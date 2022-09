Se déplacer en train plutôt qu’en avion ? Et pourquoi pas "en char à voile", répond l’entraineur du PSG

Un fou rire de quelques secondes puis une réponse teintée d’ironie. L’entraineur du Paris-Saint-Germain Christophe Galtier s’est moqué lundi des critiques adressées au club après un voyage Paris-Nantes effectué en avion. "Je me doutais que l’on allait avoir cette question", a-t-il déclaré hilare, en se pinçant le nez, lors d'une conférence de presse. À ses côtés, Kylian Mbappé étouffe lui aussi un fou rire. "Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile...", poursuit Christophe Galtier. Nouveaux rires dans la salles, et changement de sujet.

Des TGV adaptés au besoin

La question faisait suite à un tweet du directeur de TGV-Intercités dimanche soir. Alain Krakovitch interpellait directement le Paris-Saint-Germain, après la publication d'une vidéo des joueurs dans leur jet privé pour se rendre à Nantes, à 340 km de la capitale. "Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et éco mobilité".

Depuis mars 2021, les voyages en avions sont interdits en France si une alternative de moins de 2h30 existe. Mais cette loi ne concerne pas les jet privés.

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a repartagé le tweet, sans laisser de commentaire. Pas étonnant : cet été, le ministre s’est prononcé en faveur d’une régulation des vols en jet privé. L’utilisation de ces avions a suscité ces dernières semaines le débat, alimenté par des comptes Twitter traquant les trajets d'appareils appartenant à de célèbres milliardaires.

Des exemples à l'étranger

Vendredi, l’association altermondialiste Attac a épinglé l’un des joueurs stars du PSG, Lionel Messi. Le jet de l’attaquant argentin "a effectué 52 vols avec son jet privé, soit 1 502 tonnes de CO2" depuis le mois de juin. "C’est autant qu’un Français en 150 ans" ajoute Attac.

En Europe, d’autres clubs semblent plus soucieux de leur empreinte carbone, comme Liverpool. Le club anglais a pris le train, le 6 août, pour la première journée de championnat, pour rejoindre Londres lors d’un match contre Fulham. Mais les déplacements en train demeurent compliqués à gérer, entre l’accès aux gares en centre-ville et la sécurité des joueurs, mais aussi les retours la nuit, après le match.

Sur France Info, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra comprend la réaction du patron de TGV-Intercités : "Ça me fait penser à la collaboration qui existe entre le Real Betis et la Renfe, l'équivalent de la SNCF en Espagne, qui permet d'avoir des tarifs préférentiels pour les joueurs, le staff, les dirigeants à chaque trajet."

Des bus voyagent à vide

Il y a un an, le PSG avait déjà été critiqué lors de l’un de ses déplacements, à Bruges, en Belgique, pour une rencontre de Ligue des Champions. Le vol avait duré une vingtaine de minutes. "En parallèle le bus officiel du club avait circulé vide pour récupérer les joueurs à l’aéroport d’Ostende", soit un peu plus de 300 kilomètres, note le journal Le Soir .

Quelques jours plus tard, c’était au tour de l’Olympique Lyonnais d’être conspué sur les réseaux sociaux : les joueurs ont pris l’avion au lieu du train avant un match à Paris. D’après le journal L’Equipe, le club de la capitale dépense entre entre 50 000et 100.000 euros par saison pour ses déplacements. Une étude de la LFP, menée sur toute la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2, affirmait que 65% des trajets avaient été effectués en avion, contre 31% en bus et 4% en train.