, de retour sur le tapis rouge cannois. En accord avec Apple Original Films, le Festival de Cannes a confirmé vendredi 31 mars que le réalisateur américain présenterait en avant-première mondiale son nouveau long métrage, "Killers of the Flower Moon", le 20 mai prochain, avec toute son équipe. L’événement, qui aura lieu au Grand Théâtre Lumière, marquera le retour du cinéaste en Sélection officielle pour la première fois depuis la présentation de "After Hours" en 1986, il y a 37 ans.

Inspiré du livre éponyme de l'écrivain et journaliste David Grann, le western Killers of the Flower Moon se déroule en Oklahoma dans les années 20 et retrace les meurtres en série dont ont été victimes les membres de la communauté Osage, qui s'était enrichie grâce au pétrole présent sous ses terres. Cette série de crimes violents est aujourd’hui connue sous le nom de "Règne de la Terreur".

Scorsese, Di Caprio et De Niro sur le tapis rouge

"Je suis très fier d'accueillir Martin Scorsese et toute son équipe", déclare à France Inter Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes. "Est-ce que c'est un gros coup ? oui. Mais c'est presque naturel pour Martin Scorsese de revenir au festival de Cannes. Il a été Palme d'Or, c'est sa maison", confie-t-il. Palme d'Or en 1976 pour "Taxi Driver", il a remporté le Prix de la mise en scène dix ans plus tard pour "After Hours", puis a présidé le Jury du festival en 1998.

"Pour la première fois il tourne [à la fois] avec De Niro et Léonardo Di Caprio, c'est assez formidable", poursuit Thierrry Frémaux. "C'est très beau de voir qu'ils ont choisi de venir lancer ce projet très ambitieux - le film dure plus de trois heures - au festival de Cannes." On ne sait pas encore en revanche, si le film sera présenté en compétition ou hors compétition, un choix qui revient à Martin Scorsese. La liste complète de la la sélection officielle sera annoncée mi-avril.

Le premier film Apple Original Films à Cannes

Après Netflix, la plateforme Apple Original Films présente donc son premier film à Cannes. Pour pouvoir le faire, celui-ci devait également sortir en salles. Ce sera le cas, le 6 octobre 2023 aux Etats-Unis, et le 18 octobre en France, en partenariat avec Paramount Pictures. Killers of the Flower Moon sera ensuite disponible dans le monde entier sur Apple TV+.