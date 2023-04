Sécheresse : ce printemps, les plantes qui supportent les fortes chaleurs s'arrachent

Semer et jardiner est une activité printanière. Ceux qui ont la main verte garnissent en ce moment leurs jardins ou balcons. Sous l'effet du réchauffement climatique, ces amoureux des fleurs doivent s'adapter. De plus en plus de départements français sont touchés par des restrictions d'eau pour cause de sécheresse , comme les Pyrénées-Orientales, les Alpes-Maritimes et le Gard. Résultat, les plantes qui supportent les fortes chaleurs s'arrachent dans les jardineries ou chez les pépiniéristes.

Des plantes qui ont besoin de peu d'eau

Aux serres des Princesses, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), à une trentaine de kilomètres de Paris, c'est le début du rush. Sur son chariot, Françoise a chargé six pots, choisissant uniquement des plantes qui réclament très peu d'eau : "J'ai pris des bégonias qui font des fleurs énormes très colorées et des géraniums vivaces roses, parce que j'ai besoin de couleurs éclatantes sur ma terrasse."

Françoise veut se faire plaisir mais sans abuser du tuyau d'arrosage : "J'ai vraiment fait attention à prendre des plantes qui supportent la sécheresse, je m'adapte et j'ai acheté un gros bac pour récupérer l'eau de pluie, c'est mieux que rien !"

Le Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' résiste à la sécheresse © Radio France - Olivia Cohen

Dipladénia ou Delosperma, des plantes 'warrior'

Françoise vient aux serres des Princesses car "on y est très bien conseillé !" Celle que tous les clients réclament et qui dispense ses bons conseils s'appelle Florence. Elle est caissière-vendeuse depuis plusieurs décennies aux serres, toujours vêtue de son tablier vert, les mains protégées par des gants de jardinage. À ses débuts, dit-elle, les clients ne faisaient pas vraiment attention mais aujourd'hui, c'est différent : "Avec les étés de plus en plus chauds et même caniculaires, il y a une énorme demande de plantes qui nécessitent moins d'arrosage."

Florence passe son temps à faire des tests aux serres comme dans son jardin et valide les plantes capables de tenir le coup en cas de sécheresse : "Les plantes grasses, surtout, sont adaptées aux fortes températures, grâce à leurs feuilles épaisses qui sont gorgées d'eau."

L'experte a donc sa petite de plantes résistantes, qu'elle conseille à l'envi. Le Dipladénia, par exemple, est très demandée : "C'est une très jolie plante dans les blancs, différentes nuances de rose ou encore du rouge et ça demande très très peu d'eau, c'est pour ça que c'est très à la mode !" Et Florence de s'amuser : "Ça fait partie des best-sellers !"

Florence recommande aussi le Delosperma ou "griffe de sorcière", une plante qui résiste à toutes les températures : "C'est vraiment une plante qui est géniale, avec sa petite fleur fuchsia et ses feuilles grasses épaisses, parce qu'elle résiste aux fortes chaleurs, elle demande très très peu d'eau et elle supporte aussi les gelées, pour moi, c'est la plante de l'avenir !"

Les primevères (de couleur violette), symboles de l'été, mais gourmandes en eau © Radio France - Olivia Cohen

Le paillage, arme ultime

Manque de chance, Frédéric, un client régulier, a eu le coup de cœur pour de jolies primevères violettes, plutôt délicates et très gourmandes en eau, mais tant pis : "Il faut de la couleur, c'est indispensable ! Oui, les étés sont plus chauds mais ça se gère en arrivant bien tôt le matin, on ne va quand même pas planter que des cactus, on n'est pas au Mexique !"

En cas de plantes assoiffées, Florence a là aussi la parade : "On recommande de mettre du paillage, ces petits copeaux de bois qui retiennent bien l'humidité et qui permettent d'arroser moins, avant on n'en vendait pas mais maintenant on conseille systématiquement !" Ces petits copeaux de bois existent dans toutes les couleurs, on peut donc les assortir à ses fleurs.